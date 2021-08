Chelsea sắp đón 2 tân binh từ La Liga

TPO - Dù đã có đội hình khá đồng đều và có chiều sâu, song Chelsea vẫn chưa dừng tham vọng “sưu tập” các ngôi sao.

Mới nhất, họ đã đạt được thỏa thuận với Jules Kounde và nếu không có gì thay đổi, trung vệ người Pháp sẽ rời Sevilla để ký với Chelsea bản hợp đồng đến 2026. Anh đã sẵn sàng gia nhập The Blues và chỉ còn chờ hai đội bóng đạt được đồng thuận về mức giá.

Kounde cũng không thúc ép để được ra đi nhưng với việc Sevilla cần tiền sau khi đã chi 30 triệu bảng trong mùa hè này, rõ ràng đội bóng Tây Ban Nha sẽ không ngần ngại bán Kounde một khi được giá.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Kounde có thể tốn của Chelsea từ 60 đến 65 triệu bảng. Mức giá của trung vệ 22 tuổi này leo thang chóng mặt sau khi Sevilla biết có nhiều ứng viên muốn có anh. Nhưng sau khi M.U ngãng ra vì đã có Raphael Varane còn Real và Barca phải rút lui vì hết tiền, Sevilla chỉ còn Chelsea là đối tác nhiệt tình nhất. Bởi vậy mức giá mà Chelsea đưa ra cũng là cuối cùng.

Nhìn chung thì Sevilla khó mà khước từ con số ấn tượng của Chelsea. Trong khi đó, The Blues cũng đã tính phương an đẩy Kurt Zouma sang West Ham. Một là cho mượn trung vệ người Pháp, hai là bán đứt anh với giá 26 triệu bảng, đây đang là 2 lựa chọn của Chelsea. Trong khi đó, họ cũng mời Christensen và Rudiger gia hạn hợp đồng. Điều đó có nghĩa nếu có Kounde, The Blues sẽ an tâm với vị trí trung vệ của mình.

Song song với đó, Chelsea cũng muốn bổ sung một tiền vệ trung tâm nữa, bởi đây là vị trí khá mỏng của họ. N’Golo Kante mẫn cảm với chấn thương, tiền vệ này cùng Jorginho cũng khó mà cày ải nhiều như mùa trước do đã chạm ngưỡng 30 tuổi. Ngoài 2 lựa chọn này, Chelsea chỉ còn Kovavic là mang đến sự an tâm. Với 3 cái tên cho 2 vị trí đánh chặn, rõ ràng Chelsea khó có thể ôm mộng lớn ở các đấu trường.

Sau khi đẩy Gilmour đi theo dạng cho mượn, The Blues vẫn còn Loftus-Cheek và Barkley, nhưng đây không phải 2 cầu thủ được HLV Thomas Tuchel tin dùng. Thậm chí vài ngày tới, Loftus-Cheek và Barkley có thể phải rời đi. Đây là lý do HLV Tuchel muốn có Saul, tiền vệ của Atletico Madrid. Song vì đã mua sắm quá nhiều, nhiều khả năng Chelsea sẽ chỉ còn lựa chọn mượn Saul trước khi mua đứt vào mùa giải năm sau.