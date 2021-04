Chân dung 4 giám đốc công an tỉnh vừa được điều động, bổ nhiệm

TPO - Trong 2 tháng gần đây, Bộ Công an bổ nhiệm, điều động 4 giám đốc công an tỉnh, gồm: Nghệ An, Bắc Ninh, Lâm Đồng và Đắk Lắk.