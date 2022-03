BIDV nhận giải Ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam lần thứ 7

Với những kết quả vượt trội trong hoạt động tài chính bán lẻ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa xuất sắc nhận giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022 - Best Retail Bank” do Tạp chí danh tiếng The Asian Banker bình chọn. Lễ trao giải trực tuyến được tổ chức ngày 24/03/2022.

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn và thử thách với ngành Tài chính Ngân hàng do ảnh hưởng của làn sóng đại dịch Covid-19 lần thứ 4. Nhưng với sự cố gắng không ngừng, BIDV đã đạt được những kết quả nổi bật, giữ vững vị thế số 1 thị trường về quy mô, hiệu quả hoạt động bán lẻ và tăng trưởng nền khách hàng cá nhân. Đồng thời, BIDV đã đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ thông qua việc xác định chiến lược tập trung vào hoạt động ngân hàng bán lẻ và chuyển đổi số, trong đó trọng tâm là số hóa các mặt hoạt động vàsản phẩm dịch vụ ngân hàng. Điểm nhấn là hành trình trải nghiệm số của khách hàng qua việc đồng nhất đa nền tảng trên kênh ngân hàng số duy nhất - phiên bản SmartBanking thế hệ mới, được ra mắt vào tháng 03/2021. SmartBanking thế hệ mới mang đến những trải nghiệm công nghệ xác thực eKYC và hàng loạt tính năng mới với nhiều tiện ích tiên phong, đầu tiên trên thị trường, gia tăng trải nghiệm khách hàng. Khách hàng dễ dàng gửi tiền online trong tích tắc, hoặc trải nghiệm vay vốn online chỉ trong 3 phút. Khách hàng có nhu cầu đầu tư có thể mua bảo hiểm, hay mở tài khoản chứng khoán online ngay trên SmartBanking, cùng nhiều tiện ích nổi bật như tích điểm đổi quà Memberships Rewards... Đặc biệt, BIDV còn là ngân hàng có kết nối với nhiều công ty Fintech nhất Việt Nam, tính đến hết năm 2021 là 35/46 công ty. Bên cạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ công nghệ hiện đại, BIDV luôn chú trọng các hoạt động thựchiện trách nhiệm xã hội, vì cộng đồng. Trong năm 2021, BIDV đã triển khai Chương trình tín dụng đặc biệt "Đồng hành cùng ngành Y" nhằm tri ân những cán bộ y tế tuyến đầu trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát đỉnh điểm trên toàn quốc. Tính đến hết tháng 2/2022, Chương trình đã hỗ trợ 113.400 khách hàng. Giải thưởng "Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam" thuộc hệ thống giải thưởng mang tên "The Asian Banker Vietnam Country Awards 2022". Trải qua các vòng phỏng vấn và đánh giá hồ sơ khắt khe, vượt qua nhiều ngân hàng, BIDV vinh dự là ngân hàng duy nhất đạt giải thưởng "Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 2022". Với việc lần thứ 07 được trao giải thưởng này, BIDV đã khẳng định được những nỗ lực trong việc cung cấp cho khách hàng cá nhân những sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện, dẫn đầu xu thế công nghệ với nhiều tiện ích vượt trội. Kiên định với chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động, BIDV luôn cam kết, nỗ lực để tiếp tục phục vụ, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất để khách hàng luôn hài lòng, tin tưởng, đồng hành sát cánh trong chặng đường tiếp theo. BIDV vinh dự được nhiều tổ chức trong và ngoài nước bình xét và trao tặng các giải thưởng uy tín như: • Giải Thưởng "Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam năm 2022" thuộc hệ thống giải thưởng mang tên "The Asian Banker Vietnam Country Awards 2022". Hàng năm, The Asian Banker thực hiện đánh giá hơn 300 ngân hàng và tổ chức dịch vụ tài chính bán lẻ phi ngân hàng tại hơn 42 quốc gia để trao giải thưởng này… • Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu 5 năm liên tiếp (từ 2016 - 2020) và Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu năm 2020 do VNBA và IDG phối hợp bình chọn. P.V