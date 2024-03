Bóc tách chi tiết các hạng mục bảo dưỡng: Xe điện chỉ bằng 1/3 xe xăng

Theo nhiều chủ xe, khoản chi thực tế cho bảo dưỡng xe điện là “rất bèo” so với xe xăng. Ngoài ra, với chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” lần 2, chi phí sở hữu ban đầu người dùng bỏ ra cũng được đánh giá rất tối ưu.

“Chi phí bảo dưỡng rẻ nhất thị trường”

Trong một video trải nghiệm thực tế về quy trình và chi phí bảo dưỡng chiếc VF 8 của mình, anh Phùng Thế Trọng, chuyên gia đánh giá ô tô của kênh Xế Cộng đã bóc tách khá chi tiết các hạng mục trên xe điện cùng khoản chi phí rẻ đến kinh ngạc.

Cụ thể, vị chủ xe VF 8 đã tới xưởng dịch vụ của VinFast để bảo dưỡng cấp độ 1, với cột mốc 12.000km. Điều khiến chiếc VF 8 khác biệt hoàn toàn so với xe xăng là yêu cầu thay thế phụ tùng rất ít. Chiếc xe của anh Trọng sau 1,2 vạn km chỉ cần thay thế duy nhất 1 chi tiết nhỏ là lọc gió điều hòa. Thậm chí, việc thay thế này hoàn toàn không bắt buộc và chủ xe có thể lựa chọn thay trong lần bảo hành tiếp theo.

Hạng mục bảo dưỡng còn lại với chiếc VF 8 bao gồm kiểm tra một số hạng mục chung như phanh, hệ thống điện, cổng sạc, nước làm mát, lốp, phanh. Đặc biệt, chi phí cho đợt bảo dưỡng này khiến chủ xe này “choáng” với số tiền chỉ 719.000 đồng. “Tôi nghĩ đây là chi phí rẻ nhất thị trường. Khó kiếm được hãng nào chi phí bảo dưỡng nào rẻ thế này”, anh Trọng đánh giá. Theo anh, khoản chi trên có thể thấp hơn đáng kể nếu không muốn thay chi tiết lọc gió.

Vị chủ xe cho biết, các cột mốc bảo dưỡng trong các lần tiếp theo cách nhau khá xa, lên tới 12.000km. Các hạng mục cần xử lý ở các cấp độ tiếp theo không nhiều. Ví dụ như ở cấp độ 2, tức là mốc 24.000km, chủ xe VF 8 chỉ cần thay thêm dầu phanh và kiểm tra các chi tiết tương tự lần đầu.

Anh Trọng đánh giá, đây là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với xe xăng, đặc biệt là với những người đã có kinh nghiệm sử dụng xe của các hãng Hàn Quốc, Nhật Bản. Chiếc xe xăng phân khúc B mà anh từng sở hữu đã tốn gần 1 triệu đồng bảo dưỡng sau 5.000 km đầu tiên. Ở 5.000 km tiếp theo, anh lại mất thêm 1,2 - 1,3 triệu đồng. Tổng cộng, sau khoảng 10.000 km, anh phải tiêu tốn hơn 2 triệu đồng, gấp gần 3 lần so với VF 8 bảo dưỡng ở mốc 12.000 km.

Thực tế, không ít chủ xe cũng từng lên tiếng về chi phí bảo dưỡng rẻ bất ngờ của xe điện. Như anh Hoàng Ngọc Đại, một chủ xe VinFast VF e34, từng chia sẻ câu chuyện đi bảo dưỡng chiếc xe điện của gia đình ở mốc 12.000 km với chi phí chưa đến 300.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT). Mức chi này thậm chí còn thấp hơn nhiều mẫu xe máy.

Lý do “nuôi” xe điện nhàn hơn hẳn xe xăng

Theo các chuyên gia, so với xe điện, quy trình bảo dưỡng của ô tô sử dụng động cơ đốt trong phức tạp hơn rất nhiều, kèm theo là nhiều chi tiết cần thay thế. Đơn cử cứ vài nghìn km, các chủ xe lại phải thay dầu động cơ, bộ lọc dầu, kiểm tra, thay thế bugi, các chất phụ gia nhiên liệu… Trong khi đó, với thiết kế đơn giản, riêng hệ thống dẫn động trên xe điện đã được loại bỏ đến 20 bộ phận so với xe xăng. Nhờ thế, các chi tiết cần phải bảo dưỡng định kỳ sẽ ít hơn và việc bảo dưỡng cũng đơn giản hơn.

