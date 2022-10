Chiến lược phát triển kép của N.H.O

Nhờ chiến lược phát triển dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của số đông người dân, Công ty CP Tổ chức Nhà Quốc Gia (N.H.O) đang có những bước tiến vững chắc, vượt qua nhiều giai đoạn sóng gió của thị trường bất động sản. Song song đó, công ty cũng đã hoàn thiện hệ sinh thái giá trị bất động sản để chuẩn bị phát triển những dòng sản phẩm cao cấp mang dấu ấn riêng.

10 năm và 30.000 sản phẩm phục vụ nhu cầu an cư

Sau 10 năm tham gia thị trường bất động sản Việt Nam, N.H.O đã phát triển một loạt dự án nhà ở vừa túi tiền (affordable housing) hướng đến nhu cầu an cư của người dân tại nhiều địa phương. Các dự án City Tower, Luxury Residence (Bình Dương); Imperial Place, Sky 9, Saigon Metro Park (TPHCM); First Home Bình Hòa (An Giang); NestHome (Đà Nẵng), An Phú Sinh (Quảng Ngãi) hay The Hera (Hải Phòng… là những ví dụ cụ thể.

Đáng chú ý, các dự án của N.H.O sau khi bàn giao đều nhanh chóng được chủ đầu tư vận hành hệ thống tiện ích đáp ứng nhu cầu của cư dân. Nhờ đó, rất đông cư dân chuyển đến sinh sống, hình thành cộng đồng văn minh, hiện đại chỉ trong thời gian ngắn.

Từ những ngày đầu, N.H.O đã xác định chiến lược phát triển theo chiều sâu, đi chậm mà chắc. Mỗi dự án đều được cả đội ngũ công ty và các đối tác nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu thị trường, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, cải tiến thiết kế và vật liệu xây dựng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, bổ sung tiện ích… Ngay cả trong những thời điểm thị trường nóng sốt, phân khúc nhà ở cao cấp bùng bổ, N.H.O vẫn kiên định với chiến lược của mình, qua đó giúp nhiều khách hàng chạm đến giấc mơ an cư.

Chủ tịch Kim Kyoo Chul cho biết tính đến nay N.H.O đã và đang phát triển thành công 30.000 sản phẩm. Tất cả các dự án khi công bố đều được thị trường đón nhận tích cực và hấp thụ toàn bộ sản phẩm.

Thành công này không chỉ đến từ các dự án phù hợp nhu cầu khách hàng, được đầu tư chỉn chu, xây dựng chất lượng và tiện ích phong phú mà còn nhờ giá bán hợp lý so với mặt bằng thu nhập của đa số người lao động. Đặc biệt, N.H.O còn kết hợp với các đối tác thiết kế các giải pháp tài chính ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng sở hữu sản phẩm. Đây là điều không phải chủ đầu tư nào cũng làm được.

Một điểm sáng khác của N.H.O là công ty đã hoàn thiện hệ sinh thái bất động sản khép kín trên cơ sở hợp tác chiến lược với các đối tác lớn và chuyên nghiệp như ADU (thiết kế kiến trúc), Handong (tổng thầu xây dựng hàng đầu), Shin Yeong (quản lý dự án), Alpha Plus Property Management (quản lý vận hành)… Tất cả sẵn sàng đưa N.H.O vào kỷ nguyên phát triển mới bùng nổ hơn sau giai đoạn xây dựng nền móng 10 năm qua.

Ông Kim cho rằng nhu cầu nhà ở của người dân Việt Nam rất cao nhưng thị trường đang thiếu nguồn cung sản phẩm phù hợp. Cụ thể, chỉ mới có khoảng 30% người Việt Nam đang sở hữu nhà riêng trong khi con số lý tưởng phải là 60%. “Đây chính là đất dụng võ cho N.H.O”, ông khẳng định.

Vươn tầm thương hiệu

Một mục tiêu quan trọng N.H.O đặt ra trong giai đoạn sắp tới là tìm kiếm thêm quỹ đất phát triển dự án tại những thị trường trọng điểm như TPHCM, Bình Dương, Hà Nội, Quảng Ninh… Tuy xác định dòng sản phẩm chủ lực là nhà ở hướng đến số đông người dân nhưng không phải N.H.O không tham gia các phân khúc khác.

Ông Kim cho biết N.H.O đang ấp ủ kế hoạch nâng tầm thương hiệu bằng một số dự án mang dấu ấn riêng từ thiết kế cho đến phong cách sống. Có thể kể đến như khu đô thị phức hợp Diamond City An Giang, Smart City Bình Chánh, Golden Hills hay các dự án căn hộ Promena, Promena Sommerset, Hera Sommerset, Paramount... Đây là mục tiêu kép vừa giúp công ty tận dụng tốt hơn năng lực lõi cũng như cơ hội thị trường mang lại, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động.

Một trong những dự án cao cấp do N.H.O đang phát triển nhận được nhiều khơi ngợi từ giới chuyên môn lẫn khách hàng là The Dragon Castle Hạ Long với 1.288 căn hộ tại Quảng Ninh. Ưu điểm vượt trội của dự án này là bên cạnh vị trí trung tâm thành phố Hạ Long nhìn thẳng ra vịnh Cửa Lục thì còn được N.H.O nâng tầm về thiết kế, vật liệu xây dựng, ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, vận hành…

Bên cạnh đó, The Dragon Castle Hạ Long còn chinh phục khách hàng bởi hệ thống tiện ích “all in one” đỉnh cao gồm hồ bơi trên tầng thượng, phòng tập gym, sân chơi nước cho trẻ em, khu thể thao, khu thương mại với đầy đủ tiện ích từ siêu thị, nhà hàng, phòng khám, nhà trẻ, gym và spa, khu vực thư giãn… nhưng giá bán chỉ quanh ngưỡng 1 tỷ đồng/căn. Đặc biệt, dự án này được N.H.O hoàn thiện đầy đủ pháp lý và thi công rất nhanh giúp khách hàng an tâm giao dịch.

The Dragon Castle Hạ Long hiện đang hoàn thiện nội thất 2 tòa tháp Bada và San, chuẩn bị bàn giao đúng cam kết. Tòa tháp Jinju còn lại đang xây dựng đến tầng 4 và chào bán giỏ sản phẩm cuối cùng. Khách hàng mua sản phẩm này sẽ được hỗ trợ vay 70% vốn không tính lãi suất trong 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Ông Kim cho biết, giá bất động sản Việt Nam hiện nay đang quá cao so với mặt bằng thu nhập và đôi khi chất lượng sản phẩm không tương xứng với giá bán. Tại các đô thị lớn những dự án tầm giá khoảng 30-40 triệu đồng/m2 dường như biến mất khỏi thị trường khiến người dân rất khó tiếp cận nhà ở. Bằng việc áp dụng công nghệ mới, tiết giảm chi phí quản lý, N.H.O muốn biến The Dragon Castle Hạ Long thành một dự án mẫu mực, đạt tiêu chuẩn cao cấp của Hàn Quốc nhưng giá bán nhiều người dễ dàng tiếp cận được.

Trước câu hỏi ông nhìn thấy gì cho tương lai gần của N.H.O, ông Kim nói rằng Việt Nam có một tương lai tươi sáng và người Việt Nam cũng như người dân ở khắp nơi trên thế giới đều muốn an cư lạc nghiệp. Bởi đó là nền tảng của hạnh phúc và cách duy nhất để làm điều đó là tạo ra những ngôi nhà cho càng nhiều người sở hữu càng tốt. Và N.H.O mong muốn làm những gì có thể để biến điều này thành hiện thực.