Cận cảnh lô đất được 'nắn' quy hoạch thành 4 mặt tiền của vợ cựu Bí thư Thành ủy Kon Tum

TPO - Qua điều tra, cơ quan công an xác định người đàn ông rút súng lên đạn do mâu thuẫn trong quá trình giao dịch liên quan đến bất động sản.

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô giao dịch trên 10.000 tỷ đồng.