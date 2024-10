BIC tiếp tục được AM Best định hạng năng lực tài chính aaa.VN

Ngày 25/10/2024, tại Singapore, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới AM Best đã công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2024 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC).

AM Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của BIC là B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb (Tốt), định hạng tín nhiệm trong phạm vi quốc gia (National Scale Rating - NSR) là aaa.VN (Xuất sắc), cao nhất tại Việt Nam. Triển vọng nâng hạng cho các chỉ tiêu là Ổn định.

Kết quả định hạng trên thể hiện năng lực tài chính vững mạnh, kết quả kinh doanh ấn tượng, hồ sơ năng lực và hệ thống quản trị rủi ro an toàn, hiệu quả của BIC.

Năng lực tài chính của BIC, đo lường thông qua hệ số an toàn vốn (BCAR), được AM Best đánh giá cao. Triển vọng vốn trên cơ sở rủi ro tiếp tục đáp ứng tốt và phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng Công ty. Năm 2024, BIC tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư thận trọng, an toàn và hiệu quả. Công tác tái bảo hiểm cũng được chú trọng để ứng phó trước những rủi ro lớn và thiên tai. Các đối tác tái bảo hiểm của BIC đều là các nhà tái bảo hiểm có uy tín và năng lực tài chính tốt.

Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của BIC tiếp tục được AM Best đánh giá tích cực. Trong giai đoạn 2019 – 2023, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân của BIC ở mức 13,8%, tỷ lệ chi phí kết hợp ở mức 94,3% giúp BIC có lợi nhuận tốt từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Bão Yagi trong Quý 3/2024 dự kiến sẽ tác động tới kết quả kinh doanh của BIC trong ngắn hạn. Tuy nhiên, AM Best đánh giá ảnh hưởng là không lớn nhờ các chương trình tái bảo hiểm. Bên cạnh đó, thu nhập ổn định từ đầu tư tiền gửi và chứng khoán tiếp tục là nguồn đóng góp quan trọng vào tổng doanh thu của BIC.

Thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc của BIC cũng tăng trưởng đều đặn trong các năm qua. Các nghiệp vụ bảo hiểm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của BIC gồm bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm xe cơ giới.

Khung quản trị rủi ro của BIC được AM Best đánh giá là phù hợp với quy mô và thực tế hoạt động, đồng thời liên tục được củng cố với sự hỗ trợ của Ngân hàng mẹ BIDV và đối tác chiến lược FairFax.