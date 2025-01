Các trợ lý tổng thống Hàn Quốc đồng loạt xin từ chức

TPO - Công an quận Hải An (Hải Phòng) đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc bà Trần Thị C (65 tuổi) và con trai tử vong sau bữa cơm trưa gia đình.