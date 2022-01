Cảnh sát huy động 400 người vây rừng, nổ súng bắt nhóm đối tượng vận chuyển 99 bánh heroin

TPO - Lực lượng công an phải nổ súng bắn chỉ thiên, trấn áp nhóm đối tượng hết sức manh động đi trên 2 xe bán tải chở theo 99 bánh heroin.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) và các lực lượng chức năng phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do đối tượng người dân tộc Mông trú tại tỉnh Điện Biên đưa từ Lào về Việt Nam, sau đó chuyển tới nước thứ 3 tiêu thụ.

Ngày 5/12/2021, ban chuyên án nắm được thông tin nhóm Lầu A Dua, Lầu A Dia, Lầu A Sò vận chuyển lượng ma túy lớn bằng 2 ô tô từ huyện Điện Biên Đông sang Lào Cai tiêu thụ.

Lúc này, các tổ công tác chốt chặn, bắt giữ nhóm đối tượng tại khu vực bản Lao (Xuân Lao, Mường Ảng, Điện Biên). Tuy nhiên, các đối tượng tăng tốc lao thẳng xe ô tô vào tổ công tác rồi bỏ xe lại bìa rừng để tẩu thoát, sau khi lốp xe hết hơi do bị dính chông.

Sau gần 2 giờ, các lực lượng đã bắt giữ được Lầu A Dia, còn Lầu A Sò dùng dao đe dọa chống trả lại cán bộ, chiến sĩ. Để đảm bảo an toàn, công an đã buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên và bắn trấn áp để bắt giữ Sò.

Riêng Lầu A Dua điều khiển ô tô BKS 27C - 027.47 qua hàng rào chốt chặn, đâm vào xe máy của lực lượng chức năng. Sau khi bỏ chạy được 3km, Dua cũng bỏ xe lại, lẩn trốn lên cánh rừng thuộc huyện Tủa Chùa.

Trong đêm tối, gần 400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ đã được huy động để vây bắt đối tượng. Đến 19h30 ngày 7/12, tổ công tác bắt giữ được Dua khi đối tượng này từ trên rừng đi xuống xã Mường Mùn để nhận lương thực tiếp tế.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, đã mua ma túy từ biên giới rồi dùng 2 xe bán tải vận chuyển 99 bánh heroin và 1 kg ma túy đá (tổng cộng hơn 35 kg) sang Lào Cai.

Ngày 8/1, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen và tặng thưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh Điện Biên đã tặng thưởng Bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án.