Chelsea thắng nhờ ‘quyết định đầy tai tiếng’

TPO - Chelsea đã ngược dòng thành công nhờ những pha tỏa sáng của Ben Chilwell. Nhưng “sáng” nhất ở trận đấu tối qua phải là tình huống VAR can thiệp để từ chối bàn thắng của West Ham, qua đó bảo toàn chiến thắng 2-1 cho Chelsea. Tình huống này được coi là "đầy tai tiếng", theo nhận định của HLV David Moyes.

Tiếp West Ham trên sân nhà, HLV Thomas Tuchel có hàng loạt thay đổi trong đội hình xuất phát. Ông tiếp tục đặt niềm tin vào 2 tân binh đắt giá Koulibaly và Cucurella, đồng thời sử dụng ngay trung vệ 70 triệu bảng Fonfana. Hàng thủ gồm tới 3/5 gương mặt mới của ông nhìn chung đã thi đấu ổn.

Nhưng hàng công Chelsea thì vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Đó là lý do Chelsea hầu như không gây ra khó khăn cho đối thủ ở hiệp đầu. Các pha đi bóng của Sterling gần như vô hại, trong khi Gallagher dường như bị khớp. Sự vắng mặt của Mason Mount và Kai Havertz càng khiến sức sáng tạo và đột biến của Chelsea suy giảm.

Vì vậy, Chelsea dù cầm bóng tới 70% trong hiệp 1 nhưng chỉ tung ra được 4 cú sút và hầu như không làm khó đối thủ, những người đã bố trí một hàng phòng ngự lùi sâu với nhiều lớp được dựng lên trước khung thành. Nên nhớ, trong 4 pha hãm thành của các cầu thủ áo xanh, tất cả đều không đi trúng đích.

Tình hình không cải thiện ở hiệp 2. Thậm chí West Ham vẫn luôn thường trực nguy hiểm nhờ một Michail Antonio chơi càn lướt ở phía trên. Trong khi hàng công vẫn chưa tìm ra đường vào khung thành thì hàng thủ Chelsea đã bị trừng phạt.

Phút 62, từ một tình huống phạt góc không có gì nguy hiểm, hàng loạt hậu vệ cao to của Chelsea vẫn để Rice đưa bóng vào trong và từ cự ly 1 mét, Antonio đã húc văng Koulibaly, lao vào đệm bóng tung lưới.

Bị dẫn trước, Tuchel buộc phải tung những quân bài tấn công tốt nhất vào sân. Ông đặt niềm tin vào Chilwell và Havertz. Và 2 cầu thủ này đã làm nên khác biệt.

Đầu tiên là pha xử lý đẳng cấp của Chilwell ở phút 76. Nhận bóng từ Thiago Silva trong tư thế đuối, nhưng Chilwell vẫn xoay người đón bóng rồi chích nhẹ đưa bóng từ từ lăn vào lưới khi Fabianski đã băng ra lỡ trớn. Tỷ số được cân bằng từ một khoảnh khắc xuất thần của Chilwell.

Và chính hậu vệ này tỏa sáng khi anh chuyền vào như đặt để Havertz cắt mặt băng lên ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho The Blues. Trong những phút cuối trận, West Ham dâng cao đội hình gây sức ép và họ đã khiến đối thủ chao đảo.

Đầu tiên là cú đánh đầu đưa bóng đập khung gỗ của Cornet. Sau đó không lâu, chính cầu thủ này tận dụng pha chuyền về tai hại của James để sút bóng vào góc cao, cân bằng tỷ số 2-2.

Nhưng rất may cho đội chủ nhà do VAR đã can thiệp. Trọng tài sau khi cân nhắc trên màn hình đã khước từ pha làm bàn của Cornet. Lý do là Bowen đã băng vào và phạm lỗi với Mendy. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng bàn thắng này là hợp lệ, bởi khi Bowen băng vào, thủ thành Mendy đã không còn làm chủ trái bóng.

Dù sao thì quyết định đã được đưa ra. Chelsea đã có chiến thắng đầy nhọc nhằn trước West Ham, một chiến thắng mà theo HLV David Moyes là “đến từ một khoảnh khắc đầy tai tiếng”.

"Đó là một quyết định tai tiếng, hoàn toàn thối nát từ một trong những trọng tài được cho là ưu tú", huấn luyện viên David Moyes nói trên BBC. "Tôi ủng hộ VAR rất nhiều, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng thủ môn đã giả vờ, anh ấy đang giả chấn thương vì anh ấy không thể làm gì để ngăn chặn bàn thua. Và anh ấy cũng đã làm như vậy ở bàn thua đầu tiên. Thật kỳ diệu."