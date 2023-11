BlackPink sắp bị thay thế?

TPO - YG Entertainment thông báo ra mắt nhóm nhạc mới giữa thời điểm vấn đề hợp đồng của BlackPink chưa được quyết định. Việc này khiến người hâm mộ lo lắng.

YG Entertainment thông báo ngày 10/11, nhóm nhạc mới của công ty này là Baby Monster sẽ ra mắt vào 27/11. YG xác nhận Baby Monster sẽ ra mắt với thể loại hip hop mạnh mẽ. Điều này làm dấy lên những dự đoán về concept của nhóm nhạc này. Mặt khác, những người hâm mộ của BlackPink càng lo lắng.

Liệu Baby Monster có được ra mắt để lấp chỗ trống BlackPink để lại ở YG? Đó là câu hỏi của rất nhiều người hâm mộ hiện giờ. Lý do rất dễ hiểu là Baby Monster được ra mắt đúng thời điểm vấn đề hợp đồng của BlackPink chưa được thông báo rõ ràng.

Tương lai mông lung của BlackPink

Theo YG, việc quay MV cho Baby Monster đã hoàn thành suôn sẻ. YG cho biết họ phải mất 5 ngày và tập trung toàn bộ bí quyết, kinh nghiệm đã tích lũy qua nhiều năm để thực hiện MV.

YG cho biết: "Chúng tôi đã hết sức nỗ lực để đáp lại sự chờ đợi của người hâm mộ với Baby Monster. Chúng tôi dự định đẩy nhanh công việc hậu kỳ để cho ra kết quả tốt nhất".

Tuyên bố trên ngoài làm dấy lên sự tò mò của công chúng về đàn em của BlackPink mà còn cho thấy mức độ đầu tư và ưu ái công ty này dành cho Baby Monster.

Thông báo trên hẳn cũng khiến không ít người hâm mộ của BlackPink lo lắng cho tương lai của thần tượng. Khi tương lai của BlackPink vẫn bấp bênh mà YG chưa hề đưa ra thông báo chính thức dù hạn hợp đồng giữa hai bên đã kết thúc vào tháng 8, sự ra mắt của Baby Monster chỉ càng “đổ thêm dầu vào lửa”.

Theo Top Star News, ngày 7/11, YG Entertainment đăng bức ảnh quảng cáo có sự góp mặt của Jennie, Rosé và Jisoo trên Instagram. Tài khoản này chuyên đăng tải quảng cáo, ảnh tạp chí, thời trang, làm đẹp của các ngôi sao nổi tiếng nhà YG Entertainment.

Tài khoản này đăng ảnh Jennie, người đang làm mẫu cho một trung tâm mua sắm làm đẹp trực tuyến. Cô tạo dáng khi mặc chiếc váy có màu sắc tượng trưng cho thương hiệu.

Ảnh quảng cáo cho một thương hiệu làm đẹp của Rosé hay hình chụp tạp chí Elle Singapore của Jisoo cũng được đăng tải. Nhưng chẳng thấy hình ảnh của Lisa đâu cả. Theo đó, một số cư dân mạng suy đoán việc gia hạn hợp đồng của Lisa và YG có thể đã thất bại, Top Star News phân tích.

Trước đó, YG cũng chỉ mở bán bộ lịch Season's Greetings 2024 của Rosé và chú cún cưng Hank. Việc này dẫn đến suy đoán chỉ có Rosé gia hạn hợp đồng.

Thời gian qua, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Rosé là thành viên duy nhất trong BlackPink tiếp tục đồng hành cùng YG. 3 thành viên còn lại rời đi, Jennie và Jisoo thậm chí tự thành lập công ty riêng.

Phản hồi tin tức truyền thông đưa ra, YG Entertaiment cho biết vấn đề hợp đồng độc quyền của BlackPink chưa được quyết định. Tuy nhiên, với việc YG nhanh chóng cho ra mắt Baby Monster, trong khi công ty này nổi tiếng luôn chậm trễ trong việc phát hành sản phẩm mới khiến lời đồn đoán ngày càng nhiều.

Nhiều người hâm mộ cho rằng rất có thể các thành viên BlackPink không tái ký với YG nên công ty phải nhanh chóng cho ra mắt nhóm nhạc nữ mới để lấp chỗ trống.

Đương nhiên, Jennie, Jisoo hay Lisa chuyển sang công ty khác vẫn có thể hoạt động cùng BlackPink. Nhưng rõ ràng việc này là rất khó khăn bởi lịch trình của họ không dễ để sắp xếp như trước.

Ngay cả khi trong cùng công ty, hoạt động cá nhân của 4 cô gái BlackPink đã nhiều hơn dự án nhóm. Do đó, khi tách sang các công ty khác nhau, hoạt động nhóm càng khó được ưu tiên.

Trong tình huống đó, YG đương nhiên phải có một nhóm nhạc nữ để nhanh chóng lấy lại doanh thu bị mất vì các thành viên BlackPink rời đi.

Baby Monster sẵn sàng chinh chiến

Baby Monster bao gồm các thành viên đa quốc gia. Họ đến từ Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản. Nhóm hướng tới danh hiệu “tân binh quái vật” với giọng hát, vũ đạo, rap và hình ảnh chất lượng cao.

Như thông báo của YG, Baby Monster đi theo âm nhạc hip hop mạnh mẽ. Phong cách này khá tương đồng với BlackPink. Chưa kể, đây là một nhóm nhạc toàn năng với 2 thành viên hứa hẹn trở thành ngôi sao toàn cầu như Jennie, Lisa.

7 cô gái Ahyeon, Ruka, Pharita, Asa, Haram, Rora, Chiquita có vóc dáng, ngoại hình đồng đều. Trong đó, Ahyeon được mệnh danh bản sao Jennie. Không chỉ có nhiều nét tương đồng về ngoại hình với Jennie, Ahyeon còn là “át chủ bài” và thành viên nổi tiếng nhất nhóm.

Cô nổi trội với giọng hát nội lực cùng kỹ năng nhảy, biểu cảm, kiểm soát sân khấu tốt. Tương tự Jennie là center của BlackPink thì Ahyeon cũng tạo nên màu sắc đặc trưng cho Baby Monster.

Thậm chí, khi tin đồn Ahyeon rời nhóm râm ran trên mạng xã hội cách đây không lâu, nhiều khán giả bình luận nếu mất đi thành viên này, Baby Monster hoàn toàn thất bại.

Trong khi đó, Chiquita thường được so sánh với đàn chị Lisa bởi cả hai cùng đến từ Thái Lan. Họ đều có vóc dáng đẹp với gương mặt như búp bê và kỹ năng vũ đạo xuất sắc. Hai bản cover What other people say và All of me do Chiquita thể hiện cũng đạt hàng chục triệu lượt xem.

Chưa biết Baby Monster có thể đạt đến tầm vóc như BlackPink hay không. Nhưng việc nhóm nhạc này nổi tiếng, thậm chí vươn lên top đầu trong số các nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 4 của Kpop là chuyện chắc chắn bởi họ xuất thân từ công ty lớn như YG Entertainment.

Kênh YouTube chính thức của Baby Monster đã có hơn 3,15 triệu người đăng ký ngay cả trước khi ra mắt và số lượt xem tích lũy đã vượt quá 450 triệu, theo Hankyung.