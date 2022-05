Bình Phụ An Khang – Sản phẩm bảo vệ phái đẹp

Bình Phụ An Khang là dung dịch ngâm rửa với thành phần chiết xuất từ các loại thảo dược thiên nhiên quý như: Trầu không, lá lốt, Xà sàng tử, Ngư tinh thảo, Ngải cứu, Trinh nữ hoàng cung,... Có tác dụng làm giảm quá trình phát triển u xơ, giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung, vô sinh...

Các thành phần quý có trong sản phẩm Bình Phụ An Khang

Bình Phụ An Khang được chiết xuất từ các dược liệu quý. Tuy nhiên, nổi bật nhất là thành phần Xà sàng tử. Cho đến nay, đã có hơn 350 hợp chất đã được phân lập và xác định từ cây xà sàng. Các nghiên cứu in vitro và in vivo cho thấy rằng osthole và các hợp chất coumarin khác có nhiều đặc tính dược lý để điều trị bộ phận sinh dục nữ, các bệnh liên quan đến da và có tác dụng chống ngứa, chống dị ứng, kháng khuẩn, kháng nấm mạnh. Chất chiết xuất từ xà sàng tử được chứng minh có khả năng ức chế sự sinh trưởng của tụ cầu khuẩn vàng, trực khuẩn mủ xanh, nấm microsporum, epidermophyton – nguyên nhân gây lở ngứa.

Hiệu quả này càng được tăng cường khi Xà sảng từ được kết hợp với Trinh nữ hoàng cung giúp ức chế sự phát triển của tế bào khối u kết hợp cùng với các thảo dược khác như Hoàng cầm, Hoàng kỳ giúp điều trị các bệnh lý như ung thư cổ tử cung, vô sinh...

Công dụng nổi bật của sản phẩm Bình Phụ An Khang

Sản phẩm Bình Phụ An Khang mang lại nhiều tác dụng ưu việt dưới đây:

● Ngăn ngừa viêm nhiễm vùng kín

● Giảm khí hư có mùi, dịch vàng

● Hỗ trợ làm giảm quá trình phát triển của ung thư cổ tử cung và vô sinh

Sản phẩm được điều chế từ các thảo dược thiên nhiên quý nên an toàn cho sức khoẻ, được tin dùng rộng rãi tại Việt Nam.

Tại sao nên chọn TPBVSK Bình Phụ An Khang?

● Phù hợp với thể trạng người Việt, an toàn, lành tính, hiệu quả lâu bền. Tác động toàn diện, hỗ trợ nâng cao thể trạng và sức đề kháng của người bệnh.

● Được phát triển và hoàn thiện bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Nguyên liệu tự nhiên cùng quy trình hiện đại cho ra sản phẩm tốt nhất

● Hỗ trợ giao hàng trong thời gian sớm nhất, luôn sẵn sàng tư vấn mọi lúc, mọi nơi. Cam kết sản phẩm chính 100%, có tem chống hàng giả.

● Hiện tại, sản phẩm Bình Phụ An Khang đang được người tiêu dùng đón nhận và phản hồi rất tốt. Khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0989415169