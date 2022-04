Cho con khôn lớn giữa miền an nhiên The Sakura – SA3

Toà căn hộ chất sống Nhật độc đáo The Sakura – SA3 với tầm view đón trọn bình minh phía Tây thành phố tại Vinhomes Smart City đang “được lòng” nhiều gia đình trẻ nhờ vị trí đắc địa cùng hệ tiện ích đẳng cấp mang tới môi trường sống tốt đẹp cho thế hệ tương lai.

Đua nhau mua nhà “kiểu Nhật” vì tương lai con

Giữa bối cảnh quỹ đất Hà Nội ngày càng hạn hẹp, quá trình cấp phép cho các dự án mới còn chậm thì những sản phẩm mới xuất hiện ở thời điểm này được ví như “của hiếm” được người mua nhanh chóng sở hữu.

Anh Nguyễn Ngọc Thành (Q.Nam Từ Liêm) - chuyên viên kinh doanh một sàn môi giới BĐS phía Tây nói rằng, trong số ít ỏi sản phẩm anh đang bán thì The Sakura – SA3 (Vinhomes Smart City) đang được nhiều gia đình quan tâm hơn cả. Anh Thành giải thích, The Sakura – SA3 có ưu điểm là được 2 đơn vị BĐS hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản là Vinhomes và SAMTY Corporation cùng bắt tay xây dựng với điểm nhấn vị trí và hệ tiện ích được “đo ni đóng giày” cho các cư dân nhí trưởng thành theo lối sống, phong cách Nhật. Điều này đã tạo được hấp lực với nhiều ông bố, bà mẹ trẻ.

“Theo thời gian, nhiều khách hàng càng đặt ra những tiêu chuẩn cao cấp hơn cho nơi sống. Giờ đây, căn hộ không chỉ dừng lại ở nơi ăn chốn ở mà đã được nâng tầm thành nghệ thuật sống và điểm lựa cho tương lai của con cái. Trong đó, phong cách Nhật Bản được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi sự tinh tế và cầu toàn trong thiết kế. Đó là lý do mà nhiều căn hộ mang tinh thần từ Đất nước mặt trời mọc lại được săn đón đến vậy ” – anh Thành nói.

Giải thích lý do ưa chuộng những ngôi nhà với chất sống và tinh thần Nhật Bản, vợ chồng chị Minh Hà (Quận Cầu Giấy) cho hay: “ Nhà mình có hai cháu nhỏ, 1 bé 2 tuổi và 1 bé 5 tuổi. Từ trước đến nay mình rất hâm mộ phong cách dạy con của Nhật và đây sẽ là phương pháp mình nuôi dậy hai cháu bé nhà mình trong tương lai. Do vậy, mình lựa chọn những dự án gần trường để cho con mình sau này được tự lập đi học. Đồng thời, ở đó cũng phải có nhiều khoảng không và sân chơi để các con được tự do, vui vẻ khám phá thế giới muôn màu”.

Tương tự gia đình chị Mình Hà, nhiều gia đình hiện nay cũng rất ưa chuộng việc sở hữu những căn hộ phong cách Nhật Bản để có được chất sống tiêu chuẩn cao cấp cũng như môi trường hoàn hoàn cho sự phát triển của phát triển của thế hệ tương lai.

Nơi trẻ em được trải nghiệm, trưởng thành trong cộng đồng quốc tế

Kỳ vọng mở ra một không gian sống để con trẻ được trưởng thành đầy ắp ký ức tuổi thơ và giàu giá trị trải nghiệm, The Sakura đem tới “bộ sưu tập” gần 30 tiện ích được thiết kế tỉ mỉ, mang trọn hơi thở xứ Phù Tang ngay dưới thềm nhà tại vườn Nhật nội khu rộng tới 1,1ha.

Ở đó, các cư dân nhí có thể tự do nô đùa cùng chúng bạn bên hồ cảnh quan Nikko, khám phá cầu Nhật Hoa, đường dạo Kimono…để học cách hoà đồng, sẻ chia. Cũng là nơi để bộn bề của cha mẹ được gác lại, nhường chỗ cho những khoảnh khắc nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng dưới Vườn Bạch hạc, Vườn trà đạo Chaniwa…

Vườn Nhật nội khu The Sakura là nơi có hồ bơi 4 mùa mái kính, với bể bơi phong cách nghỉ dưỡng 1.000m2, bể sục Jacuzzi, phòng xông hơi...Nơi đây sở hữu tầm nhìn panorama vườn Nhật thoáng đãng là liệu pháp cân bằng thể chất và tinh thần cần thiết cho các em nhỏ và cả gia đình.

Bên cạnh đó, các em bé còn được thoả sức tranh đua cùng bạn bè tại sân chơi Kawaii, sân bóng rổ, bóng chuyền sôi động… Nhờ vậy, trẻ em sẽ được phát triển với một cơ thể khoẻ mạnh, rèn giũa tính kỷ luật, kiên trì như người Nhật, giúp trẻ biết cách đối mặt khó khăn, làm việc nhóm, chia sẻ và tinh thần đồng đội.

Sự xuất hiện của The Sakura – SA3 chính là món quà vô giá mà nhiều ông bố, bà mẹ đang mong muốn để con được dung dưỡng tâm hồn, trưởng thành trọn vẹn giữa miền an nhiên.