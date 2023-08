Chi tiết mức lương tối thiểu ở Hà Nội, TPHCM và các tỉnh đông công nhân

Mức lương tối thiểu được quy định theo 4 vùng. Mỗi địa phương lại có những quy định về địa bàn áp dụng mức lương này.

Theo Nghị định số 38, mức lương tối thiểu tháng đang được áp dụng từ 1/7/2022 đến hết ngày 30/12/2023 theo 4 vùng gồm: Vùng 1 là 4.680.000 đồng/tháng; vùng 2 là 4.160.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.640.000 đồng/tháng và vùng 4 là 3.250.000 đồng/tháng.

Về mức lương tối thiểu giờ, vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ, vùng 4 là 15.600 đồng/giờ.

Hà Nội

Dẫn chiếu đến phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38 có quy định về tiền lương tối thiểu của các vùng, địa bàn thuộc thành phố Hà nội như sau:

Vùng I gồm các địa các quận (huyện): Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây.

Các địa bàn này sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng là 4.680.000 đồng/tháng và mức lương tối thiểu theo giờ bằng 22.500 đồng/giờ.

Vùng II, gồm các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội. Các địa bàn này sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng là 4.160.000 đồng/tháng và mức lương tối thiểu theo giờ bằng 20.000 đồng/giờ.

TPHCM

Các quận, thành phố thuộc TPHCM nhận được mức lương tối thiểu vùng I bao gồm: Thành phố Thủ Đức; huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè; các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.

Huyện Cần Giờ nhận được mức lương tối thiểu vùng II.

Đà Nẵng

Lương tối thiểu vùng II theo tháng là 4.160.000 đồng, lương tối thiểu theo giờ là 20.000 đồng. Mức này được áp dụng đối với các quận: Hải châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ; huyện Hòa Vang, huyện đảo Hoàng Sa.

Hải Phòng

Vùng I: Lương tối thiểu theo tháng là 4.680.000 đồng, lương tối thiểu theo giờ là 22.500 đồng. Áp dụng đối với các quận: Dương Kinh, Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An; các huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy.

Vùng II: Lương tối thiểu theo tháng là 4.160.000 đồng, lương tối thiểu theo giờ là 20.000 đồng, áp dụng đối với: huyện Bạch Long Vĩ.

Bắc Ninh

Vùng II: Lương tối thiểu theo tháng là 4.160.000 đồng, lương tối thiểu theo giờ là 20.000 đồng. Áp dụng đối với thành phố Bắc Ninh, Từ Sơn; các huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài.

Bình Dương

Lương tối thiểu vùng I theo tháng là 4.680.000 đồng, lương tối thiểu theo giờ là 22.500 đồng áp dụng đối với thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An; thị xã Bến Cát, Tân Uyên; các huyện: Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo.

Đồng Nai

Mức lương tối thiểu vùng tại Đồng Nai được xác định theo vùng I, vùng II và vùng III tùy theo từng khu vực.

Cụ thể, các thành phố Biên Hòa, Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc sẽ có mức lương tối thiểu là 4.680.000 đồng; mức lương tối thiểu theo giờ là 22.500 đồng/giờ.

Các huyện Định Quán, Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai có mức lương tối thiểu tháng là 4.160.000 đồng/tháng; mức lương tối thiểu giờ là 20.000 đồng/giờ.

Các huyện còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai là 3.640.000 đồng/tháng; 17.500 đồng/giờ.

2 ngày trước, Hội đồng tiền lương quốc gia vừa họp phiên đầu tiên, bàn về mức lương tối thiểu vùng năm 2024. Sau phiên đàm phán này, hội đồng thống nhất lùi thời điểm đàm phán lương đến quý IV/2023.

