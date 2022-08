Bộ Tài nguyên - Môi trường sẽ kiểm tra dự án du lịch trên đảo Hòn Miễu - Nha Trang

TPO - Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) sẽ kiểm tra việc thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên, thuộc đảo Hòn Miễu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Trong đó có việc chủ đầu tư cho chặt cây, san ủi đất rừng làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái vịnh Nha Trang.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, ngày 15/8 sắp tới, Đoàn kiểm tra của Bộ TN-MT sẽ vào kiểm tra việc thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên (nằm trong vịnh Nha Trang, do Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang làm chủ đầu tư) vì có liên quan đến việc chặt phá cây, san ủi đất rừng làm ảnh hưởng hệ sinh thái của vịnh Nha Trang. Lý do Bộ TN-MT vào cuộc kiểm tra dự án của Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang (gọi tắt Cty Trí Nguyên) là do trước đó Bộ này đã cấp giấy đánh giá tác động môi trường nên sẽ có trách nhiệm phối hợp với Sở TN-MT Khánh Hòa kiểm tra quá trình thực hiện dự án.

Ngày 11/8, UBND TP. Nha Trang cũng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành kiểm tra hiện trạng, rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến việc triển khai dự án Khu du lịch Sinh thái Trí Nguyên. Trước đó,ngày 22/6, Đội công tác liên ngành trên vịnh Nha Trang (thuộc UBND TP. Nha Trang) đi kiểm tra và báo cáo hoạt động xây dựng của dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên. Qua rà soát hồ sơ, đoàn liên ngành phát hiện Cty Trí Nguyên vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Theo đoàn kiểm tra, dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên cũng đã quá thời hạn giãn tiến độ đầu tư dự án theo Quyết định số 76/2020 của Sở Kế hoạch - Đầu tư Khánh Hòa. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn tiến hành các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của dự án trên đảo Hòn Miễu. Đoàn liên ngành nhận định, dự án đang trong quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, chưa rõ có được phép tiếp tục hay bị thu hồi để có biện pháp xử lý tiếp theo.

Một lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư Khánh Hòa cho biết, vào tháng 2/2022 vừa qua, Cty Trí Nguyên đã nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên. Tuy nhiên, đến nay Sở này chưa giải quyết được. Theo quy định, nếu hết thời hạn đầu tư, dự án phải dừng và chờ cho đến khi cơ quan chức năng thẩm định hồ sơ điều chỉnh mới được thi công tiếp. Tuy nhiên, Cty Trí Nguyên đã tổ chức thi công, xây dựng trên đảo Hòn Miễu là sai.

Liên quan dự án trên, vào năm 2019, Sở Kế hoạch - Đầu tư Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Cty Trí Nguyên, đại diện pháp luật là ông Trần Đình Sơn (SN 1978, ở Hà Nội) làm Giám đốc. Nội dung dự án đầu tư là xây dựng quần thể du lịch cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế với tổng mức đầu tư 290 tỉ đồng. Dự án có quy mô dự án gồm khu khách sạn, khu nghỉ dưỡng biệt thự du lịch, khu vui chơi, giải trí, spa... với tổng diện tích sử dụng đất 68,8ha (trong đó có 39,2ha mặt đất và 29,6ha mặt nước liền kề).Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2012.

Đến tháng 4/2022 vừa qua, Cty Trí Nguyên có văn bản gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư Khánh Hoà xin điều chỉnh đầu tư dự án nói trên. Lý do điều chỉnh mà Công ty Trí Nguyên đưa ra là các cơn bão năm 2017, 2018 gây thiệt hại, đến nay mới khắc phục xong. Cty Trí Nguyên đăng ký sửa thời gian triển khai một số hạng mục dự án từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2024 sẽ hoàn thành các hạng mục và đưa dự án vào hoạt động. Đó là các hạng mục như: xây 7 khối khách sạn 3 tầng, 23 căn biệt thự và hạ tầng, đường nội bộ...

Trong thời gian này, Cty Trí Nguyên bất ngờ có văn bản thông báo về việc thay đổi ban lãnh đạo. Cụ thể, tháng 4/2022, Sở Kế hoạch - Đầu tư Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên đối với Công ty Trí Nguyên với vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Bà Phạm Hoàng Bảo Nhung (SN 1985, ở TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) làm giám đốc với số tiền góp vốn là 20 tỉ đồng. Ngoài ra, danh sách thành viên góp vốn còn lại là Công ty CP SanDals (ở TP. Bảo Lộc) góp vốn 60 tỉ đồng và ông Nguyễn Minh Tuấn (ở TP. Đà Lạt) góp vốn 20 tỉ đồng.