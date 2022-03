BRG và Sumitomo kí kết Hợp đồng Liên doanh phát triển toàn diện chuỗi siêu thị FujiMart

Hà Nội, ngày 24/3/2022, Tập đoàn BRG ngày hôm nay đã kí kết Hợp đồng Liên doanh với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) nhằm phát triển toàn diện chuỗi siêu thị FujiMart tại thị trường Việt Nam, hướng tới mục tiêu đến năm 2028 sẽ có thêm 50 cửa hàng mới tại các thị trường lớn trên cả nước.

Phát biểu tại lễ kí kết, ông Shiomi Keigo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo khu vực châu Á và châu Đại Dương cho biết: “Chuỗi siêu thị FujiMart là sự kết hợp hoàn hảo và cộng hưởng sức mạnh giữa 2 thương hiệu tên tuổi là Tập đoàn BRG của Việt Nam và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản nhằm đưa các sản phẩm sạch, an toàn, tươi ngon mỗi ngày cùng phong cách phục vụ tận tâm đến với người tiêu dùng. Thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá là phát triển khá mạnh mẽ trong những năm gần đây. Trong đó, ghi nhận sự dịch chuyển từ hình thức bán lẻ truyền thống với mô hình cửa hàng nhỏ lẻ, sang các chuỗi siêu thị hiện đại, cửa hàng tiện lợi do có sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm được nâng cao, cùng với tác động của đại dịch Covid – 19 khiến mọi người quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, ưu tiên những thực phẩm tươi, ngon, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.”

Theo kế hoạch của giai đoạn mới, công ty TNHH BRG Retail, một thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BRG, sẽ phối hợp với Tập đoàn Sumitomo nhằm thúc đẩy phát triển, mở rộng chuỗi siêu thị FujiMart, với kế hoạch cụ thể là từ năm 2022, mỗi năm sẽ mở mới từ 5 đến 10 cửa hàng và đến năm 2028 sẽ đạt khoảng 50 cửa hàng mới tại các thị trường lớn trên cả nước. Điều đó đồng nghĩa với việc chuỗi siêu thị FujiMart sẽ phục vụ ngày càng nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam hơn với những mặt hàng thực phẩm đa dạng, chất lượng, theo tiêu chí “Fresh Everyday – Tươi ngon mỗi ngày” cùng không gian và phong cách mua sắm Nhật Bản.

“Với sứ mệnh “mang những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng”, chúng tôi vui mừng khi chuỗi siêu thị FujiMart đang trở thành người bạn của ngày càng nhiều gia đình tại Việt Nam với các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, tiêu chuẩn, an toàn. Sự kiện ngày hôm nay sẽ là một cột mốc đáng nhớ cho cả Tập đoàn BRG cũng như Tập đoàn Sumitomo khi chính thức bước vào giai đoạn mới ở lĩnh vực bán lẻ trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo bên cạnh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội do 2 tập đoàn cùng liên doanh phát triển với tổng số vốn đầu tư lên tới gần 4,2 tỷ đôla Mỹ”, Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG chia sẻ.

Sau hơn 3 năm hoạt động, với chiến lược mở rộng được nghiên cứu kỹ lưỡng để xây dựng được hệ thống siêu thị thật chất lượng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, FujiMart đang được người tiêu dùng đón nhận tại 3 địa điểm tại 142 Lê Duẩn (Hà Nội), 36 Hoàng Cầu và 324 Tây Sơn. Hiện tại được đánh giá là thời điểm lý tưởng để phát triển toàn diện, mở rộng chuỗi siêu thị FujiMart.

ÔngHitotsumatsu Keisuke, Tổng Giám đốc công ty TNHH Bán lẻ FujiMart Việt Nam cho biết“Trong quá trình nỗ lực hoàn thiện siêu thị FujiMart hơn nữa, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục vận dụng những bí quyết, kinh nghiệm, phương pháp quản lý về độ tươi ngon của Nhật Bản để mang đến cho khách hàng những sản phẩm bổ dưỡng và an toàn nhất. Hơn nữa, không gian mua sắm rộng rãi, hàng hóa được bày biện dễ nhìn giúp cho khách hàng có thể thoải mái lựa chọn khi mua sắm. FujiMart tin tưởng rằng sẽ thực hiện hóa sứ mệnh “Đem đến cho người tiêu dùng Việt Nam một cuộc sống tràn ngập tiếng cười với những tiện ích khi mua sắm”.

Cùng với hệ thống chuỗi cửa hàng đang trở thành người bạn của các hộ gia đình tại Việt Nam như chuỗi siêu thị FujiMart, chuỗi siêu thị BRGMart, cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm nhập khẩu Intershop…, định hướng phát triển trong lĩnh vực bán lẻ của Tập đoàn BRG còn tập trung vào mở rộng các lĩnh vực khác như: dược phẩm, trang sức, thời trang… nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm, khai thác tối đa tiềm năng tiêu dùng nội địa.

Lấy chất lượng làm trọng tâm, khách hàng là cốt lõi, chính là tiêu chí mà BRG Retail cũng như Tập đoàn BRG đã và đang theo đuổi để phấn đấu trở thành kênh phân phối bán lẻ uy tín, là cầu nối đưa các sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng Việt Nam cũng như trên thế giới. Lựa chọn các tên tuổi lớn như Tập đoàn Sumitomo là đối tác chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn cũng như sự quyết tâm hiện thực hóa sứ mệnh “mang những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng” của Tập đoàn BRG, đóng góp vào sự phát triển bền vững, xây dựng nền tảng để người dân Việt Nam có được một cuộc sống tiện nghi và chất lượng hơn.