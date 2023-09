Biệt thự triệu USD khu nhà giàu ồ ạt rao bán

TPO - Nhiều biệt thự ở các khu nhà giàu có giá trên 30 tỷ đồng đang được ồ ạt rao bán, tuy nhiên những giao dịch thành công rất ít.

Theo khảo sát của phóng viên có rất nhiều biệt thự giá triệu USD ở các khu nhà giàu được rao bán thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội.

Điển hình như căn nhà rộng 126 m2, khu C khu đô thị Ciputra (quận Tây Hồ), đường nội khu được bán với giá 33 tỷ đồng; căn biệt thự song lập giai đoạn 1 ở khu đô thị Ciputra rộng 180 m2 giá 45 tỷ đồng; biệt thự khu K khu đô thị Ciputra diện tích 399 m2, có giá gần 90 tỷ đồng; hay như biệt thự khu Q khu đô thị Ciputra rộng 500 m2, đang được bán với giá 115 tỷ đồng…

Trên nhiều diễn đàn bất động sản, hàng loạt các căn nhà phố, biệt thự hạng sang đang được rao bán rầm rộ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng các sản phẩm bất động sản này không dễ bán bởi có giá trị quá cao trong bối cảnh thị trường còn gặp khó khăn.

Bàn về vấn đề này, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội cho hay trong giai đoạn này rất nhiều người dùng đòn bẩy tài chính để kinh doanh. Nếu 20 năm về trước dùng đòn bẩy thuận lợi, nhiều người thắng lớn, thậm chí “tay không bắt giặc” nhưng đến giai đoạn này không phù hợp nữa. Ngoài ra, doanh nghiệp hiện tại chú trọng kinh doanh dòng tiền và giá trị sử dụng chứ không coi trọng sự gia tăng. Kết hợp với việc giai đoạn này là giai đoạn khó khăn nên nhiều người phải bán tháo các căn biệt thự hạng sang. Họ thay đổi tư duy kinh doanh cũng như phải trả nợ ngân hàng. Thay vì giữ các căn biệt thự giá cao, nhà kinh doanh bán đi để đầu tư các ngành khác, có dòng tiền, gia tăng tuy không cao nhưng tổng lợi nhuận đều.

Đây cũng là hiện tượng rất nhiều người đầu tư gia tăng rất nhiều tiền, tuy nhiên đó chỉ là chờ gia tăng chứ hiệu quả khai thác không cao nên họ quyết định bán tháo. Cũng có trường hợp nhà đầu tư kinh doanh dòng tiền nên mới bán.

Theo ông Điệp, mặc dù nhu cầu nhà biệt thự bây giờ vẫn có nhưng không lớn do giá nhà quá cao, thêm vào đó là việc thắt chặt tín dụng, các chính sách vĩ mô chưa được nới lỏng, chống tham nhũng mạnh mẽ nên nhiều người có tiền cũng không dám mua, hoặc người rút vốn do không an toàn.

Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của Việt Nam hiện nay, số lượng người giàu nhiều nên thị trường có khả năng tăng trưởng trong thời gian tới và giai đoạn thăng trầm sẽ qua. Về cơ bản, nhu cầu về biệt thự giá cao, nhà liền kề, nhà vườn vẫn có.