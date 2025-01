Bộ trưởng GTVT: Thành tích VATM góp phần giữ vững vùng trời quốc gia

Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh đánh giá, năm 2024 Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã điều hành bay hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh vùng trời chủ quyền quốc gia. Lãnh đạo Bộ GTVT đề nghị VATM cần quyết liệt hơn nữa để cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tốt nhất, điều hành an toàn cao nhất cho tất cả chuyến bay.

Điều hành an toàn 100% chuyến bay

Chiều 8/1, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Công Long – Tổng giám đốc VATM cho biết, năm 2024, Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, thông báo, điều hành bay, điều hành an toàn 100% cho các chuyến bay đi/đến và bay qua vùng trời trách nhiệm.

VATM đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan bảo đảm theo dõi, quản lý, khai thác phép bay; triển khai kịp thời, đầy đủ, chính xác 11.360 phép bay đột xuất tới các cơ quan và cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu; điều hành 318 lần chuyến bay chuyên cơ trong nước và quốc tế, 66 chuyến bay cứu thương.

Theo ông Long, sản lượng điều hành bay của VATM ước thực hiện đến 31/12/2024 là 864.725 lần chuyến đạt 108,03% kế hoạch năm 2024 và bằng 114,23 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2023.

“VATM đã chủ trì phối hợp với các Hãng hàng không và cơ quan quân sự thực hiện sửa đổi, thiết kế nhiều phương thức bay, đường hàng không và vùng trời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đưa vào áp dụng. Các đường hàng không, phương thức bay, vùng trời được tối ưu hóa đáp ứng các yêu cầu khai thác thực tế đồng thời phù hợp với kế hoạch, định hướng chung của ICAO cũng như của Việt Nam”, lãnh đạo VATM chia sẻ.

Đặc biệt, công tác quản lý an toàn của VATM được đảm bảo duy trì và thực hiện tốt, công tác an toàn trong lĩnh vực điều hành bay đã được ghi nhận có nhiều tiến bộ. Năm 2024, tổng sản lượng điều hành bay tăng gần 14,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi đó số lượng sự cố, vụ việc giảm đáng kể khoảng 36,5%.

Tổng công ty đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát không lưu Đường dài - Tiếp cận Hồ Chí Minh vào danh mục Công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia để báo cáo Bộ Giao thông vận tải, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia.

“VATM tham gia nghiên cứu và xây dựng các vùng trời phương thức bay phục vụ các dự án quy hoạch triển khai xây dựng các sân bay mới như Quảng Trị, Phan Thiết, Cà Mau, Măng Đen, Gia Bình. Tổng công ty thiết kế thành công phương thức bay Điện Biên và tiếp tục tối ưu hóa tăng khả năng tiếp thu; hoàn thành chuyển đổi khai thác chính thức đưa Đài KSKL Điện Biên và Đài KSKL Buôn Ma Thuột vào khai thác, góp phần nâng cao năng lực bay của các vùng thông báo bay”, ông Nguyễn Công Long chia sẻ.

Đảm bảo hoạt động bay tốt nhất, an toàn cao nhất

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Trần Hồng Minh đánh giá cao những kết quả đạt được của VATM trong năm 2024, điều này góp phần giảm thiểu các sự cố về an toàn bay và giữ vững an ninh vùng trời chủ quyền quốc gia.

Đánh giá thời gian tới, VATM sẽ phải đối diện các thách thức về bất ổn địa chính trị, diễn biến thời tiết khó lường, gia tăng chuyến bay, trong khi thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu VATM cần tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo an toàn bay.

“Trong hoạt động hàng không, phải luôn đặt an toàn lên hàng đầu. VATM cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt hơn nữa để cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tốt nhất, điều hành an toàn cao nhất cho tất cả các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay; kiểm tra giám sát an ninh an toàn tại các cơ sở dịch vụ, bảo đảm an toàn hoạt động bay”, lãnh đạo Bộ GTVT cho hay.

Bộ trưởng GTVT yêu cầu VATM cần có giải pháp hiệu quả để hệ thống kỹ thuật của dây chuyền cung cấp đảm bảo an toàn bay hoạt động ổn định; tập trung nâng cấp trang thiết bị, công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa hoạt động bay, đáp ứng tốc độ phát triển của hoạt động bay.

“VATM cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như Dự án thành phần 2 Cảng HKQT Long Thành, Dự án Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh; nghiên cứu, sắp xếp nhân sự, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng nhân lực theo Nghị quyết 18”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh bày tỏ.

Năm 2024, tổng doanh thu của VATM ước đạt 4.237 tỷ đồng, bằng 116,45% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 1.431 tỷ đồng, bằng 107,7% so với năm trước; nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.819 tỷ đồng. Năm 2025, VATM phấn đấu tổng sản lượng điều hành bay đạt 940.128 với doanh thu khoảng 4.478 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.136 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 2.955 tỷ đồng.