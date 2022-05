Chất lượng thực phẩm khác biệt khi được cấp đông nhanh

Cấp đông nhanh vốn là công nghệ được sử dụng trong chế biến công nghiệp thực phẩm nay đã được ứng dụng dòng tủ lạnh thế hệ mới nhất của Panasonic. Đâu là điểm khác biệt khiến công nghệ này “thuyết phục” người tiêu dùng hiện đại?

Cấp đông là phương pháp bảo quản thực phẩm dài ngày

Cuộc sống bận rộn, những người nội trợ không thể thiếu chiếc tủ lạnh trong bảo quản thực phẩm. Lâu nay bảo quản thực phẩm xuất phát từ những thói quen cá nhân hoặc dựa trên kinh nghiệm truyền miệng từ các bà mẹ nội trợ hay bạn bè.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một trong những yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến hương vị của thực phẩm khi bảo quản ở ngăn đá chính là tốc độ cấp đông nhanh.

Trước đây, chế độ cấp đông tạo điều kiện cho những tinh thể nước đá phát triển, làm phá vỡ màng tế bào, dẫn đến việc thực phẩm thất thoát nhiều chất dinh dưỡng, kết cấu sẽ trở nên dai và nhạt vị. PGS.TS Nguyễn Thị Lâm chia sẻ thêm, với ngăn đá thông thường, luồng hơi lạnh được thổi trực tiếp vào thực phẩm, làm đóng băng nước từ ngoài vào trong khiến thực phẩm sẽ bị đông cứng đến tận lõi, phá vỡ cấu trúc tế bào thực phẩm. Nhưng với phương pháp cấp đông nhanh hoạt động theo nguyên lý hạ nhiệt độ của thực phẩm xuống đến nhiệt độ đông lạnh thấp nhất (khoảng -20 đến -23°C) trong thời gian ngắn, sau đó được trữ đông ở nhiệt độ (-19 đến -16°C). Do thời gian làm lạnh rất nhanh nên những tinh thể nước đá không thể to lên, nhờ đó chất lượng thực phẩm được giữ nguyên từ hình dáng đến hương vị Đứng ở góc độ dinh dưỡng, lợi ích của phương pháp cấp đông nhanh rõ ràng là bảo tồn được hương vị nguyên bản, các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm và cũng bảo đảm về mặt an toàn thực phẩm.

Nhờ đó, các loại vi khuẩn không có điều kiện phát triển, đồng thời ngăn sự phá hủy của các tế bào, giúp khóa nhanh dưỡng chất. Đây chính là điểm khác biệt giữa cấp đông siêu tốc với cấp đông lạnh dần ở tủ lạnh thường.

Do đó, dự trữ an toàn thực phẩm đúng nghĩa ngoài việc kiểm soát thời gian bảo quản còn cần cân nhắc đến cách thức bảo quản sao cho chất lượng thực phẩm không bị biến đổi, mất chất dinh dưỡng khi chế biến.

Cấp đông siêu tốc – Giữ trọn vị thực phẩm dài ngày

Đem đến giải pháp cho bài toán này, mới đây, Panasonic đã cho ra mắt thế hệ tủ lạnh mới Prime+ Edition với công nghệ Prime Freeze cấp đông siêu tốc gấp 5 lần, giúp ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào thực phẩm, khóa nhanh dưỡng chất và hương vị tươi ngon của thực phẩm. Đồng thời, tính năng này còn hạn chế thực phẩm bị biến chất, chảy nước sau khi rã đông. Người tiêu dùng có thể yên tâm sơ chế nguyên liệu trước rồi cấp đông, khi cần sử dụng chỉ phải hâm nóng lại, món ăn vẫn giữ được nguyên hương vị, ngon, tươi mới.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, không nên để chung đồ sống và đồ chín vì không phải tủ lạnh nào cũng có khả năng diệt khuẩn, vi khuẩn dễ dàng truyền từ thịt sống sang thực phẩm đã chế biến.

Với công nghệ cấp đông nhanh trên tủ lạnh cao cấp Panasonic Prime+, việc chia ngăn khoa học có thể trữ đông đồ chín tới 14 ngày, mà vẫn giữ nguyên hương vị tươi ngon.

Bên cạnh đó, ngăn Prime Freeze tích hợp chế độ cấp đông siêu tốc Rapid Freezing cũng làm tốt vai trò lưu trữ thực phẩm tươi sống dài ngày với số lượng lớn, nguyên miếng hoặc chia nhỏ thực phẩm giúp quá trình làm đông càng nhanh càng tốt, khóa trọn dinh dưỡng và giữ trọn độ tươi ngon. Kể cả với những đồ ăn đã chế biến sẵn, đóng gói vào hộp và cấp đông, chất lượng cũng đảm bảo tốt cho đến khi đem ra hâm nóng và thưởng thức.

Ngoài ra, bảo quản rau củ đã sơ chế trong ngăn Prime Freeze cũng là một gợi ý tiết kiệm thời gian cho người nội trợ. Chỉ cần đi chợ 1 lần trong tuần, rửa sạch sẽ, cắt thái rau, hoa quả và cho vào ngăn cấp đông để bảo quản. Tính năng đông lạnh giúp rau củ quả giữ được độ tươi ngon, giòn, ngọt và dễ dàng lấy được số lượng mình cần do thực phẩm không bị dính vào nhau.

Ngăn Prime Freeze còn giúp rút ngắn thời gian nấu nướng hàng ngày nhờ chế độ Cool Down làm nguội nhanh các món ăn vừa chế biến xong chỉ trong 3 phút để có thể sử dụng ngay lập tức, hay chế độ làm lạnh nhanh Quick Cooling giúp quá trình tẩm ướp các loại gia vị nhanh chóng hơn để chế biến những món ăn ngon.

Khi lưu trữ và bảo quản thực phẩm, các tính năng ức chế vi khuẩn vi rút cũng cần được chú trọng. Tủ lạnh Panasonic Prime+ được tích hợp công nghệ nanoe™ X tiên tiến đã được chứng minh giúp vô hiệu hóa tới 99,99%* vi khuẩn, giảm dư lượng thuốc trừ sâu*, và khử mùi mạnh mẽ, giữ được độ tươi ngon, mọng nước và vẹn toàn dưỡng chất bên trong. Chưa kể, chức năng cấp đông mềm Prime Fresh+ chuẩn -3°C giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày, tiện lợi nấu ngay không cần rã đông. Một điểm cộng cho ngăn đông mềm Prime Fresh+ riêng biệt này là có thể tháo lắp dễ dàng để vệ sinh tiện lợi, trữ đồ gọn gàng, tránh lẫn mùi và nhiễm khuẩn chéo, tiết kiệm điện năng.

Công nghệ cấp đông nhanh phát triển bởi Panasonic mang đến cho thị trường giải pháp lưu trữ thực phẩm hiệu quả, đem đến những bữa ăn gia đình chất lượng, tròn vị, vì sức khỏe của người dùng.