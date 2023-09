BSR tổ chức Lễ khởi động bảo dưỡng tổng thể lần 5 NMLD Dung Quất

Ngày 11/9, tại Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Lễ khởi động bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần 5 nhà máy.

BDTT lần 5 NMLD Dung Quất dự kiến diễn ra từ tháng 3 đến tháng 4/2024 với 6 gói thầu chính do các nhà thầu trong nước, quốc tế đảm nhiệm và các gói Inhouse do BSR tự thực hiện. 6 gói thầu chính có tổng cộng 2.674 đầu mục công việc thực hiện bảo dưỡng; gói Inhouse của BSR có 5.036 đầu mục công việc thực hiện bảo dưỡng như hệ thống máy nén, thiết bị quay, tự động hóa, thiết bị điện…

BSR cũng đã thành lập Ban chỉ đạo và lên sơ đồ tổ chức các gói thầu, bao gồm cả nhân sự nhà thầu trong nước, nước ngoài và nhân sự BSR. Trong đó, gói thầu số 1 tập trung bảo dưỡng tổng thể cụm phân xưởng RFCC, do liên danh nhà thầu Falkor- PTSC- Boiler Master đứng đầu. Gói số 1 là gói thầu tập hợp các công việc khó nhất về mặt kỹ thuật; đường găng tiến độ BDTT lần 5 nằm ở gói số 1. Gói thầu số 2 do liên danh PTSC Quang Ngai - Newwin đứng đầu. Gói thầu số 3 do liên danh Boiler Master - DMC đảm nhận; gói thầu số 4 do PVMR - PME thực hiện; gói thầu số 5 do PVMR - Toan Thang thực hiện và gói thầu số 6 do PTSC - PVMTC thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cho biết, sau 4 lần thực hiện BDTT vào các năm 2011 (60 ngày), 2014 (54 ngày), 2017 (52 ngày), 2020 (51 ngày); thời gian thực hiện BDTT ngày càng được rút ngắn và lần BDTT lần 5, BSR cùng các nhà thầu phấn đấu tiến độ dưới 50 ngày.

“Tôi cam kết rằng sẽ cùng với các nhà thầu quyết tâm thực hiện BDTT lần 5 đi đến thành công. BSR sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhà thầu phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ trên công trường. Nhân dịp này, tôi cũng kính mong UBND tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các sở ban ngành, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi tạo điều kiện tốt nhất và hỗ trợ tối đa BSR trong quá trình thực hiện BDTT lần thứ 5”, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương phát biểu.

NMLD Dung Quất có rất nhiều cơ hội để tối ưu hóa trong quá trình vận hành và các đợt BDTT. Tất cả nhà thầu trong nước và quốc tế cùng nhân sự BSR quyết tâm thực hiện BDTT lần 5 với chất lượng, tiến độ cao nhất nhằm đưa NMLD Dung Quất hoạt động an toàn, ổn định. Sau lần BDTT lần 5 này, NMLD Dung Quất sẽ nâng thời gian giữa các kỳ bảo dưỡng tổng thể là 4 năm - đồng bộ với dự án nâng cấp và mở rộng đang được triển khai. Để thực hiện thành công BDTT lần 5, BSR đặt ra khẩu hiệu là “We are one team - One goal” (tạm dịch: Chúng ta là một đội - một mục tiêu). Mục tiêu xuyên suốt của BDTT lần 5 là bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng; nâng cao tính cạnh tranh của NMLD Dung Quất.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội cảm ơn sự góp mặt cũng như sự chuẩn bị của các nhà thầu trong thời gian qua. “Tôi tin tưởng rằng với sự hợp tác, sự hiểu biết lẫn nhau và cam kết thực hiện, chúng ta sẽ đạt mục tiêu KPI đợt BDTT lần này”Tôi yêu cầu các nhà thầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt nhất cho đợt BDTT lần này và yêu cầu BSR, nhà tư vấn O&M hỗ trợ tối đa để các nhà thầu có sự chuẩn bị tốt nhất. Mục tiêu của chúng ta là đạt các chỉ tiêu KPI: An toàn, chất lượng và tiến độ. Tôi xin chúc công tác BDTT lần 5 thành công tốt đẹp, chúc các nhà thầu sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình” - Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội nhấn mạnh.

Sau khi trình bày chương trình hành động, cam kết và quyết tâm của mình; đại diện 06 nhà thầu đã cùng BSR ký Thỏa thuận thi đua thực hiện BDTT lần 5 NMLD Dung Quất.