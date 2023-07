Choáng ngợp với tổ hợp nhà ở xã hội lột xác từ chung cư cũ chờ sập ở Hải Phòng

TPO - Từ những khu chung cư cũ chờ sập, sau khi được cải tạo, xây dựng lại Tổ hợp khu nhà ở xã hội Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) lột xác, góp phần cải thiện diện mạo đô thị TP Hoa Phượng Đỏ.





Các tập thể chung cư cũ tồi tàn đang dần biến mất và được thay thế bởi những cao ốc hiện đại, đầy đủ tiện ích.

Tổ hợp khu nhà ở xã hội Đồng Quốc Bình là một điểm sáng cho nỗ lực cải tạo nhà ở xuống cấp tại TP Hải Phòng. Tạo thêm cơ hội an cư cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần cải thiện diện mạo đô thị TP Hoa Phượng Đỏ.

Theo thống kê, TP Hải Phòng hiện có 205 chung cư với 8.074 căn hộ cũ tập trung tại các phường Đồng Tâm, An Dương (quận Lê Chân); Đồng Quốc Bình, Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền); Quán Toan, Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng); Cát Bi (quận Hải An); Bắc Sơn (quận Kiến An)... Trong số đó cần cải tạo, sửa chữa 27 chung cư gồm 1.040 căn hộ; phá dỡ 178 chung cư xuống cấp nghiêm trọng; đồng thời di chuyển 7.034 hộ dân để xây lại 18 tòa nhà chung cư mới.