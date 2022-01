Chủ đầu tư lớn đua nhau khởi công tại Ninh Thuận, dự án Tháp Chàm xanh nổi sóng

Giai đoạn 2022 – 2030 được đánh giá là giai đoạn bùng nổ của tỉnh Ninh Thuận khi ngành du lịch phát triển rực rỡ, nhiều dự án nghỉ dưỡng 5 sao như: Sunbay Park Hotel & Resort Phan Rang, Khu du lịch Bình Tiên, Sailing Bay Ninh Chữ,… cùng hàng loạt doanh nghiệp, tập đoàn lớn tìm đến TP. Phan Rang - Tháp Chàm để mở các văn phòng, cửa hàng dịch vụ, tiện ích,… nhằm đón lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế, khiến giá đất nền Ninh Thuận tăng cao.

Các công ty bất động sản (BĐS) nhỏ lẻ “ăn theo” các dự án chính thống để bán hàng, bất chấp đẩy giá đất nông nghiệp, đất không rõ nguồn gốc khiến cho người mua gặp nhiều rủi ro. Đặc biệt, đối với những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường đất nền thường có ít kiến thức và thông tin về ngành BĐS sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Quý IV/2021, giá đất ven thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã tăng khoảng 30-40% so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân chính là do kinh tế Ninh Thuận bắt đầu phục hồi sau đại dịch Covid-19 kéo dài. Theo thông tin địa phương này, trong năm 2022 sẽ có thêm nhiều dự án đẳng cấp mới từ các tập đoàn lớn, cùng với tâm lý người dân xa xứ có xu hướng dịch chuyển về quê để an cư, lập nghiệp khiến sức mua BĐS tăng mạnh, giá đất tăng nóng từng ngày. Hiện các nhà đầu tư vẫn biết giá tăng nhưng chấp nhận mua vì kỳ vọng khi các “ông lớn” triển khai dự án, giá đất sẽ tăng gấp 2– 3 lần.

Tập đoàn Crystal Bay

Đầu tư vào thị trường BĐS Ninh Thuận, Crystal Bay là một cái tên sáng giá khi đang bước vào giai đoạn hoàn thiện dự án Sunbay Park Hotel & Resort Phan Rang, biểu tượng của khu vực ven biển Duyên Hải Nam Trung Bộ. Chưa dừng lại ở đó, tập đoàn Crystal Bay tiếp tục đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án nổi bật khác tại Ninh Thuận như: Sailing Bay Ninh Chữ với quy mô trên 4500 sản phẩm, dự án Surya City, Khu du lịch Mũi Dinh Eco Park với 728 ha,…

Được biết, vừa qua, Crystal Bay cũng đã đổ tiền gom thêm 250 ha đất tại khu vực Sân bay Thành Sơn thuộc P. Bác Ái, TP. Phan Rang – Tháp Chàm để làm khu dân cư.

Trungnam Group

Giai đoạn 2019 – 2021, Tập Đoàn Trung Nam bất ngờ đổ tiền vào dự án Du lịch Bình Tiên. Đại diện pháp nhân là Công ty CP Đầu tư và Du lịch Bình Tiên-Công ty thành viên của Trungnam Group - làm chủ đầu tư. Với định vị khu du lịch nghỉ dưỡng 6 Sao, dự án Bình Tiên sau khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp đáng kể cho thu ngân sách tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt là giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động ở địa phương.

Hiện nay, tổng mức đầu tư đa lĩnh vực: năng lượng, cảng biển, bất động sản nghỉ dưỡng,… của Trung Nam tại Ninh Thuận đã lên tới con số 2 tỷ đô la, cho thấy, đây là vùng đất có lợi thế tăng trưởng rất nhiều ngành nghề, đặc biệt là bất động sản.

Và một số nhà đầu tư lớn khác…

Vingroup, đặt chân đến Ninh Thuận từ năm 2016. Được biết, Vingroup cũng đã có giấy chứng nhận Đầu tư khu đô thị phức hợp rộng đến hàng trăm ha tại Ninh Thuận và cũng đã có phương án triển khai trong năm 2022.

Ngoài ra một số tên tuổi khác như FLC Group, Apec Group, Hoàn Cầu, BIM Group, T&T Group hay MB Land cũng đã có mặt hội tụ sẵn sàng cho một đại công trường tại Ninh Thuận.

Hội đủ tiềm năng vượt trội, dự án Tháp Chàm Xanh trở thành điểm sáng nổi bật tại Ninh Thuận giai đoạn đầu năm 2022 khi sản phẩm đang nằm ở phân khúc giá tốt so với khu vực, chỉ từ 1,2 tỷ đến 1,5 tỷ cho các sản phẩm đất nền liền móng riêng biệt.

Với cam kết tạo ra sản phẩm tốt và ổn định cho thị trường bất động sản, Tháp Chàm Xanh đang cố gắng từng ngày để ổn định giá cho nhà đầu tư tham gia mua được giá tốt và có lời trong thời gian ngắn. Mặc dù xung quanh khu vực, đất nền ăn theo liên tục tăng giá, nhưng cho đến nay Dự án Tháp Chàm Xanh cũng mới điều chỉnh tăng 1 giai đoạn nhằm bù đắp chi phí vật tư vật liệu và mục tiêu chính là cam kết bình ổn thị trường.

Trong 1 năm qua, dịch bệnh liên tiếp nhưng Dự án Tháp Chàm Xanh vẫn đẩy nhanh tiến độ như đã cam kết với chính quyền tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay dự án đã chính thức đủ điều kiện mở bán và bắt đầu triển khai bán hàng lại từ ngày 09/01/2022.

