Cận cảnh nhà máy sản xuất xe điện Yamaha cho thị trường châu Âu đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 16/03/2022 vừa qua, công ty Yamaha Motor Việt Nam đã chính thức khánh thành nhà máy sản xuất xe điện xuất khẩu cho thị trường Châu Âu và các nước khác. Đây là nhà máy nước ngoài đầu tiên được Yamaha Motor lựa chọn để đảm trách nhiệm vụ quan trọng này.

Vì sao là Việt Nam?

Trong hơn 20 năm qua, Yamaha Motor Việt Nam không ngừng phát triển, ứng dụng công nghệ hiện đại để cải tiến sản phẩm, tập trung vào chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị nhằm thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Với kinh nghiệm sản xuất nhiều sản phẩm đa dạng chất lượng cao, cùng khả năng kiểm soát cơ cấu chi phí hợp lý và quản lý hoạt động xuất khẩu ổn định, Yamaha Motor Việt Nam chính thức được Tập đoàn Yamaha Motor chọn là nhà máy nước ngoài đầu tiên sản xuất xe máy điện xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và các nước khác.

Và cũng nhờ vậy, có thể nói rằng, Yamaha Motor Việt Nam đang đóng góp vào công cuộc sản xuất xe máy điện của tập đoàn Yamaha Motor. Bên cạnh đó, thể hiện sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm với các vấn đề xã hội, đặc biệt là với môi trường.

Lịch sử phát triển xe máy điện của tập đoàn Yamaha Motor

Tập đoàn Yamaha Motor là một trong những thương hiệu đi đầu trong việc phát triển và sản xuất các mẫu xe máy điện thân thiện môi trường, với việc ra mắt Passol – mẫu xe máy điện đầu tiên được công bố tại Triển lãm Ô tô Tokyo lần thứ 5 vào năm 2001. Sau đó là những mẫu xe máy điện khác như 2002 Passol, 2005 Ec-02, 2010 EC-03, 2014 E-Vino, 2019 EC-05 và 2022 EMF. NEO’S sẽ là mẫu xe máy điện thứ 7 của tập đoàn được bán rộng rãi tại thị trường Châu Âu và một số nước khác.

Trong "Kế hoạch Môi trường 2050", Tập đoàn Yamaha Motor đã đặt mục tiêu giảm 90% phát thải CO2 (trong giai đoạn 3) vào năm 2050 so với năm 2010. Và đặc biệt NEO'S là sản phẩm chiến lược sẽ được tung ra thị trường để đạt được mục tiêu đó.

Xu hướng sử dụng xe máy điện trên thế giới

Hiện nay, ở các nước phát triển, một bộ phận người dùng đã chuyển hướng từ việc đi lại bằng ô tô sang di chuyển bằng xe hai bánh, do những thay đổi trong hệ thống đô thị như khó khăn trong vấn đề đỗ xe và tắc nghẽn giao thông. Châu Âu là nơi có thể quan sát rõ nhất quá trình chuyển đổi này. Vào tháng 7 năm 2021, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố kế hoạch cấm bán ô tô mới chạy bằng động cơ xăng và diesel vào năm 2035. Do đó, xe máy điện sẽ là một phương tiện đáng để cân nhắc. Trong bối cảnh đó, NEO’S do Yamaha Motor Việt Nam sản xuất sẽ được tung ra thị trường châu Âu từ tháng 5 này.

Đây là một trong những dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Yamaha Motor Việt Nam, cũng như khẳng định quyết tâm trong việc nâng cao dây chuyền sản xuất ngày càng hiện đại và tiên tiến nhằm tạo ra những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Châu Âu.