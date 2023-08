BIDV lần thứ 3 vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Ngày 17/8/2023, tại TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2023. Đây là lần thứ 3 liên tiếp (năm 2021, 2022, 2023) BIDV vào danh sách này.

BIDV là ngân hàng luôn tiên phong trong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tối ưu trải nghiệm của khách hàng với các sản phẩm ngân hàng hiện đại. Mới đây, BIDV là một trong 8 đơn vị đầu tiên triển khai dịch vụ VietQRCash giúp khách hàng rút tiền qua ATM liên thông giữa các ngân hàng bằng mã VietQR mà không cần thẻ vật lý. BIDV hợp tác với Dragon Capital tiên phong cung cấp sản phẩm ủy thác đầu tư cho khách hàng siêu giàu “Elevate by DC”. Bên cạnh đó, BIDV cũng là ngân hàng dẫn đầu thị trường phát triển tín dụng xanh với thị phần 13% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực xanh toàn bộ nền kinh tế …

Nỗ lực vượt qua nhiều thách thức, trong nửa đầu năm 2023, tổng tài sản BIDV đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, huy động vốn đạt trên 1,65 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng…

Với những kết quả ấn tượng đó, BIDV đã được nhiều tổ chức trong nước, quốc tế ghi nhận và trao tặng nhiều giải thưởng uy tín, giá trị như: Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023 với giá trị thương hiệu đạt 1,4 tỷ USD và là thương hiệu có mức tăng trưởng giá trị nhanh nhất Việt Nam (tăng 69%), Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2023 với sức mạnh thương hiệu được cải thiện từ AA+ lên AAA- do Brand Finance trao tặng; Lần thứ 9 liên tiếp BIDV nằm trong danh sách Forbes Global 2000 và tăng 524 bậc so với năm 2022; Giải thưởng “Ngân hàng lưu ký, giám sát tốt nhất Việt Nam năm 2023” do Tạp chí The Asian Banker bình chọn…

Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam là giải thưởng thường niên do Forbes Việt Nam thực hiện nhằm tôn vinh những doanh nghiệp ưu tú nhất của nền kinh tế trong năm qua, không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình mà còn xác lập được vị thế cạnh tranh trên thị trường, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng…

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức Diễn đàn kinh doanh 2023 với chủ đề “Đổi mới mô hình tăng trưởng” với sự tham gia của các chuyên gia, lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế, thảo luận về những xu thế công nghệ, những mô hình kinh doanh mới và những trải nghiệm thực tiễn sâu sắc từ thị trường trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều biến động…