Chân dung Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

TPO - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc vừa được Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Ông có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng công an, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.