Cách Công nương Diana thể hiện tình yêu với William và Harry

TPO - Công nương Diana được biết đến là biểu tượng thời trang Hoàng gia Anh với phong cách độc đáo, phá cách. Bà không chỉ áp dụng phong cách đó cho riêng mình mà còn lên hai con trai, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry.

Phong cách thời trang độc đáo của Công nương Diana luôn nhận được đánh giá cao dù bà đã qua đời từ hơn 2 thập kỷ trước. Với màu sắc táo bạo, trang sức nổi bật và các thiết kế cao cấp, bà luôn thành công trong việc truyền tải thông điệp và tạo nguồn cảm hứng lớn.

Một điều thú vị sở thích ăn mặc mạo hiểm của Diana không chỉ áp dụng cho riêng bà mà còn thể hiện trên hai con trai là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry. Lúc còn sống với mẹ, hai Hoàng tử Anh luôn xuất hiện trước công chúng trong những trang phục giống nhau, đôi khi đồng điệu với mẹ.

Cựu Vương phi xứ Wales tự phối đồ cho các con, sử dụng quần áo để thể hiện mối quan hệ thân thiết mà bà có với họ. Những set đồ thường phù hợp, nổi bật tại sự kiện, nhưng không ít lần bị đánh giá kỳ lạ.

Trong bộ phim tài liệu Diana, Our Mother: Her Life and Legacy năm 2017, William và Harry đề cập đến thú vui biến họ thành song sinh của mẹ.

“Tôi nghĩ bà ấy cảm thấy hài lòng khi mặc cho tôi và William những bộ trang phục kỳ quái nhất – bình thường là trùng nhau. Đó là chiếc quần đùi kỳ lạ, loại giày nhỏ sáng bóng với chiếc kẹp cũ. Nhìn lại những bức ảnh, tôi chỉ biết cười. Tôi nghĩ, ‘Sao mẹ có thể làm điều đó với chúng con?’. Và sau đó thật buồn cười, chúng tôi đến độ tuổi mà William sẽ phản đối, ‘Điều này thật nực cười, con là anh trai, tại sao con phải ăn mặc giống em ấy?’. Tôi ngồi đó và nói, ‘Chờ một chút, nếu anh định mặc khác đi, em không muốn trở thành người duy nhất mặc như thế này. Điều này thật lố bịch’”, Harry chia sẻ.

Trong cuốn hồi ký Spare, Harry tiết lộ William không thích mặc đồ giống em trai. Trong khi đó, Công tước xứ Sussex không quan tâm nhiều đến trang phục, anh đánh giá mẹ chọn trang phục cho hai em anh khiến họ giống như cặp song sinh Tweedledum và Tweedledee trong Alice in Wonderland.

Tú Oanh