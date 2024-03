Cần chọn đúng chủng men vi sinh khi bị tiêu chảy

Nếu bạn hoặc con trẻ đang gặp vấn đề về tiêu chảy, việc sử dụng men vi sinh (Probiotic) là một lựa chọn đơn giản và an toàn để hỗ trợ chữa trị tại nhà.

Trong ruột của chúng ta, có hàng tỷ vi khuẩn sống, rất quan trọng cho tiêu hóa. Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột có thể gây tiêu chảy. Bổ sung men vi sinh (Probiotic) có thể giúp giảm nhẹ và rút ngắn thời gian bị tiêu chảy.

Men vi sinh, hay còn gọi là lợi khuẩn đường ruột, thường có trong một số loại thực phẩm nhất định như sữa chua và các thực phẩm lên men khác. Khi bị tiêu chảy, nên sử dụng dạng bổ sung vì chúng có số lượng men vi sinh lớn hơn. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại men vi sinh đều phù hợp, và cần chọn loại men vi sinh phù hợp với từng trường hợp tiêu chảy cụ thể.

Trẻ em và bệnh tiêu chảy

Rotavirus là một trong những nguyên nhân chính gây tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi. Điều này xảy ra vì trẻ em thường chưa có miễn dịch với virus này, hoặc chưa được uống vắc xin phòng ngừa. Trong trường hợp bé bị tiêu chảy, việc quan trọng nhất là bổ sung Oresol ngay lập tức, ngay cả khi tiêu chảy nhẹ.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng ba chủng lợi khuẩn có khả năng giảm tiêu chảy hiệu quả nhất là Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus và men vi sinh Saccharomyces boulardii. Kết hợp ba chủng men vi sinh này có thể hỗ trợ điều trị tiêu chảy nhanh hơn.

Tiêu chảy do kháng sinh

Sử dụng thuốc kháng sinh để diệt vi khuẩn có hại trong cơ thể khi bị nhiễm trùng có thể dẫn đến tiêu diệt luôn một số vi khuẩn có lợi trong ruột. Điều này gây ra sự mất cân bằng giữa vi khuẩn có lợi và vi khuẩn gây hại trong ruột, từ đó dẫn đến tình trạng tiêu chảy.

Các nghiên cứu trên trẻ em và người lớn chỉ ra rằng việc sử dụng men vi sinh trước, trong quá trình điều trị, và sau khi dừng sử dụng kháng sinh giúp giảm nguy cơ bị tiêu chảy. Cụ thể, các chủng vi sinh như Saccharomyces boulardii (loại vi sinh dạng nấm này ít bị tác động bởi kháng sinh thông thường) và một số chủng Lactobacillus đã được chứng minh có hiệu quả trong hỗ trợ điều trị tiêu chảy do loạn khuẩn.

Tiêu chảy khi đi du lịch

Nếu bạn bị tiêu chảy khi đi du lịch, có thể do thay đổi về môi trường, nguồn nước và thực phẩm mà đường tiêu hóa là cơ quan phản ứng với những thay đổi đó trước tiên.

Đối với tiêu chảy dạng này, một số nghiên cứu không khẳng định rõ ràng về hiệu quả của men vi sinh. Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác cho thấy men vi sinh có thể giúp du khách tránh được tình trạng này. Trong số đó, các chủng men Bifidobacteria bifidum, Lactobacillus acidophilus và Saccharomyces boulardii được xem là có bằng chứng mạnh mẽ nhất trong việc giảm tiêu chảy dạng này.

Tiêu chảy do viêm đại tràng

Một trong những trường hợp viêm đại tràng nghiêm trọng và đôi khi nguy hiểm là do nhiễm vi khuẩn C. difficile gây ra tiêu chảy mạn tính. Để điều trị viêm đại tràng và tiêu diệt vi khuẩn C. difficile, cần sự can thiệp của các bác sĩ chuyên khoa. Tuy nhiên, men vi sinh có thể giúp bạn tránh nhiễm phải vi khuẩn này, và có bằng chứng cho thấy một số chủng men có thể ngăn chặn tái phát sau điều trị C. difficile. Điều này rất quan trọng vì việc tái nhiễm C. difficile thường khó điều trị hơn nhiều.

Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu về chủng men vi sinh Saccharomyces boulardii trong việc ức chế vi khuẩn C. difficile này. Kết quả cho thấy rất hữu ích và khả quan, đặc biệt khi kết hợp với các chủng Lactobacillus.

Tiêu chảy do bệnh viêm ruột

Men vi sinh có thể hỗ trợ trong việc điều trị viêm loét đại tràng, một dạng bệnh viêm ruột (IBD). Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng men vi sinh cũng có thể hỗ trợ trong điều trị bệnh Crohn (một dạng viêm ruột IBD khác), tuy nhiên hiệu quả không cao bằng.

TPBVSK Men vi sinh Asecurin Junior nhập khẩu Ba Lan, chứa 5 tỷ lợi khuẩn Saccharomyces Boulardii, Lactobacillus Reuteri, Lactobacillus Rhamnosus GG. Bổ sung lợi khuẩn đường ruột cho trẻ bị tiêu chảy do nhiều nguyên nhân, khóc dạ đề (colic). Hội chứng ruột kích thích, viêm loét đường tiêu hóa ở người lớn.

Sản phẩm được đóng gói dưới dạng hộp 10 gói x 2,6g.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHÂN SINH

Địa chỉ: Số 16/239 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 093.531.4488

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tham khảo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men vi sinh Asecurin Junior tại website: https://yduocnhansinh.vn/men-vi-sinh-asecurin-junior-cho-tre-bi-tieu-chay hoặc tại Shopee Mall: Sức Khỏe Nhân Sinh - Hulipha