BIM Land giới thiệu chính sách đặc quyền dành cho cư dân Grand Bay Halong Villas

Tại Grand Bay Halong Villas, “chuẩn sống tinh hoa” được định nghĩa bởi dịch vụ chăm sóc tư gia chuyên nghiệp và tận tâm cùng đặc quyền sống “hưởng” với những tiện ích cao cấp tại Clubhouse.

Tạp chí New York Times và Fortune mới đây hé lộ cuộc sống tinh hoa đích thực tại những “khu compound nhà giàu” ở Mỹ như The Hamptons (New York), Palm Beach (Florida), Beverly Hills (California)… Bên trong cơ ngơi xa hoa, giới thượng lưu thường xuyên chi đậm tiền cho các dịch vụ cao cấp để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống xứng tầm. Những khoản chi tiêu lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm chỉ để gia nhập Clubhouse độc quyền (5 tỷ đồng/năm), giúp việc theo giờ (4 tỷ đồng/năm), thuê quản gia (9 tỷ đồng/năm), dắt thú nuôi đi dạo (4 triệu đồng/ngày), đặt chỗ tại nhà hàng (17 triệu đồng/lần)…

Lấy cảm hứng từ những khu compound thượng lưu nổi tiếng trên thế giới, Grand Bay Halong Villas (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là khu dinh thự biệt lập cao cấp với đường bờ biển riêng trải dài 830m, gồm 152 căn biệt thự sang trọng mang đậm chất nghỉ dưỡng (resort-living) cùng chuỗi dịch vụ tiện ích cao cấp không dành cho số đông. Đến nay, khu dinh thự biệt lập trên quỹ đất mặt biển rộng 11ha được thiết kế kiến trúc bởi đội ngũ Wimberly Allison Tong & Goo (Mỹ) đang trở thành thiên đường ốc đảo nhiệt đới đáng sống bậc nhất tại Hạ Long.

Để nơi đây thực sự trở thành chốn đi về đầy kiêu hãnh của cộng đồng tinh hoa, BIM Land vừa giới thiệu 2 gói chính sách đặc quyền: gói chính sách ưu đãi sử dụng dịch vụ tại Clubhouse và gói chăm sóc & bảo trì biệt thự Grand Bay Halong Villas. Với việc giới thiệu đồng thời 2 gói chính sách hấp dẫn, chủ đầu tư kỳ vọng thiết lập nên một “khuôn thước” chuẩn mực cho phong cách sống thượng lưu tại Grand Bay Halong Villas. Những dấu ấn này tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của BIM Land trong xu hướng phát triển bất động sản hạng sang thế hệ mới.

Dẫn đầu xu hướng “sống phố bên biển” với đặc quyền Clubhouse

Grand Bay Halong Clubhouse được xem như biểu tượng hoàng kim của nhịp sống tinh hoa bên vịnh di sản dành cho giới thượng lưu. Công trình 2 tầng rộng 5.000m2 gói trọn loạt tiện ích năng động và đa dạng giữa đa tầng thiên nhiên thư thái, hiện thực hóa giấc mơ về một kỳ nghỉ dưỡng bất tận dành cho cư dân ngay trong tầm bước chân.

Tại Clubhouse, phong cách “sống phố bên biển” bắt đầu từ tầng trệt với hệ tiện ích nghỉ dưỡng và kết nối cộng đồng như sảnh sự kiện bên hồ cá Koi, Lounge cho buổi hẹn sang trọng, cụm bể bơi bốn mùa đi kèm phòng xông hơi và bể jacuzzi thư giãn, không gian Kid’s Club rộng rãi trong nhà và ngoài trời… Bước lên tầng cao, cụm tiện ích dần mở ra những trải nghiệm giải trí và thể thao cao cấp: phòng gym hiện đại được vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao, phòng golf 3D công nghệ Hàn Quốc và Mỹ đem đến “cảm giác thật” cho mỗi cú vung gậy, phòng họp đa chức năng với không gian làm việc yên tĩnh và đầy đủ thiết bị chuyên nghiệp…

Mỗi gia đình thượng lưu tại Grand Bay Halong Villas được dành tặng 4-6 thẻ đặc quyền miễn phí sử dụng các tiện ích đỉnh cao bao gồm: bể bơi bốn mùa, xông hơi ướt, xông hơi khô, phòng tập gym; ưu đãi 50% đối với dịch vụ tại phòng tập Golf 3D và giảm giá 20% thực đơn tại Lounge, trong vòng 12 tháng kể từ hoàn thiện biệt thự. Riêng chủ nhân quỹ biệt thự giới hạn Clubhouse Villa được “nhân đôi” đặc quyền với thời gian trải nghiệm lên đến 24 tháng kể từ thời điểm nhận nhà. (Chi tiết được quy định cụ thể tại chính sách ưu đãi do Chủ đầu tư ban hành).

Ngoài ra, chính sách cũng bao gồm các ưu đãi lên đến 30% dành cho cư dân của Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, áp dụng cho nhiều dịch vụ tiện ích, gia tăng trải nghiệm sống cho cộng đồng dân cư trong khu vực.

Tận hưởng cuộc sống thảnh thơi với gói dịch vụ ‘quản gia’ kiểu Mỹ

Tại Grand Bay Halong Villas, “chuẩn sống tinh hoa” còn được định nghĩa bởi dịch vụ chăm sóc tư gia chuyên nghiệp và tận tâm. Chắt lọc kinh nghiệm quản lý và vận hành bất động sản cao cấp thương hiệu quốc tế, BIM Land mang đến gói chăm sóc và bảo trì biệt thự với 3 dịch vụ chính: chăm sóc cảnh quan, bảo trì bể bơi, dọn dẹp biệt thự cùng các dịch vụ theo yêu cầu khác.

Thay vì phải loay hoay tìm kiếm “quản gia” ưu tú đáp ứng loạt tiêu chuẩn khắt khe, gia chủ tại Grand Bay Halong Villas hoàn toàn có thể an tâm thư giãn, tận hưởng cuộc sống bởi mỗi tư dinh được chăm sóc tỉ mỉ bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm theo chuẩn mực quốc tế. Ngoài ra, các nhu cầu cá nhân khác của gia chủ như giặt quần áo đắt tiền, chăm sóc thú cưng tại nhà… đều sẽ được đáp ứng với chất lượng dịch vụ cao cấp nhất.

Thông tin về chính sách ưu đãi đặc quyền sử dụng dịch vụ Grand Bay Halong Clubhouse xem thêm tại ĐÂY.

Thông tin về gói dịch vụ chăm sóc và bảo trì tài sản dự án Grand Bay Halong Villas xem thêm tại ĐÂY.

Hotline CSKH BIM Land: 1900 4791