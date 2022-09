Cặp vợ chồng ở Hải Dương đục tường nhà để bán ma túy

TPO - Để tránh bị cảnh sát phát hiện, vợ chồng Vũ Đình Thủy (trú huyện Gia Lộc, Hải Dương) đục tường nhà vừa đủ thò tay qua để bán ma túy cho các con nghiện vào thời điểm buổi tối hoặc lúc rạng sáng.

Ngày 8/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lộc.

Trong đó, 4 bị can bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, gồm: Vũ Đình Thủy (SN 1973), Phùng Thị Soan (SN 1976, vợ Thủy, cùng trú huyện Gia Lộc), Phạm Mạnh Thắng và Nguyễn Đức Trung (cùng trú ở huyện Thanh Hà).

Bị can còn lại là Nguyễn Văn Nghĩa (trú huyện Tứ Kỳ) bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, Công an huyện Gia Lộc đã triệt xóa đường dây tổ chức mua bán trái phép ma túy với thủ đoạn tinh vi, do vợ chồng Thủy cầm đầu.

Cụ thể, ngày 23/8, cảnh sát bắt quả tang Nghĩa giấu 3 tép heroin trong người. Nghĩa khai, vừa mua của vợ chồng Thủy với giá 600.000 đồng.

Ngay sau đó, Công an huyện Gia Lộc tổ chức lực lượng đột kích, kiểm tra nhà Thủy (thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 49 gói heroin, 258 viên ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử phục vụ việc mua bán ma túy…

Tại cơ quan công an, Thủy khai chỉ bán ma túy cho người quen và giao dịch lúc rạng sáng, trưa hoặc tối. Nhà đối tượng ven QL18, gần chợ được xây 5 tầng kiên cố, có thiết kế 3 lớp cửa, luôn khóa kín và lắp hệ thống camera giám sát.

Để đối phó với lực lượng chức năng, Thủy đục tường nhà vừa đủ thò tay qua nhằm nhận tiền và giao ma túy cho con nghiện.

Mở rộng điều tra, cảnh sát làm rõ, Phạm Mạnh Thắng (ở xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà) là đối tượng cung cấp ma túy cho vợ chồng Thủy. Cụ thể, sau khi lấy hàng từ Quán Toan (TP Hải Phòng), Thắng ngụy trang ma túy trong thùng sữa rồi dùng sim rác gọi Trung lái taxi vận chuyển sang cho vợ chồng Thủy. Sau khi nhận hàng, Thủy sẽ chuyển khoản trả tiền Thắng.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai dù biết Thắng nhờ vận chuyển hàng là ma túy nhưng vì hám lời nên vẫn thực hiện. Mỗi chuyến giao dịch, Trung được Thắng trả 800.000 đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Hải Dương cho biết, bị can Thủy từng có 4 tiền án về các tội: mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp. Soan (vợ Thủy) có 1 tiền án về tội chứa chấp mại dâm. Còn Thắng từng có tiền án về tội: giết người, gây rối trật tự, mới mãn hạn tù tháng 9/2021.