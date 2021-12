Cảnh giác việc ma túy đưa vào đồ ăn

TPO - Tối 1/12, Thượng tá Ngô Thanh Vũ - Trưởng Công an thị xã Tân Châu tỉnh An Giang cho biết, đã tiếp nhận hơn 100 đơn của người dân tố cáo việc vỡ hụi hơn 22 tỷ đồng do bà Đ.T.Đ. (47 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) làm chủ có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hiện, đơn vị này đang tiến hành xác minh vụ việc.