Chất riêng của Lexus ES trong phân khúc xe hạng sang cỡ trung

So với các đối thủ từ Đức như Audi A6, BMW 5 Series và Mercedes-Benz E-Class, thương hiệu Nhật Bản Lexus ES vẫn có những lợi thế riêng, tạo sức hút đối với khách hàng Việt.

Ra mắt vào năm 1989, thời điểm đó, Lexus vẫn còn là một thương hiệu xe sang non trẻ so với những đối thủ tới từ Đức. Tuy nhiên, trải qua quá trình sáng tạo, phát triển, Lexus đã tạo dựng được danh tiếng và giành được nhiều giải thưởng như xe đáng tin cậy nhất, xe chất lượng ban đầu tốt nhất, xe sang hấp dẫn nhất (JD Power & Consumer Reports), xe giá trị nắm giữ tốt nhất (Kelley Blue Report)...

Bên cạnh LS, sedan cỡ trung ES ra đời đã giúp Lexus nhanh chóng phá vỡ thế độc tôn, tạo sự cân bằng trong cuộc đua xe sang cỡ trung cùng các đối thủ khác.

Lexus ES được hãng xe Nhật thiết kế và tạo dựng danh tiếng từ chất lượng, sự tỉ mỉ, sang trọng. Nhờ đó, sedan hạng sang này có lượng khách hàng trung thành rất lớn, với tổng doanh số đạt 3,6 triệu xe trong suốt thời gian bán ra, chỉ đứng sau dòng RX trong danh mục của Lexus. Đây được xem là kết quả đáng nể khi thị trường ngày càng ưa chuộng các mẫu SUV.

Lexus ES có 3 phiên bản bán ra tại thị trường Việt Nam, hướng đến những nhóm khách hàng khác nhau. ES 250 là mẫu xe thuần túy mang đúng điển hình của sedan hạng sang cỡ trung với vẻ tinh tế và cao cấp. ES 250 F Sport được bổ sung gói trang bị tăng tính thể thao, trong khi ES 300h là một dòng xe Hybrid hướng tới tương lai xanh.

Ngôn ngữ thiết kế L-Finesse trên Lexus ES

Về ngoại hình, các mẫu xe sang dù của Đức hay Nhật đều thuộc phân khúc cao cấp nên sở hữu những đặc trưng riêng cùng đường nét thiết kế tinh tế.

Trong khi, Audi A6 hướng đến vẻ thanh lịch và cứng cáp với kiểu dáng vuông vắn hơn, cùng điểm nhấn là những đường gân chạy dọc thân xe. BMW 5 Series hầm hố và đầy năng động với các chi tiết ốp và trang trí cỡ lớn hơn hay Mercedes-Benz E-Class sở hữu kiểu dáng mềm mại và trung tính thì Lexus ES theo đuổi ngôn ngữ thiết kế riêng mang tên L-Finesse. Đó là sự kết hợp hài hoà giữa mạnh mẽ lẫn mềm mại, khiến thân xe thay đổi sự biểu hiện của nó tuỳ thuộc vào góc nhìn. Kiểu dáng mang cả hai yếu tố “hứng khởi” và “cuốn hút” dựa trên từ khoá thiết kế “lịch lãm đầy khiêu khích”.

Mẫu xe của Lexus được trau chuốt tỉ mỉ về không gian bên trong theo đúng tinh thần Omotenashi, mang lại không chỉ vẻ thẩm mỹ và cao cấp ở từng chi tiết. Tiếng ồn trên xe được kiểm soát nhờ vào hệ thống chuyên biệt, cùng với đó là hệ thống âm thanh cao cấp Mark Levinson với 7 loa Unity, điều hòa Lexus Climate Concierge 3 vùng tự động, đèn chiếu sáng nội thất LED, tính năng lọc bụi Nanoe-X…

Trong khi đó, E-Class của Mercedes sở hữu những đường cong mềm mại ở khu vực bảng táp-lô, kết hợp với các trang bị hiện đại gồm màn hình kép hiển thị đồng hồ và thông tin giải trí, cùng với hệ thống âm thanh Burmester cao cấp. Hay BMW 5 Series, nhà sản xuất ưu tiên trải nghiệm lái thể thao nên tập trung vào vị trí người lái, các phần ốp được làm cỡ lớn hơn bằng nhôm, đi kèm với nhiều màu sắc trang trí, ghế bọc da Dakota, màn hình giải trí 12,3 inch.

Luôn đặt an toàn lên hàng đầu

Hệ thống an toàn luôn là điều được các hãng xe sang chú trọng. Audi A6 không có tên cho gói an toàn riêng nhưng có thể kể đến như: Cảnh báo áp suất lốp, tay lái trợ lực điện, kiểm soát hành trình và giới hạn tốc độ, cảnh báo chuyển làn… BMW 5 Series và Mercedes-Benz E-Class cũng sở hữu các tính năng an toàn cao cấp và hiện đại riêng biệt nhưng hầu hết không gom lại thành một gói hệ thống.

Trong khi đó, Lexus hướng đến triết lý "An toàn cho tất cả" trên dải sản phẩm của mình, và ES cũng không ngoại lệ với gói Lexus Safety System cao cấp nhất với hàng loạt tính năng tích hợp, ấn tượng nhất như: An toàn tiền va chạm PCS, theo dõi làn đường LTA, đèn pha tự động thích ứng AHS, điều khiển hành trình chủ động DRCC và nhiều trang bị an toàn chủ đông khác; cùng với đó là 10 túi khí được bố trí xung quanh xe.

Sức mạnh động cơ của các mẫu sedan hạng sang cỡ trung không quá lớn, chủ yếu tập trung vào sự êm ái và phản hồi chân ga, cùng với các công nghệ hỗ trợ. Lexus ES 250 và 250 F Sport đều sở hữu cỗ máy 2.5L 4 xi-lanh thẳng hàng kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu trước, cho công suất tối đa 205 mã lực ở 6.600 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 243 Nm từ 4.000 – 5.000 vòng/phút. Đặc biệt, xe sở hữu bộ điều khiển chuyển số bằng trí tuệ nhân tạo (AI-Shift Control). Ngoài ra, phiên bản ES 300h được trang bị hệ thống Hybrid với động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 214 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm đi kèm hộp số tự động vô cấp eCVT.

Tại Việt Nam, Lexus ES đang được bán ra với giá từ 2,62 đến 3,14 tỷ đồng. Với chất lượng cùng những giá trị truyền thống Nhật Bản, Lexus ES luôn khẳng định được chỗ đứng và sự tin tưởng từ người dùng Việt.