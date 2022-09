Các trận cầu tâm điểm của Liverpool và MU bị hoãn

TPO - Nhiều trận đấu tâm điểm tại Ngoại hạng Anh vào thứ 7 và Chủ nhật này sẽ không được diễn ra theo kế hoạch bởi cảnh sát phải dồn lực lượng cho các chương trình tang lễ nữ hoàng Anh. MU và Liverpool là hai đội bị ảnh hưởng nhất.

Trang chủ MU xác nhận cuộc đối đầu giữa Man United và Leeds vào ngày 18/9 sẽ không thể diễn ra. "Sau các cuộc trao đổi với BTC Premier League, Cảnh sát khu vực Greater Manchester, quyết định đã được đưa ra. Theo đó, chúng tôi thông báo hoãn trận đấu giữa Manchester United với Leeds dự kiến ​​diễn ra tại Old Trafford vào Chủ nhật, ngày 18 tháng 9.

Điều này là bởi Cảnh sát Greater Manchester phải dành nguồn lực hỗ trợ các lực lượng trên khắp Vương quốc Anh tại các địa điểm và sự kiện nằm trong chương trình tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II.

CLB xin nhắc lại rằng sự an toàn và an ninh của người hâm mộ luôn là điều quan trọng nhất. Và sau khi xem xét tất cả các phương án, chúng tôi ủng hộ quyết định này. Lịch thi đấu sẽ được điều chỉnh lại và các chi tiết cập nhật sẽ theo đúng tiến độ".

Trong khi đó, đại chiến Liverpool - Chelsea cũng bị dời sang một ngày khác. Trận đấu này cũng được nhận diện là có nhiều tính chất căng thẳng, đòi hỏi một lượng lớn cảnh sát làm nhiệm vụ.

Song các trận Aston Villa vs Southampton, Tottenham vs Leicester, Brentford vs Arsenal, Everton vs West Ham vẫn sẽ diễn ra bởi đây là những cặp đấu được đánh giá là "không có nhiều nguy cơ va chạm giữa các cổ động viên trên sân". Do vậy cảnh sát sẽ không phải điều động một lực lượng lớn để đảm bảo an ninh. Được biết, một số trận đấu khác vẫn đang trong tình trạng bỏ ngỏ.