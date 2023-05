Ca sĩ Việt nào rồi cũng Mỹ tiến?

TPO - Dự báo hôm nay (12/5), ở Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Dự báo ngày mai, mưa tiếp tục nhưng giảm về cường độ.