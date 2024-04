Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng lên tiếng vì bị nhầm ảnh

Bị đăng nhầm ảnh với ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam - ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI, đã lên tiếng đính chính để không ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.

Cụ thể, ngày 16/4, ông Nguyễn Khắc Hải, Giám đốc Khối phụ trách Luật và Kiểm soát tuân thủ của Công ty CP Chứng khoán SSI, đã có văn bản gửi cơ quan chức năng, thông tin về sự nhầm lẫn hình ảnh của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SSI (Chứng khoán SSI) trên một số phương tiện truyền thông.

Tại văn bản này, ông Nguyễn Khắc Hải cho biết vừa qua, các phương tiện truyền thông đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thuận An, cùng đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại công ty này và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Tuy nhiên, trong luồng thông tin này, một số đơn vị đã trích dẫn hình ảnh ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SSI, dùng làm hình ảnh các bị can.

Theo ông Hải, việc đưa thông tin sai lệch như trên là vi phạm các quy định của Luật Báo chí, Luật Dân sự và nghị định liên quan "Bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định các hành vi nghiêm cấm là sử dụng dữ liệu cá nhân trái với quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và sử dụng dữ liệu cá nhân để tạo thông tin, dữ liệu... " gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khác.

"Việc sử dụng hình ảnh sai lệch gây hiểu lầm từ những cơ quan ngôn luận không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân ông Nguyễn Duy Hưng mà còn tác động, ảnh hưởng đến uy tín của các tập đoàn lớn mà ông đang nắm giữ các chức vụ lãnh đạo cao nhất: gồm Chứng khoán SSI, Công ty CP Tập đoàn PAN. Hai doanh nghiệp này đang có cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Từ đó, gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của các cổ đông, nhà đầu tư. Có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán"- văn bản từ phía Chứng khoán SSI nêu rõ.

Do đó, phía Công ty Chứng khoán SSI đề nghị các cơ quan chức năng liên quan có những can thiệp kịp thời, đính chính thông tin chuẩn xác để tránh hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng đến an ninh thông tin thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thị trường và các nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường và nền kinh tế đang có nhiều biến động về mặt thông tin, rất cần sự vững tâm từ nhà đầu tư và thông tin chính xác từ các cơ quan ngôn luận chính thống.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán SSI, cho rằng mặc dù ông không quan tâm đến thông tin đồn thổi bên ngoài nhưng thông tin sai lệch từ báo chí sẽ tác động tiêu cực đến thị trường nên ông cần lên tiếng đính chính. "Thị trường hiện tại vốn rất nhạy cảm, mọi thông tin đến từ cơ quan thông tấn chính thống đều có tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư. An ninh thông tin trên thị trường không chỉ đơn thuần là câu chuyên của truyền thông, của một doanh nghiệp mà là của thị trường" - ông Hưng nhấn mạnh.

Trước đó, sau phiên sụt giảm mạnh gần 60 điểm của thị trường chứng khoán chiều 15-4, rất nhiều nhà đầu tư đã hoang mang. Một số chuyên gia chứng khoán sau đó đã phân tích nhiều nguyên nhân khiến thị trường bất ngờ đổ sụp, trong đó có một số tin đồn vô căn cứ.