Theo chuyên gia ô tô Trần Huy Đồng, chi phí bảo dưỡng với xe điện thường chỉ tương đương khoảng 25-30% so với xe xăng. Rất nhiều mẫu xe xăng chạy đến 40.000 km sẽ có chi phí bảo dưỡng khoảng 15-18 triệu đồng trong khi với xe điện chỉ khoảng 4-5 triệu đồng.

Không chỉ tiết kiệm về chi phí bảo dưỡng, chi phí vận hành xe điện cũng được đánh giá rất rẻ. Anh Thái Hà (Q. Tây Hồ, Hà Nội), đã thử so sánh khả năng tiết kiệm của mẫu VF e34 với chiếc xe xăng mà anh từng sở hữu trước đó. Kết quả cho thấy sự chênh lệch lớn giữa xe điện và xe xăng.

Theo đó, một mẫu xe xăng cùng tầm giá với VF e34, thường có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là 7lít/100km. Một tháng nếu di chuyển 2.000-3.000 km, chủ xe phải chi số tiền khoảng 4-5 triệu đồng đổ xăng. Với xe điện, số tiền cho cùng quãng đường trên chỉ khoảng 900.000 đồng - 1,3 triệu đồng. Ngay cả khi thuê pin, tổng số tiền chi trả, gồm cả tiền sạc điện và phí thuê pin cũng chưa tới 3,5 triệu đồng.

Đặc biệt, với thời gian bảo hành vượt trội, lên tới 7-10 năm, khách hàng dùng xe điện hoàn toàn yên tâm trong thời gian dài, thậm chí tiết kiệm được khoản chi phí không nhỏ. Nhiều chủ xe xăng thừa nhận, sau khi hết hạn bảo hành, thường chỉ khoảng 3-5 năm, nhiều dòng xe xăng có thể gặp “bệnh” nặng và chủ xe phải rút ví những khoản tiền lớn.

Không chỉ là lựa chọn kinh tế, xe điện mang tới cho người dùng những giá trị vượt trội so với xe xăng ở hầu hết các hạng mục so sánh. Ví dụ, VF 8 hơn hẳn các đối thủ trong phân khúc D-SUV trong các chỉ số quan trọng như: chiều dài cơ sở vượt trội (của VF 8 là 2.950mm), công suất khủng (260kW, gấp đôi xe xăng), mô men xoắn cực đại 500Nm trong khi các xe cùng phân khúc chỉ khoảng 230-250Nm, 11 túi khí (xe xăng cùng phân khúc chỉ được trang bị 6-7 túi khí)... “Ngôi nhà” VF 8 cũng là nơi tràn ngập công nghệ an toàn và thông minh mà các đối thủ xe xăng khó có như: Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, Hỗ trợ lái trên cao tốc, Phanh tự động khẩn cấp, Trợ lý ảo thông minh, Cập nhật phần mềm từ xa…

Cùng với những chính sách ưu đãi vì người dùng của VinFast, xe điện với những thế mạnh “trên cơ” xe xăng đang được khách hàng dành nhiều sự tin tưởng. Không ít mẫu xe điện thậm chí còn được đánh giá sẽ trở thành “vua phân khúc” trong thời gian tới với doanh số ngày càng tăng.

Trong chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” lần 2, VinFast áp dụng chính sách hỗ trợ với gói ưu đãi mua xe trả góp "3 nhất": thời hạn cho vay dài nhất - tối đa lên tới 8 năm; giá trị vay cao nhất - tới 70% giá xe; lãi suất hấp dẫn nhất - 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối. Tất cả chi phí hỗ trợ lãi suất và rủi ro phát sinh trong 8 năm sẽ do VinFast hỗ trợ, bao gồm cả phần chênh lệch nếu lãi suất thả nổi của ngân hàng cao hơn các mức trên. Như vậy, ngoài phần vốn tự có ban đầu, mỗi tháng khách hàng chi trả từ 5,29 triệu đồng tiền gốc cộng lãi - thấp hơn chi phí thuê xe trên thị trường, là có ô tô sử dụng mỗi ngày và sở hữu xe sau 8 năm. Ngoài ra, khách hàng tham gia chiến dịch lần 1, đã mua một trong 3 dòng xe xăng đầu tiên sẽ được tri ân gói bảo dưỡng trị giá 5 triệu đồng đối với các chủ sở hữu xe Lux, 3 triệu đồng đối với xe Fadil trong thời hạn 3 năm và được giảm 5% giá mua xe điện VinFast bất kỳ.