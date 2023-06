Cẩn thận khi ăn dưa chuột bị đắng kẻo nhiễm độc, mất mạng

TPO - Dưa chuột là thực phẩm phổ biến trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên dưa chuột cũng có tác dụng phụ mà không phải ai cũng biết. Nhất là những quả dưa chuột bị đắng nếu cố tình ăn có thể khiến cơ thể bị nhiễm độc, thậm chí mất mạng.

Dưa chuột là loại quả có quanh năm, được bày bán ở mọi nơi và có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưa chuột có thể dùng ăn sống, làm salad, muối chua hoặc nộm, uống nước ép… Với bất kể cách chế biến nào, dưa chuột nếu ăn đúng cách, khoa học đều mang lại giá trị dinh dưỡng cho cơ thể.

Loại quả này cũng chứa rất nhiều nước, lên đến 95%, nên khi ăn sẽ cung cấp độ ẩm, giúp cơ thể giải độc rất tốt. Ngoài ra dưa chuột không chứa chất béo hoặc cholesterol, vỏ dưa chuột có nhiều chất xơ, giúp chống táo bón, bảo vệ đường ruột.

Ăn dưa chuột có thể gây 1 số tác hại sau

Gây dị ứng

Dị ứng dưa chuột thường xuất hiện ở khoang miệng, với các triệu chứng như ngứa, sưng trong miệng. Chúng ta có thể nấu chín thay vì ăn sống thì sẽ khắc phục được việc dị ứng, tất nhiên là nấu chín rồi thì sẽ chẳng còn ngon nữa đâu.

Tăng nguy cơ lão hóa sớm

Vitamin C là yếu tố thúc đẩy hệ thống miễn dịch hiệu quả, nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các biểu hiện của bệnh cảm cúm và còi xương đồng thời là chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Tuy nhiên, tiêu thụ quá mức giới hạn thì lại gây tác dụng ngược: Chống lại bản chất chống oxy hóa, gây sự phát triển và lây lan của các gốc tự do.

Vitamin C có rất nhiều trong dưa chuột, vì vậy khi nạp lượng vitamin C quá lớn từ dưa chuột, bạn đang tạo điều kiện cho các gốc tự do “đi lang thang”, gây nguy cơ ung thư, mụn trứng cá, lão hóa sớm…

Gây nhức đầu và khó thở

Dưa chuột cũng chứa nhiều kali. Ăn nhiều dưa chuột khiến lượng kali trong máu tăng cao sẽ dẫn tới đầy hơi, đau bụng. Lâu dần sẽ làm suy giảm chức năng thận. Trong khi đó dưa chuột còn chứa 90% là nước nếu lượng nước trong cơ thể cao hơn khối lượng ròng của máu, nó sẽ gây sức ép lên các mạch máu và tim.

Tăng các triệu chứng các bệnh về hô hấp

Nếu bị viêm xoang hay bất cứ loại bệnh hô hấp nào thì không nên ăn dưa chuột. Vì các hiệu ứng làm mát của loại rau củ này có thể khiến các biểu hiện bệnh của bạn thêm trầm trọng.

Đầy hơi và phù

Chất cucurbitacin trong dưa leo rất khó tiêu, đặc biệt là đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Tình trạng khó tiêu làm cơ thể bị đầy hơi và phù nề do cơ thể đang cố loại thải các độc tố bằng cách tống đẩy lượng khí gas tích tụ bên trong ra ngoài.

Gây khó chịu cho phụ nữ đang mang thai

Mặc dù việc tiêu thụ dưa leo trong thời kỳ bầu bí vẫn được xem là an toàn, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể gây ra một số tình trạng khó chịu cho thai phụ như đi vệ sinh nhiều hơn, đầy hơi, khó tiêu, thậm chí đau bụng do dư thừa chất xơ.

Cẩn trọng khi ăn dưa chuột bị đắng Vị đắng ở đầu quả dưa chuột là do chất cucurbitacin có trong cây giúp tránh các loại côn trùng gây hại xâm nhập vào phần đầu quả. Cucurbitacin với liều lượng nhỏ sẽ giúp lợi tiểu và tốt cho cơ thể, nhưng nếu lượng cucurbitacin nhiều sẽ có vị đắng càng cao và ăn nhiều có thể gây ngộ độc. Vậy nên những quả dưa chuột bị đắng cả quả thì không nên ăn để đảm bảo an toàn. Hiện chưa có ghi nhận nào về trường hợp ngộ độc cucurbitacin do ăn dưa chuột dẫn tới tử vong nhưng các cây cùng họ như bầu và bí đỏ thì có. Ở Ấn Độ có một trường hợp uống nước ép quả bầu bị đắng (do chứa nhiều cucurbitacin) và đã tử vong. Ở Đức cũng có một trường hợp ăn quá nhiều bí đỏ bị đắng và cũng tử vong.

Cách xử lý quả dưa chuột bị đắng

Mặc dù đã chọn mua dưa chuột kĩ, bạn cũng nên áp dụng một vài giải pháp nhỏ dưới đây để phần nào tránh cho dưa chuột bị đắng:

Chà xát đầu quả

Cách làm này được rất nhiều người biết đến và áp dụng để làm giảm vị đắng mỗi khi ăn dưa chuột. Bạn cắt bỏ phần cuối quả dưa, sau đó lấy đầu quả và chà xát theo hình vòng tròn. Lúc này, sẽ thấy một lớp bọt trắng dần lộ diện ở hai bên mép quả.

Đây chính là chất cucurbitacin gây ra vị đắng trong dưa chuột. Bạn có thể cắt tiếp đầu quả còn lại và chà xát để xem còn chất gây đắng trong quả hay không.

Sử dụng muối

Cách ướp muối không được nhiều người biết đến và ít khi được áp dụng nhưng bạn hoàn toàn có thể thử để giảm vị đắng của dưa.Trước tiên, bổ dọc quả dưa chuột. Tiếp đó rắc một ít muối lên mỗi nửa quả và chà xát hai mặt với nhau. Hãy chà cho tới khi thấy xuất hiện bọt trắng, đó là khi chất cucurbitacin trong dưa chuột bị lấy ra. Bạn hãy rửa sạch phần bọt trắng và có thể lặp lại nhiều lần tùy ý.