Casino lớn nhất Quảng Ninh lỗ triền miên

TPO - Mặc dù doanh thu tăng vọt song công ty sở hữu casino và khách sạn Hoàng Gia Quảng Ninh vẫn báo lỗ hơn 61 tỷ đồng năm 2022.

Doanh thu năm 2022 của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC) đạt 119 tỷ đồng, tăng gần 60% so với năm trước. Trong đó, hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng đem về cho RIC hơn 32 tỷ đồng, còn lại 87 tỷ đồng là từ khách sạn - biệt thự.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy, doanh thu hoạt động tài chính năm nay của RIC đạt gần 6,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm ngoái chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá tăng.

Chi phí hoạt động tài chính đạt gần 12 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Mức tăng này chủ yếu do lãi tiền vay tăng khi ngân hàng tăng lãi suất cho vay đồng thời dư nợ gốc vay của công ty cũng tăng. Doanh nghiệp này hiện đang vay PVcombank và Công ty TNHH Bất động sản Lam Xuân tổng cộng hơn 155 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, công ty báo lỗ sau thuế hơn 61 tỷ đồng. Mức lỗ này đã giảm đáng kể so với con số 104 tỷ đồng năm 2021.

Theo lý giải của ban lãnh đạo công ty, doanh thu năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm ngoái là do dịch Covid-19 được khống chế, người dân không còn bị hạn chế tự do đi lại, doanh thu du lịch, dịch vụ tăng. Công ty đã tìm mọi biện pháp ổn định nguồn khách hàng có sẵn, khai thác nguồn khách mới.

Dù doanh thu tăng song theo công ty, vẫn chưa đủ bù đắp chi phí nên kết quả kinh doanh vẫn thua lỗ.

Năm 2022, Quốc tế Hoàng Gia đặt kế hoạch doanh thu đạt hơn 6,3 triệu USD (hơn 144 tỷ đồng) và lỗ sau thuế gần 1,6 triệu USD (gần 36 tỷ đồng). Hết năm, doanh nghiệp này mới chỉ hoàn thành hơn 80% doanh thu và vượt số lỗ đề ra.

Lũy kế đến nay, RIC đã âm 475 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nợ phải trả gần 285 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối 2022 là 928 tỷ đồng, tăng gần 80 tỷ đồng so với cuối 2021.

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia thành lập năm 1994 với vốn điều lệ 15 triệu USD, hoạt động trong ngành kinh doanh khách sạn và kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài. Mục tiêu của công ty là xây dựng và kinh doanh khách sạn 5 sao, các khu vui chơi giải trí tại Hạ Long.

Năm 2005, Quốc tế Hoàng Gia chuyển đổi từ công ty liên doanh thành công ty cổ phần, vốn điều lệ tăng lên 21 triệu USD, tương đương 21 triệu cổ phần, mệnh giá 1 USD/cp. Công ty niêm yết trên HoSE vào năm 2007.

Cùng với sự khó khăn trong việc kinh doanh, số lượng cán bộ công nhân viên của công ty cũng giảm liên tục trong những năm gần đây. Nếu 2019 (thời điểm trước dịch), công ty có 1.291 người lao động trong nước và 38 lao động nước ngoài thì năm 2021, tổng cộng chỉ còn 640 người cả trong và nước ngoài.

Theo báo cáo thường niên năm 2021, Công ty TNHH Đầu tư Khải Việt có địa chỉ ở British Islands nắm giữ 52,49% vốn cổ phần.

Ban lãnh đạo công ty Quốc tế Hoàng gia cho biết, để cải thiện tình hình kinh doanh, sẽ khởi động các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, xúc tiến các thủ tục đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao mới tại khu đất 1,47 ha phía trước khách sạn Hoàng Gia.

Công ty này cũng tiến hành các thủ tục pháp lý và triển khai đầu tư khu nghỉ dưỡng 5 sao tại khu đất 6,8 ha đồi Lapic phía Tây Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu biệt thự, xúc tiến đầu tư xây dựng khu dinh thự cao cấp trên phần diện tích khoảng 2,1 ha phía đông khu biệt thự.

Trước khi đại dịch ập đến, doanh nghiệp cũng nêu một số khó khăn như việc cạnh tranh gay gắt khi một số doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi có thưởng tại Hạ Long. Lượng khách giảm khiến công ty mất cân đối thu chi nghiêm trọng. Thêm nữa, sòng bạc là hạng mục kinh doanh đặc biệt vì thắng thua hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi.