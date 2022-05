Charm Group tiên phong kiến tạo chuẩn mực cho mô hình BĐS nghỉ dưỡng thế hệ mới

Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, hình thái bất động sản nghỉ dưỡng thế hệ mới đã xuất hiện thiết lập lại “cuộc chơi” trên thị trường. Trong đó, Charm Group tự hào là đơn vị tiên phong kiến tạo những chuẩn mực của một BĐS nghỉ dưỡng thế hệ mới với xu hướng phát triển bền vững và có chiều sâu.

Ưu thế vượt trội của hình thái BĐS nghỉ dưỡng thế hệ mới

Nếu ví BĐS nghỉ dưỡng thế hệ đầu (2014-2019) là cuộc chơi tài chính dưới bài toán cam kết lợi nhuận thì BĐS nghỉ dưỡng thế hệ mới trả lại bản chất của nghỉ dưỡng, du lịch.

Cụ thể, khái niệm BĐS nghỉ dưỡng (chuyên nghiệp) xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2014, đạt đỉnh trong giai đoạn 2016-2018 và thoái trào cuối năm 2019. Đặc điểm chung của giai đoạn này là các chủ đầu tư chạy đua cam kết lợi nhuận với mức cao khó kiểm soát, dao động từ 8 - 12%/năm, cao hơn hoặc tương đương lãi suất vay ngân hàng và cao gấp đôi lãi suất tiết kiệm. Đồng thời đại đa số các dự án đều do nội địa tự vận hành. Việc đưa ra bài toán tài chính quá cao để thu hút khách hàng trong khi lơ là công tác quản lý vận hành đã khiến nhiều dự án sau khi đi vào hoạt động không hiệu quả, gây khó khăn cho việc chi trả theo cam kết, từ đó tạo ra những nhịp chững đáng tiếc.

Giai đoạn 2020-2021 thị trường bị ảnh hưởng bởi covid-19, tuy nhiên đây là quãng nghỉ để chủ đầu tư vận động điều chỉnh tạo ra hình thái BĐS nghỉ dưỡng thế hệ mới vào cuối 2021 và đầu 2022 với sự khác biệt rõ rệt.

Theo đó, các chủ đầu tư đưa ra mức cam kết nằm trong tầm kiểm soát, dao động 5-6,5%/năm, hoặc không có bài toán cam kết lợi nhuận. Đồng thời, đẩy mạnh chính sách chia sẻ lợi nhuận với nhiều tỷ lệ khác nhau, cao nhất là 90% (khách hàng) -10% (đơn vị quản lý). Mặt khác, BĐS nghỉ dưỡng thế hệ mới ghi nhận làn sóng thương hiệu ngoại xâm chiếm thị phần quản lý vận hành làm cơ sở vững chắc cho bài toán thu hút du khách bền vững. Về quy mô, giai đoạn này chứng kiến sự xuất hiện của các dự án tỷ USD theo mô hình tổ hợp “all-in-one”. Các thị trường phát triển mạnh gắn liền với khu vực có tính năng second home.

Theo các chuyên gia BĐS nghỉ dưỡng vẫn là thị trường giàu tiềm năng. Cụ thể, giữa tháng 2, tạp chí du lịch nổi tiếng Canada là The Travel công bố Việt Nam xếp hạng 8/10 điểm du lịch lý tưởng nhất thế giới. Đến cuối tháng 4/2022, dữ liệu từ google cho thấy, lượng tìm kiếm du lịch Việt Nam tăng 75% sau 1 tháng mở cửa du lịch quốc tế, cao nhất thế giới. Điều này là minh chứng cho dư địa và thị phần màu mỡ của thị trường nếu phát triển đúng xu hướng. Và với sự điều chỉnh kịp thời quay về bản chất thật (bao gồm nhu cầu nghỉ dưỡng thực sự của chủ sở hữu và thu hút du du khách), BĐS nghỉ dưỡng thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tạo ra chu kỳ phát triển bền vững cho thị trường BĐS và nền du lịch Việt.

Dấu ấn tiên phong của Charm Group trong thời kỳ mới

Thị trường BĐS nghỉ dưỡng trong vài năm trở lại đây không thiếu các dự án sở hữu một trong số các yếu tố của thế hệ mới. Tuy nhiên, Charm Resort Hồ Tràm tự hào là tổ hợp nghỉ dưỡng tiên phong hội tụ tất cả chuẩn mực cao nhất của loại hình này .

Theo đó, Charm Resort Hồ Tràm đưa ra cam kết lợi nhuận ở mức thực tế với 6,5%/năm trong 3 năm (cho condotel) và 6,5%/năm trong 2 năm (cho villa). Đồng thời là một trong số ít các dự án có chứng thư bảo lãnh từ ngân hàng Nam Á- điều khoản cam kết chắc chắn nhất giữa bộ ba khách hàng – ngân hàng – chủ đầu tư. Mặt khác, chủ đầu tư đẩy mức chia sẻ lợi nhuận tối đa, cao nhất thị trường, lên đến 90% (cho khách hàng):10% (cho đơn vị vận hành) gồm các mảng khai thác dịch vụ lưu trú/ dịch vụ wellness/thương mại.

Phân kỳ đầu tiên – Best Western Premier có sự góp mặt của hai đơn vị danh tiếng toàn cầu. Trong đó, Best Western – top 10 tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới đảm nhiệm vận hành quản lý khai thác du lịch, lưu trú. Goco Hospitality – tập đoàn wellnesss resort lớn nhất thế giới vận hành trung tâm trị liệu chăm sóc sức khỏe wellness center. Với tác phong chuyên nghiệp cùng hàng ngàn chi nhánh trên toàn cầu, sự hợp tác này giúp Charm Resort Hồ Tràm thừa hưởng nguồn du khách quốc tế rất lớn, tạo cơ sở vững chắc cho bài toán kinh doanh du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Khác với các đô thị du lịch như Bình Thuận, Nha Trang hay Đà Nẵng, Hồ Tràm là thiên đường 5 sao thuần nghỉ dưỡng và 100% hướng tới dòng khách trung thượng lưu. Cách Đông Nam Bộ (nền kinh tế số 1 Việt Nam nơi tập trung giới trung thượng lưu lớn nhất cả nước) chỉ từ 1-2 giờ, Hồ Tràm là khu vực có lợi thế hàng đầu về second home. Do đó, không ngạc nhiên khi Charm Resort Hồ Tràm đón nguồn cầu sở hữu second home dồi dào phục vụ mục đích nghỉ dưỡng thường xuyên của giới thượng lưu –trúng bản chất nghỉ dưỡng.

Charm Group cũng vừa hé lộ rót 2 tỷ USD (mức đầu tư cao bậc nhất thị trường nghỉ dưỡng) vào Charm Resort Hồ Tràm để kiến tạo biểu tượng nghỉ dưỡng – giải trí – trị liệu sức khỏe chuẩn quốc tế theo mô hình “all-in-one” thời thượng. Với nguồn vốn khủng, tổ hợp được kỳ vọng sẽ là điểm đến số 1 của giới thượng lưu trong nước và quốc tế tại phía Nam.

Những chuẩn mực trên, giúp Charm resort Hồ Tràm xứng đáng trở thành biểu tượng của BĐS nghỉ dưỡng thế hệ mới, độc nhất đảm bảo khoản đầu tư bền vững cho khách hàng.