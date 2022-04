CADIVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sáng 08/04/2022 , Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Đại hội đã thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và các nội dung quan trọng khác với sự đồng thuận cao của các cổ đông.

2021 là một năm đầy khó khăn và thách thức do tác động của dịch Covid - 19 đối với nền kinh Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trở ngại còn lớn hơn bởi việc đứt gãy chuỗi cung ứng, tăng giá nguyên vật liệu và thiếu hụt nguồn lực do đại dịch. Mặc dù vậy, những nỗ lực của Cadivi trong năm qua vẫn cho thấy một kết quả đáng khích lệ. Tại đại hội, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 cho thấy, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 10.479 tỷ đồng, tăng 6% với kế hoạch. Tuy nhiên, với nhiều yếu tố bất định ảnh hưởng tới chi phí trong năm, cùng chính sách hỗ trợ khách hàng nhằm giữ vững thị phần, biên lợi nhuận và lợi nhuận trước thuế của CADIVI giảm nhẹ, cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Công ty đạt 423 tỷ đồng, đạt 87% so với kế hoạch. Công ty vẫn duy trì mức chi cổ tức năm 2021 là 50% - tỷ lệ cao so với thị trường.

Đặc biệt, năm 2021, CADIVI được xác nhận vị trí “số 1 thị phần Việt Nam”, là thương hiệu được khách hàng tin dùng với hệ thống đại lý phân phối rộng khắp cả nước (theo kết quả khảo sát thị trường của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao). Cũng trong năm, CADIVI đã đưa ra thị trường các sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao như: Cáp năng lượng mặt trời; cáp siêu nhiệt ACCC ruột nhôm lõi composite của Công ty CTC Global-USA… Mặt khác, công ty cũng nghiên cứu và phát triển thành công tính năng chống cháy lan cho toàn bộ các dòng sản phẩm dây cáp điện, qua đó, tự hào là nhà cung cấp sản phẩm dây, cáp điện cho hàng loạt dự án lớn như: Dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên, các dự án năng lượng mặt trời (dự án Nhà máy điện mặt trời Solarfarm Nhơn Hải – Ninh Thuận, dự án điện gió Đông Hải 1 – Trà Vinh…), Nhà Quốc Hội Lào, Nhà máy thủy điện Xekaman (Lào)…

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường dây cáp điện trong nước ngày càng lớn, cũng như xu hướng ngầm hóa lưới điện quốc gia, từ 2019, CADIVI đầu tư xây dựng, nâng cấp các hệ thống nhà máy và kho phân phối trung tâm tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Năm 2021, CADIVI tiếp tục triển khai đầu tư mới một dây chuyền CCV Line và các máy móc thiết bị khác với tổng mức đầu tư khoảng 118 tỷ đồng. Được biết, Dự án CADIVI Tower cũng đã hoàn thành cơ bản với tổng chi phí đầu tư hơn 200 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng trong Quý 2/2022.

Với tầm nhìn đến năm 2030 trở thành một trong những nhà sản xuất dây cáp điện hàng đầu khu vực, CADIVI đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng ổn định qua các năm cả về doanh thu, lợi nhuận lẫn cơ cấu thị phần trên thị trường. Năm 2022, Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất là 12.079 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 526 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức là 50%.

Đại hội thường niên 2022 của CADIVI cũng đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các Ông: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ông Lê Quang Định, Ông Đặng Phan Tường, Ông Đỗ Duy Hưng, Ông Phan Ngọc Hiếu. HĐQT CADIVI cũng đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT tại phiên họp đầu tiên sau Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt HĐQT và Ban điều hành Công ty, Ông Nguyễn Văn Tuấn cảm ơn sự đồng hành của các cổ đông, nhà đầu tư trong những năm vừa qua; đánh giá cao những cố gắng, tinh thần trách nhiệm, gắn bó, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ nhân viên tại toàn bộ các Văn phòng, Nhà máy, Chi nhánh trong hệ thống, nhờ vậy hoạt động sản xuất và cung ứng hàng hóa cho khách hàng được liên tục, đảm bảo.

Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng, với giá trị cốt lõi "Chất lượng sản phẩm tốt; thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng; có trách nhiệm xã hội với cộng đồng; đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần tốt nhất cho người lao động; đảm bảo lợi ích của cổ đông trên cơ sở phát triển công ty bền vững”CADIVI sẽ tiếp tục “vươn mình” mở rộng trong tương lai.