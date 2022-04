Chiêm ngưỡng chất lượng 'cực chất' tại căn hộ thực tế The Matrix One

Được không ít chuyên gia, khách hàng và nhà đầu tư đánh giá là dự án chuẩn hạng A ngay từ khi mới ra mắt, The Matrix One ngày càng chinh phục các chủ nhân tương lai bằng chất lượng thực tế “cực chất” từ thiết kế đến tầm nhìn đắt giá và danh mục nội thất bàn giao cao cấp.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cao cấp, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội từng phân tích, để cấu thành các sản phẩm nhà ở hạng sang, ngoài yếu tố vị trí, thiết kế, thương hiệu quản lý vận hành, chất lượng hoàn thiện là yếu tố rất quan trọng.

Và để đảm bảo chất lượng của một dự án hạng A như The Matrix One, MIKGroup đã bắt tay với một trong những nhà thầu xây dựng uy tín nhất hiện nay là Coteccons. Không chỉ khẩn trương ngày đêm để hoàn thiện các hạng mục, công trường The Matrix One còn luôn được giám sát nghiêm ngặt chất lượng thi công, đảm bảo đúng thiết kế cũng như quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng cả về kỹ thuật và vật liệu đầu vào.

Chia sẻ về yêu cầu thi công tại Dự án, anh Nguyễn Văn Thắng (công nhân tại công trường) cho biết: “Từng tham gia thi công một số dự án chung cư tại Hà Nội nhưng tôi thấy chưa dự án nào đòi hỏi cao như ở đây. Ngay trước khi tiến hành, chúng tôi đã được yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt, khắt khe mọi tiêu chuẩn về tiến độ và chất lượng. Hàng tuần, thậm chí có những đợt hàng ngày đều có giám sát bên Tổng thầu và Ban quản lý của chủ đầu tư đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ cần không đúng tiêu chuẩn một chút là phải sửa chữa ngay”.

Với diện tích đa dạng từ 85 - 112 m2, các căn hộ The Matrix One được thiết kế theo trường phái không gian mở - Open Space, triệt tiêu góc chết, giản lược tối đa những chi tiết rườm rà, cầu kì. Phòng khách với không gian thoáng rộng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên với hệ thống kính phủ Low-E cách âm cách nhiệt, chống tia UV, mang đến tầm view panorama “triệu đô”.

Trần căn hộ là trần thạch cao kết hợp với các loại đèn đa dạng tạo vẻ đẹp lung linh cho căn hộ. Tường được sơn bằng sơn cao cấp Valspar, sơn phủ 3 lớp đúng theo tiêu chuẩn, có thể chống ẩm và chống bám bẩn rất tốt. Hệ thống điều hòa âm trần 2 chiều Mitsubishi. Thiết bị điện đến từ các thương hiệu nổi tiếng Schneider. Sàn gỗ Hansol (Hàn Quốc) chất lượng cao.

Khu vực nhà bếp được bàn giao nội thất hoàn thiện với tủ bếp, mặt bàn bếp, mặt tường giữa tủ bếp trên và dưới là kính cường lực chất lượng cao. Hệ thống bếp, chậu rửa, vòi chậu rửa, máy hút mùi đều đến từ các thương hiệu uy tín như: bếp, hút mùi mang thương hiệu Bosch; chậu, vòi rửa Malloca, phụ kiện Hafele.

Phòng tắm và vệ sinh được hoàn thiện đầy đủ nội thất với thiết bị vệ sinh sử dụng phần sứ Duravit, sen vòi Grohe, gương kính, tủ đựng đồ bằng gỗ công nghiệp cao cấp, bồn tắm… vô cùng sang trọng, chắc chắn sẽ chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất.

Ngoài ra, căn hộ The Matrix One còn được trang bị hệ thống thiết bị điện an toàn với toàn bộ ổ điện là ổ cắm ba chạc có 1 dây tiếp đất tránh rò điện, giật điện và giảm áp điện khi có sự cố. Hệ thống smarthome căn hộ được trang bị ở phòng khách và nhà tắm để có thể điều khiển một số thiết bị điện từ xa.

Không những thế, mỗi căn hộ tại The Matrix One còn được trang bị thiết bị lọc không khí cục bộ cho phòng khách. Đây được đánh giá là giải pháp tân tiến, hiện đại bậc nhất tại Hà Nội hiện nay. Chủ đầu tư cũng cho lắp đặt thiết bị lọc nước tinh khiết tại vòi ở khu bếp, đảm bảo quy chuẩn của Bộ Y tế.

Đặc biệt, tại tầng 23 của 2 tòa tháp 43 tầng, Chủ đầu tư đã khéo léo sắp xếp 1 thế giới tiện ích phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho cư dân mọi lứa tuổi. Bên cạnh phòng Business Lounge được thiết kế sang trọng, thư viện hiện đại, khu vui chơi trẻ em đầy sắc màu là phòng tập gym với các trang thiết bị hiện đại của một phòng tập cao cấp. Phòng tập gym sở hữu tầm nhìn đắt giá ôm trọn công viên 14ha mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu sau một ngày căng thẳng.

Được biết, trong tháng 3 vừa qua, gần 50 căn hộ hạng A The Matrix One đã tìm chủ nhân. Hiện quỹ căn tại Dự án chỉ còn số lượng rất ít. Chỉ một thời gian ngắn nữa, cư dân The Matrix One sẽ nhận được chìa khóa căn hộ hạng sang với chất lượng bàn giao cao cấp cùng không gian sống hiện đại, hòa hợp giữa thiên nhiên.

Một điểm đến thượng lưu dành cho giới tinh hoa đang dần hoàn thiện tại phía Tây Thủ đô. Ngay thời điểm này, sở hữu những căn hộ cuối cùng tại The Matrix One thời điểm này, khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 24 tháng hoặc được chiết khấu lên đến 7% giá trị căn hộ, nhận ngay quà tặng trị giá 130 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng đặt cọc thành công căn hộ Dual Key The Matrix One còn được tặng trị giá 300 triệu đồng.

