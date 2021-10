Bố mẹ e ngại dịch COVID-19, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch

TPO - Ngày 5/10, tin từ Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi mắc bệnh mạn tính nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trong đó có nhiều trường hợp nhập viện muộn do không tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, không tái khám theo đúng lịch hẹn và tâm lý lo ngại dịch bệnh COVID-19 trì hoãn đưa trẻ đi khám bệnh.

TS. Lê Hồng Quang, Trưởng khoa Nội tim mạch - Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, mới đây tiếp nhận một trẻ nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng do virus RSV, suy hô hấp, suy tim, tăng áp phổi nặng, còn ống động mạch lớn ... Sau khi nhập viện trẻ được hỗ trợ thở máy và điều trị viêm phổi do virut RSV. Hiện trẻ vẫn phải thở máy, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao do trẻ nhập viện muộn, quá thời điểm vàng để phẫu thuật. Nếu bệnh nhi được gia đình đưa đi khám sớm sẽ phát hiện ra bệnh tim bẩm sinh sẽ được điều trị can thiệp, phẫu thuật sớm, đúng thời điểm bệnh tim bẩm sinh sẽ khỏi hoàn toàn.

Bốn ngày trước khi nhập viện trẻ xuất hiện tình trạng ho, sốt, khò khè tuy nhiên lo sợ dịch bệnh COVID-19 và nghĩ trẻ ốm, mệt thông thường nên tự mua thuốc điều trị tại nhà mà không cho trẻ đi khám. Sau 4 ngày trẻ nhập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi, tim bẩm sinh. Do tình trạng chuyển biến nặng, ngày 28/9 trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi T.Ư.

Bệnh nhi Đ.P (8 tuổi, Chương Mỹ), được chẩn đoán bị hội chứng thận hư kháng thuốc từ năm 2018. Lo sợ việc cho con đi khám sẽ lây nhiễm bệnh cho con, nên đã 7 tháng nay gia đình không đưa đi khám theo lịch hẹn của bác sĩ mà tự ý điều chỉnh thuốc cho trẻ uống. Cách đây 15 ngày trẻ bị phù toàn thân nhưng gia đình vẫn chủ quan chưa đưa con đi khám. Ngày 27/9 khi trẻ xuất hiện tình trạng co giật, co quắp tay chân, sùi bọt mép thì gia đình mới đưa con đến bệnh viện huyện, sau đó được chuyển lên bệnh viện tỉnh để theo dõi và điều trị. Do bệnh chuyển biến nặng ngày 28/9, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi T.Ư.

Bác sĩ Bùi Thị Tho, khoa Điều trị tích cực Nội khoa cho biết, trẻ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp phải thở máy, phù to toàn thân, bụng chướng, cao huyết áp, co giật toàn thân. Sau khi nhập khoa các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị suy hô hấp do tình trạng phù và giảm canxi máu, cao huyết áp. Cả ba nguyên nhân này do bệnh thận của trẻ không được theo dõi, đánh giá và điều trị kịp thời. Ngay lập tức, trẻ được xử trí các cơn co giật, truyền đạm, lợi tiểu, thuốc hạ áp. Hiện trẻ đã cai được máy thở. Tuy nhiên tình trạng hội chứng thận hư kháng thuốc do không tuân thủ điều trị nên có tiên lượng xấu.

“Với những trẻ này khi đã quá thời điểm tốt nhất để can thiệp hay phẫu thuật thì việc điều trị sẽ trở nên rất khó khăn, nguy cơ tử vong cũng cao hơn. Trường hợp nếu có thể tiếp tục điều trị thì chi phí điều trị sẽ tăng cao và tiên lượng không tốt, chất lượng cuộc sống của trẻ giảm và để lại di chứng nặng nề”, bác sĩ Lê Hồng Quang cho biết.

TS Đỗ Minh Loan, Trưởng khoa Sức khỏe vị thành niên cho biết, có một số lý do về mặt tâm lý của bệnh nhân bị bệnh mãn tính và gia đình liên quan đến việc gia tăng số lượng trẻ mắc bệnh mạn tính nhập viện trong tình trạng rất nặng, thậm chí nguy kịch đến tính mạng.

Hiện nay, tại các cơ sở khám chữa bệnh có quy trình sàng lọc, phân luồng và các quy trình bảo vệ bệnh nhân khi đến khám phòng chống COVID-19, phụ huynh có thể yên tâm khi cho con đến bệnh viện khám bệnh. Khi có sự phối hợp giữa người bệnh, cha mẹ trẻ với cơ cở y tế thì công tác phòng bệnh sẽ được đảm bảo. Khi đến bệnh viện, người bệnh và gia đình người bệnh chỉ cần tuân thủ quy tắc 5K và làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Cha mẹ cần chủ động theo dõi và nhận biết những dấu hiệu bất thường ở trẻ, nên chủ động đưa trẻ đi khám kịp thời tại cơ sở y tế gần nhất, đừng vì lo lắng dịch bệnh mà bỏ qua ‘thời điểm vàng’ để chẩn đoán và điều trị bệnh cho trẻ. Với những trẻ có dị tật bẩm sinh hoặc mắc các bệnh mạn tính gia đình nên cho trẻ tái khám định kỳ theo đúng lịch hẹn của bác sĩ tránh tình trạng trẻ không được khám và điều trị kịp thời dẫn đến biến chứng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.