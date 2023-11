CADIVI ra mắt thị trường nhiều sản phẩm mới có tính năng vượt trội

Nắm bắt nhu cầu của thị trường, CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) – Đơn vị thành viên của GELEX Electric đã cho ra mắt nhiều sản phẩm mới mang tính đột phá, có tính năng vượt trội, an toàn, thân thiện với môi trường…

Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu & phát triển, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, chú trọng vào chất lượng, hình thức, đặc biệt có thể ứng dụng trong nhiều môi trường khác nhau.

Việc không ngừng phát triển sản phẩm giúp CADIVI nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra những mũi nhọn mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó giữ vững và tăng trưởng thị phần trong và ngoài nước.

Cáp điện được khai thác trong ngành hàng không dân dụng

Trải qua nhiều bước nghiên cứu, thử nghiệm, CADIVI đã cho ra đời sản phẩm cáp điện sơ cấp CXE/S 1x6 mm2 - 5 kV với những ưu điểm vượt trội.

Sản phẩm cáp điện sơ cấp CXE/S 1x6 mm2 - 5 kV của CADIVI được dùng để nối từ máy điều dòng đến các biến dòng cách ly trong các mạch đèn sân bay tại hệ thống điện của hệ thống đèn chiếu sáng đường lăn, đường băng sân bay. Với cấp điện áp đến 5 kV, cáp có nhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn lên đến 90 OC, giúp hoạt động bền bỉ trong môi trường nóng, ẩm có nhiệt độ cao trên mặt đường băng sân bay.

Quá trình sản xuất cáp CXE/S 1x6 mm2-5 kV đã vượt qua những thử nghiệm khắt khe nhất và đáp ứng đầy đủ theo các tiêu chuẩn FAA L-824 Type C (Cục hàng không Liên bang Hoa Kỳ); ICEA S-93-639-2012 (Hiệp hội Kỹ thuật Cáp điện bọc Hoa Kỳ); IEC 60228... Đồng thời, được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy chứng nhận số 137, 141 đã đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật đưa vào khai thác trong ngành hàng không dân dụng.

Ngày 23/08, Cục Hàng không Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật số 232 cho cáp CXE/S 1x6 mm2-5 kV của CADIVI. Với bản chứng nhận lần này, cáp được cập nhật lên tiêu chuẩn ICEA S-93-682-2013 (Hiệp hội Kỹ thuật Cáp điện bọc Hoa Kỳ), giúp sản phẩm có chất lượng tốt hơn, hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất trong công tác truyền tải điện trong hệ thống đèn hiệu sân bay.

Hiện, sản phẩm cáp CXE/S 1x6 mm2-5 kV đã được lắp đặt sử dụng tại sân bay Cần Thơ, sân bay Quốc tế Phú Quốc... và mới nhất là Sân bay Quốc tế Long Thành đang trong quá trình khởi công xây dựng.

Với nhu cầu vận chuyển hàng không nội địa và quốc tế tăng mạnh, công tác đầu tư, xây dựng, nâng cấp các sân bay trên cả nước được chú trọng hứa hẹn những đổi thay đáng kể trong bộ mặt hạ tầng ngành hàng không. Điều này cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho CADIVI khi ra mắt những sản phẩm ưu việt như cáp CXE/S 1x6 mm2-5 kV.

Cáp điện phục vụ phát triển đô thị

Biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết diễn biến cực đoan phức tạp khó dự báo, gây ra nhiều khó khăn trong thiết kế xây dựng đô thị. Cụ thể, các công trình cần tính đến khả năng tình trạng môi trường ẩm ướt, ngâm ngập nước, xảy ra nhiều nơi hơn và thường xuyên hơn cho các hệ thống đi ngầm trong đất…

Là nhà sản xuất dây cáp điện đứng đầu tại Việt Nam, CADIVI luôn quan tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm có tính năng vượt trội, sử dụng lâu bền hơn, đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.

Công ty vừa ra mắt Cáp điện trung thế ngầm cách điện TR XLPE - Giải pháp tối ưu trong môi trường ẩm ướt, ngập nước. Sản phẩm có các đặc tính như: Chống cây nước (Water Tree Resistant); Khả năng hoạt động trong môi trường ẩm ướt; Độ tin cậy và an toàn; Tuổi thọ cao và ứng dụng đa dạng trong việc truyền tải và phân phối điện năng ở các khu vực đô thị, nông thôn, cũng như trong các ngành công nghiệp.

Bên cạnh đó, góp phần tìm giải pháp đảm bảo tạo dựng môi trường sống an toàn hơn, CADIVI đã đưa ra sản phẩm Cáp điện chống cháy với cấp chịu nhiệt 1.050OC đạt tiêu chuẩn AS/NZS.

Cáp chống cháy cấp chịu nhiệt 1.050OC của CADIVI có các đặc điểm tiên tiến như chịu được nhiệt độ 1.050OC trong 2 giờ, đáp ứng tiêu chuẩn AS/NZS của Australia và New Zealand.

Vì vậy cáp được sử dụng tại những công trình có yêu cầu đặc biệt như sân bay, nhà ga, tàu điện ngầm… Đặc biệt, vừa qua CADIVI đã xuất khẩu thành công lô cáp chống cháy 1.050OC sang thị trường Úc với trị giá hàng triệu AUD.

Sản phẩm Cáp điện ngầm trung thế ngầm cách điện TR-XLPE và Cáp điện chống cháy cấp chịu nhiệt 1.050 OC là những thành quả rất đáng ghi nhận của đơn vị trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Hoạt động này nằm trong định hướng chiến lược của GELEX Electric, một trong những mũi nhọn tập trung để giữ vững, tiếp tục tăng trưởng thị phần và sức ảnh hưởng của thương hiệu trên thị trường.