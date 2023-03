Bình Định: Thị trường cho thuê tăng trưởng tích cực, đâu là “điểm rơi” an toàn?

Ngay từ đầu năm 2023, thị trường cho thuê tại Bình Định đã đón nhận nhiều thông tin tích cực và tăng nhiệt ở một số phân khúc, trong đó, căn hộ cao cấp có pháp lý đầy đủ, đã vận hành được thị trường đón nhận mạnh mẽ.

Nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường cho thuê

Nhận định về thị trường cho thuê, các chuyên gia cho rằng: năm 2023 được dự báo vẫn khó khăn do đó đầu tư lướt sóng, mua đi bán lại kiếm lời không còn nằm trong danh mục ưu tiên. Thay vào đó, sản phẩm có giá trị khai thác thương mại dài hạn, đạt tỷ suất lợi nhuận tốt sẽ được ưu tiên lựa chọn. Bất động sản càng mang lại lợi nhuận thương mại cao sẽ quyết định tỷ lệ hấp thụ của sản phẩm đó.

Vì vậy, dòng tiền đầu tư 2023 được dự báo sẽ hướng về các sản phẩm có thể khai thác cho thuê, điển hình như căn hộ, nhà phố... bởi nhóm bất động sản này được đánh giá là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh thị trường chưa thực sự cân bằng.

Tại Bình Định, sức nóng của các sản phẩm bất động sản cho thuê thể hiện rõ rệt từ những ngày đầu năm. Sở Du lịch Bình Định cho biết, chỉ trong 6 ngày dịp Tết Nguyên Đán, Bình Định đã đón 149.230 lượt khách du lịch, tăng 12% so cùng kỳ năm trước, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 122 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt gần 15.120 lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2022; khách tham quan tại các khu, điểm du lịch lớn từ ngày 20 đến ngày 26/1 đạt khoảng 134.110 lượt, tăng 10%.

Ngay những ngày đầu năm, Bình Định cũng liên tục đón nhận nhiều tin vui từ lĩnh vực kinh tế: Đầu tháng 2/2023, UBND tỉnh Bình Định đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư gần 60 nghìn tỷ đồng. Ngày 3/3 vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý chủ trương lựa chọn nhà đầu tư thực hiện một số dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội với tổng số vốn lên tới 10.000 tỷ đồng. Trong tương lai, khi các dự án bắt đầu khởi công chắc chắn sẽ kéo theo một lượng lớn kỹ sư, chuyên gia, người lao động đến sinh sống và làm việc. Họ đều là những người có nhu cầu thuê nhà trong thời gian dài và sẵn sàng bỏ ra mức phí cao để thuê được những căn hộ cao cấp đầy đủ tiện ích.

Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh chỉ có 401 cơ sở lưu trú với tổng số phòng đạt 12.459 phòng trong đó các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng đạt chuẩn bao gồm: 01 khách sạn 05 sao và 10 khách sạn 04 sao (2.636 phòng), 14 khách sạn 03 sao (793 phòng), 36 khách sạn 02 sao (1.017 phòng), 36 khách sạn 01 sao (661 phòng) và 304 cơ sở lưu trú đạt chuẩn (7.352 phòng).

Đâu là “điểm rơi” an toàn?

Cộng hưởng từ tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch, nhu cầu căn hộ cao cấp cho thuê tại Bình Định trong năm 2023 được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ tăng lên nhanh chóng, trong đó TP. Quy Nhơn sẽ trở thành “điểm nóng” của phân khúc này.

Altara Residences tọa lạc tại 76 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, trở thành tâm điểm bởi thiết kế thông minh, diện tích đa dạng, trang thiết bị bàn giao tiêu chuẩn cao cấp, đã đi vào vận hành, sổ hồng trao tay.

Đặc biệt sở hữu vị trí đắt giá chỉ cách biển 200m và nằm trong khu vực có tỷ suất cho thuê cao nhất Quy Nhơn, Altara có tiềm năng cho thuê giá cao: từ 9 - 15 triệu/căn/tháng, 1,5 - 3,2 triệu/căn/đêm, tỷ suất đầu tư tại Altara được dự báo có thể lên tới 19%/năm.

Altara hiện có mức giá vô cùng hấp dẫn chỉ từ 1,6 tỷ/căn. Mua nhà thời điểm này, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay 70% GTCH, hỗ trợ lãi suất 0% đến 12 tháng.

