Bich Na Clinic ra mắt mô hình làm đẹp mới đẳng cấp châu Á: One Stop Beauty

Mới đây, trung tâm điều trị da công nghệ cao Bich Na Clinic tổ chức sự kiện ra mắt mô hình làm đẹp mới One Stop Beauty, đánh dấu một bước phát triển mới trong việc mang đến những dịch vụ làm đẹp toàn diện, chuẩn y khoa tại thị trường Việt Nam.

Bich Na Clinic được sáng lập bởi Tiến sĩ - Bác sĩ (TS.BS) Phạm Thị Bích Na, một trong những chuyên gia đầu ngành với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực da liễu, đồng thời là giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Theo đuổi sứ mệnh “Làm đẹp chuẩn y khoa - tôn trọng sức khỏe và vẻ đẹp riêng của khách hàng”, TS.BS Bích Na đã và đang tạo ra những giải pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả và trở thành gương mặt có sức ảnh hưởng trong ngành làm đẹp Việt Nam.

Trải nghiệm chăm sóc da toàn diện và chất lượng cho phụ nữ Việt

Với ba yếu tố chủ chốt: hợp tác quốc tế, dẫn đầu xu hướng và ứng dụng công nghệ hàng đầu, mô hình làm đẹp One Stop Beauty sẽ mang đến những trải nghiệm đẳng cấp Châu Á ngay tại Việt Nam. Tại đây, khách hàng sẽ được tiếp cận các phác đồ điều trị chuẩn y khoa do đội ngũ bác sĩ da liễu được dẫn dắt bởi TS.BS Bích Na, với các trang thiết bị, công nghệ thẩm mỹ da đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh đó là Detox Spa - các giải pháp giúp nâng cao sức khoẻ, chống lão hoá, thải độc và tái tạo cơ thể từ sâu bên trong. Bich Na Clinics cũng sử dụng và cung cấp các sản phẩm dược mỹ phẩm từ nhiều thương hiệu quốc tế, uy tín hàng đầu thị trường, đồng thời là đối tác chiến lược như iPretty, Image, ZO và Obagi.

lai, Bich Na Clinic đặt mục tiêu phát huy tối đa sức mạnh mô hình thông qua việc mở rộng hợp tác với các bệnh viện quốc tế và nhà phân phối dược mỹ phẩm để chuyển giao công nghệ và triển khai các chương trình ý nghĩa, mang đến sự khỏe đẹp từ bên trong một cách hiệu quả, chuẩn y khoa.”

Ba gói dịch vụ đa tác động,“X3 hiệu quả” ra mắt vào dịp Tết 2024

Minh chứng cho sự toàn diện của mô hình One Stop Beauty, trước thềm năm mới 2024, Bich Na Clinic đã giới thiệu ba gói dịch vụ giúp giải quyết đa vấn đề - tác động đa cấu trúc - cải thiện đa tầng da chỉ trong 1 buổi trị liệu.

Cụ thể, 3 gói giải pháp có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc da của từng nhóm khách hàng. Gói Skin Reborn Combo giúp xóa mụn, sẹo, cải thiện sắc tố da và tái tạo da từ sâu bên trong với sự tích hợp của 3 công nghệ hiện đại: Laser, PRP, Renew skin. Gói 3 ProSilk tích hợp ba công nghệ tân tiến: Thermage Extra, Exo ProSilk, PRP Premium 5.0, giúp nâng cơ, xoá nhăn, loại bỏ thâm nám và kích thích quá trình sinh collagen, elastin từ sâu bên trong da. Gói Glowy Skin Plus giúp thay da không bong tróc, cải thiện sắc tố da và se khít lỗ chân lông với sự phối hợp của 3 công nghệ: Peel, Meso White và Laser.

Bich Na Clinic là trung tâm điều trị da công nghệ cao chuẩn y khoa, với hơn 8 năm kinh nghiệm chinh phục nhan sắc tại thị trường Việt Nam. Ứng dụng 100% các công nghệ thẩm mỹ da hàng đầu quốc tế, cùng quy trình điều trị chuẩn y khoa được kiểm soát và thực hiện chặt chẽ bởi đội ngũ bác sĩ da liễu uy tín, Bich Na Clinic đã thành một trong những địa điểm làm đẹp đặc biệt hấp dẫn và đáng tin cậy trong lòng khách hàng Việt.