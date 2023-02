Chắp cánh ước mơ du học cùng Yes Study

Những năm gần đây, cùng với xu thế toàn cầu hóa, ngày càng nhiều học sinh Việt Nam chọn Du học để nâng cao trình độ, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Được thành lập vào năm 2016, tầm nhìn của Yes Study là hỗ trợ sinh viên Việt Nam theo đuổi nền giáo dục Canada, đạt được ước mơ du học và định cư tại đất nước la phong đỏ. Đến nay, Yes Study đã hỗ trợ hơn 1.600 học sinh nộp hồ sơ và định cư Canada với tỷ lệ thành công lên đến 98%.

Yes Study được thành lập bởi Cố vấn di trú Canada

Yes Study được sáng lập bởi ba cựu du học sinh, đang sinh sống và làm việc tại Canada. Trong đó có ông Lưu Danh Luân (Andy Lưu) - người sở hữu tấm bằng CICC (College of Immigration and Citizenship Consultants), và là Chuyên gia Tư vấn Di trú được Chính phủ Canada cấp phép, có đủ trình độ và kiến ​​thức để đảm bảo việc tư vấn di trú được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Andy đã có nhiều năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại Canada nên hơn ai hết anh hiểu rõ những khó khăn, vất vả khi du học. Từ đó, anh nhen nhóm mong muốn được giúp đỡ, hỗ trợ cộng đồng du học sinh tại Việt Nam và thế giới, Yes Study ra đời và phát triển cho đến ngày nay.

Hệ thống văn phòng của Yes Study

Tính đến nay, Yes Study không ngừng nỗ lực và phát triển để xứng đáng với ưu thế và tiềm năng vốn có. Ngoài trụ sở chính đặt tại Toronto, Canada, Yes Study còn xây dựng hệ thống văn phòng đại diện, được mở rộng qua từng năm như Việt Nam (Hà Nội và HCM), Philippines, Thái Lan, Indonesia… nhằm nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ du học sinh hiệu quả nhất.

Đội ngũ chuyên gia của Yes Study am hiểu về các lĩnh vực giáo dục quốc tế, đồng thời họ được trang bị các kỹ năng và nguồn lực để giúp sinh viên định hướng quá trình du học phức tạp. Yes Study còn có hệ thống kết nối hơn 100 trường đại học, cao đẳng, cấp 3 và học viện ngôn ngữ tại Canada và đang ngày càng phát triển hơn trên các quốc gia khác trên thế giới.

Không ngừng mở rộng để tạo ra giá trị cốt lõi

Không chỉ xin Visa du học và định cư Canada, Yes Study không ngừng phát triển và mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như YesFeed (cộng động sinh hoạt du học sinh nổi trội tại Canada), Yes elite services (đưa đón sân bay, dịch vụ hồ sơ,...), Yes!Work (tư vấn việc làm tại Canada),...

Với sứ mệnh mang đến cho sinh viên trải nghiệm du học liền mạch và bổ ích, Yes Study cũng là cầu nối vững chắc với các nền giáo dục tiên tiến hiện đại, nơi chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ra mắt nền tảng được tài trợ bởi Chính phủ Canada

Trong hội thảo này, Nền tảng LOA PORTAL - Công cụ giúp bạn tự hoàn thiện hồ sơ du học Canada - được Quỹ IRAP danh giá tài trợ do Yes Study vận hành cũng sẽ được ra mắt. (IRAP là chương trình hỗ trợ đổi mới hàng đầu của Canada dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua việc hỗ trợ tài chính, dịch vụ tư vấn và kết nối với các chuyên gia kinh doanh, nghiên cứu và phát triển tốt nhất. Chính phủ Canada ứng dụng mô hình này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và hệ thống đổi mới trong hơn 70 năm qua.)

LOA PORTAL sở hữu các tính năng độc đáo như hỗ trợ bạn lựa chọn lộ trình và chuẩn bị hồ sơ du học Canada với mẫu có sẵn, rút ngắn thời gian và chi phí trong việc xin Thư Nhập Học và Visa du học Canada. Ứng dụng còn có công cụ tìm hiểu trường và ngành học một cách chân thực và đầy đủ nhất với giao diện thông minh giúp bạn dễ tiếp cận và sử dụng. LOA PORTAL chắc chắn sẽ là một nền tảng hữu ích đối với các bạn đang có nhu cầu du học Canada không thể bỏ qua.

Hội thảo xu hướng du học và định cư Canada năm 2023

Sắp tới đây, Yes Study sẽ tổ chức chuỗi hội thảo “Ngày hội xu hướng du học và định cư Canada 2023” để có thể giúp bạn trao đổi, hiểu rõ những khúc mắc về các vấn đề trong quá trình học tập và làm việc tại đất nước này. Tại sự kiện, các bạn có thể gặp gỡ trực tiếp Mr. Andy Lưu và 2 nhà đồng sáng lập cùng hơn 20 đại diện tuyển sinh THPT, Cao đẳng, Đại học hàng đầu Canada.

Tại TP. HCM: – Thời gian: 09:00, Chủ nhật ngày 12/02/2023 – Địa điểm: Khách sạn Mai House Sài Gòn, 157 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03

– Thời gian: 09:00, Chủ nhật ngày 12/02/2023 – Địa điểm: Khách sạn Mai House Sài Gòn, 157 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03 Tại TP. Hà Nội: – Thời gian: 09:00, Chủ nhật ngày 19/02/2023 – Địa điểm: Khách sạn Du Parc, 84 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng

Để tìm hiểu thêm thông tin về Yes Study cũng như được tư vấn MIỄN PHÍ về lộ trình du học, định cư, các bạn có thể truy cập vào website www.yesstudyvn.com hoặc gọi đến hotline 0929.399.924 nhé!