Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra điểm thi, động viên thí sinh thi tốt nghiệp THPT

TPO - Sáng 7/7 , Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã tới kiểm tra Điểm thi trường THPT Chu Văn An, Hà Nội và động viên các em thí sinh trước giờ bắt đầu môn thi thứ nhất của Kỳ thi năm nay.

Điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) năm nay có 43 phòng thi với hơn 1.000 thí sinh dự thi, phần nhiều là thí sinh tự do. Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, Điểm thi đã thực hiện các yêu cầu về phân luồng, giãn cách ngay từ cổng trường, thi sinh được đo thân nhiệt, phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đảm bảo an toàn phòng dịch.



Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã tới thị sát phòng Hội đồng thi, khu vực phòng thi dự phòng và Phòng Y tế. Bộ phận Y tế của Điểm thi này gồm 1 bác sỹ và 3 điều dưỡng, một số loại trang thiết bị, thuốc men đã được chuẩn bị đầy đủ để trong trường hợp có tình huống đột xuất có thể xử lý .

Trao đổi với các nhân viên y tế, Bộ trưởng lưu ý, những ngày diễn ra Kỳ thi thời tiết nắng nóng nên cần chú ý đề phòng các loại dịch bệnh và có các biện pháp chăm sóc sửc khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia Kỳ thi.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Trưởng Điểm thi cần quan tâm đến vấn đề thời tiết, chuẩn bị trong trường hợp trời mưa để thí sinh không bị ướt.

Tới động viên các em học sinh tại một số phòng thi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc các em thí sinh bình tĩnh và làm bài thi thật tốt.

Cũng tại đây, Bộ trưởng đã gặp gỡ, chia sẻ, động viên lực lượng thanh niên tình nguyện đang tham gia hỗ trợ thí sinh.

Cũng trong buổi thi đầu tiên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã đi kiểm tra thi tại hai điểm thi của Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình là trường Phổ thông dân tộc Nội trú và trường THPT Kỳ Sơn.

Làm việc tại đây, Bộ trưởng cho hay kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh nhiều thách thức vừa đảm bảo kỷ cương trường thi, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, địa phương cũng cần lưu ý vấn đề thiên tai, bão lũ. Nhất là thời gian còn lại của kỳ thi, cần đặc biệt lưu ý các vấn đề này.

Tại điểm thi trường THPT Kỳ Sơn, theo báo cáo của trưởng điểm thi, buổi sáng nay có 5 thí sinh bỏ thi không rõ lý do.