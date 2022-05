Cầu Giấy ra quân bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tổ chức SEA Games 31

TPO - Sáng 5/5, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức lễ phát động đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị trên địa bàn quận, nhằm hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Phát biểu khai mạc, ông Trần Việt Hà (Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Trưởng ban chỉ đạo 197 quận) cho biết, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 là sự kiện thể thao lớn nhất của khu vực, cũng là sự kiện quốc tế có quy mô lớn nhất được tổ chức trên địa bàn thành phố kể từ SEA Games 22 (năm 2003) đến nay.

Đại hội có sự tham dự của khoảng 10.000 quan khách, vận động viên, huấn luyện viên của 11 nước Đông Nam Á. Thủ đô Hà Nội là đơn vị tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có các sự kiện quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội.

Theo ông Hà, địa bàn quận Cầu Giấy là nơi diễn ra môn thi đấu Wushu và có 2 địa điểm được bố trí là nơi ăn ở của các vận động viên tham gia thi đấu. Đồng thời, quận cũng là nơi có nhiều tuyến đường di chuyển của đại biểu dự lễ khai mạc, bế mạc, các trận thi đấu diễn ra trong thời gian tổ chức Đại hội.

Bám sát chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Tiểu ban ANTT SEA Games 31, ông Hà cho biết, Ban Chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy đã xây dựng, triển khai Kế hoạch về việc tăng cường đôn đốc, kiểm tra xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch trên với mục đích tuyên truyền, giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, quảng bá hình ảnh con người Thủ đô.

Tại buổi lễ, đại tá Thành Kiên Trung (Trưởng Công an quận Cầu Giấy) cho hay, trong đợt cao điểm, Công an quận sẽ tập trung xử lý các vi phạm liên quan công tác đảm bảo trật tự đô thị, các tuyến phố không được trông giữ phương tiện, không lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán sai quy định… không để tồn tại chợ cóc, chợ tạm gây mất mỹ quan.

Bên cạnh đó, công an quận cũng xử lý dứt điểm các vi phạm, không để tái phạm, đảm bảo “đường thông, hè thoáng, tuyến phố kiểu mẫu”. Rà soát, thống kê số lượng bãi trông giữ phương tiện trái phép tại các khu đất dự án chưa triển khai, đất trống, đất xen kẹt trên địa bàn quận.

Tăng cường kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển rác thải; việc chấp hành quy định về thời gian thu gom, vận chuyển rác thải; việc thực hiện quy trình quét hút, phun nước rửa đường đảm bảo lòng đường, hè phố.

Phối hợp với Ban chỉ đạo 197 Thành phố kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác chấp hành, đảm bảo trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng trên địa bàn. Tập trung xử lý các xe chở vật liệu, đất thải, phế thải ra vào công trình đang thi công không che chắn, làm rơi vãi vật liệu, đất thải, phế thải trên đường...Kiểm tra công tác cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, cắt tỉa cành, tán cây xanh trên các tuyến đường chính.

Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết thêm, đơn vị sẽ xử lý nghiêm các hành vi chế biến, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát chặt chẽ an toàn thực phẩm không để xảy ra các vụ ngộ độc, các bệnh truyền qua thực phẩm trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao.