Cháy hết mình với đại tiệc âm thanh, ánh sáng và pháo hoa tại Ecopark Countdown 2024

Đại tiệc âm thanh, ánh sáng, pháo hoa đón năm mới 2024 tại khu đô thị Ecopark được đầu tư hàng chục tỷ đồng, có sự xuất hiện của cặp mẹ con nổi tiếng làng nhạc Việt: Mỹ Linh- Mỹ Anh. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Vũ Cát Tường, Lâm Bảo Ngọc cùng các nghệ sĩ trẻ đầy tài năng hứa hẹn đem đến cho người nghe một đêm nhạc sôi nổi nhưng lắng đọng, đầy cảm xúc.

Sau khu rừng pha lê tuyết trắng chào đón Noel, Tập đoàn Ecopark- chủ đầu tư Thành phố xanh Ecopark (rộng gần 500ha, cách hồ Hoàn Kiếm 14km) tổ chức đêm nhạc Countdown (đếm ngược) chào đón năm mới 2024 như một món quà dành tặng cư dân và du khách.

Năm nay, sự kiện Ecopark Countdown 2024 vẫn được tổ chức miễn phí. Thời gian tổ chức từ 20h30 ngày 31/12/2023, tại công viên Hồ Thiên Nga - công viên lớn nhất trong hệ thống của khu đô thị Ecopark.

Tại đêm đại nhạc hội, cư dân Ecopark và du khách sẽ mãn nhãn bởi các phần trình diễn âm thanh, ánh sáng với công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay. Ngoài ra, hệ thống đèn LED và laser hiện đại được bố trí xung quanh sân khấu hứa hẹn chinh phục trái tim của hàng chục nghìn cư dân và du khách.

Góp mặt trong đêm tiệc, khuấy động không khí những giây phút năm cũ để đón chào một năm mới là mẹ con nổi tiếng làng nhạc Việt: Diva Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh. Với những ca khúc nổi tiếng trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới như: Hương ngọc lan, Phút giao thừa lặng lẽ, Khúc giao mùa,…hai mẹ con nữ ca sĩ hứa hẹn sẽ tô điểm vào không khí xuân vui tươi của chương trình. Trước đó, cuối năm 2021- khi dịch Covid diễn biến phức tạp, Diva làng nhạc Việt cũng đem không khí xuân đến từng ô cửa cư dân Ecopark bằng buổi biểu diễn trong sân khấu kín đặc biệt và phát livestream.

Ngoài mẹ con ca sĩ Mỹ Linh- Mỹ Anh; ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm Vũ Cát Tường cũng sẽ xuất hiện trong đại nhạc hội. Nữ ca sĩ được biết đến với khả năng ca hát truyền cảm sẽ đem tới những ca khúc ấn tượng làm nên tên tuổi như: Dont you go (remix), The Party song, Người bình thường, Hỏi thăm… Những ca khúc này hứa hẹn cũng sẽ giúp người nghe “cháy” với mọi giác quan. Trước đó, trong nhiều sự kiện, Vũ Cát Tường cũng được cư dân Ecopark và du khách chào đón bằng một màn “mưa đom đóm” tạo bởi hàng nghìn ánh đèn flash điện thoại. Nữ ca sĩ rất xúc động trước tình cảm của cư dân Ecopark.

Cống hiến cho cư dân Ecopark và du khách trong đêm nhạc còn có nữ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, rapper Osad, ban nhạc Kurrock (là ban nhạc rock đầu tiên của người Việt tại Nhật Bản với 6 thành viên, trong đó có 5 người Việt và 1 người Nhật) cùng các nghệ sĩ trẻ đầy tài năng khác.

Theo đại diện Tập đoàn Ecopark, đây là năm thứ 6 chủ đầu tư Ecopark tổ chức đại nhạc hội đếm ngược đón năm mới dành tặng cho cư dân và du khách những vùng lân cận. Mỗi năm, ban tổ chức xây dựng một chương trình với chủ đề, ý tưởng, format khác nhau để tạo nên món ăn tinh thần mới mẻ cho cư dân. Đây cũng là một trong những món quà mừng năm mới mà chủ đầu tư gửi tới cư dân cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và Ecopark sẽ luôn là môi trường sống góp phần kiến tạo nên sức khỏe, hạnh phúc, thành công của cư dân mỗi ngày.