Bia mộ Châu Hải My khắc hình Chu Chỉ Nhược

TPO - Bia mộ Châu Hải My đặt tại Bắc Kinh khắc hình Chu Chỉ Nhược - nhân vật kinh điển tạo nên tên tuổi của nữ diễn viên lúc sinh thời. Với nhiều khán giả, Châu Hải My là "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh".

Nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Châu Hải My qua đời vào 11/12/2023 ở tuổi 57 sau cơn đau tim đột ngột. Phòng làm việc của cô thay mặt gia đình thông báo hôm 18/4 rằng họ đã quyết định địa điểm yên nghỉ ở Bắc Kinh, nơi minh tinh Ỷ thiên đồ long ký sống và làm việc suốt 21 năm.

Ngôi mộ khắc hình Chu Chỉ Nhược của Châu Hải My

Studio đăng trên Weibo: "Ngôi nhà mới của Hải My đặt ở Bắc Kinh, địa chỉ ở Nghĩa trang Thiên Thọ, quận Xương Bình, Bắc Kinh (Đại Lộ Người Nổi Tiếng). Gia đình chúng tôi đã tìm kiếm nhiều địa điểm ở Hong Kong (Trung Quốc) và Bắc Kinh, chúng tôi cảm thấy ngôi nhà mới này phù hợp, là nơi mẹ cô yêu thích, cũng thuận tiện cho nhiều người đến cúng bái”.

Sau khi tin tức được công bố, nhiều người hâm mộ Châu Hải My đã lập tức đến nghĩa trang Thiên Thọ để tỏ lòng thành kính, để lại hoa và ảnh của nữ diễn viên trước mộ.

Có thông tin cho rằng tro cốt của Châu Hải My vẫn chưa được chôn cất. Một số cư dân mạng đã đăng tải những bức ảnh thực tế về nghĩa trang, tấm bia mộ bằng đá của mỹ nhân họ Châu điêu khắc Chu Chỉ Nhược - nhân vật kinh điển nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Khán giả bình luận: “Châu Hải My mãi mãi là ‘Chu Chỉ Nhược đẹp nhất’ trong mắt người hâm mộ điện ảnh”, “Hình ảnh nàng Chu Chỉ Nhược sẽ khắc sâu mãi mãi trong tâm trí khán giả. Tạm biệt nàng tiểu phù dung, tạm biệt Chu Chỉ Nhược”…

Theo Sinchew, nghĩa trang Thiên Thọ nằm ở ngoại ô Xương Bình, Bắc Kinh. Đây là nghĩa trang dành cho nhiều người nổi tiếng, môi trường yên tĩnh và giá đất khá đắt đỏ. Chi phí cho một ngôi mộ là hơn 100.000 NDT (14.083 USD). Những khu mộ gia tộc có thể lên tới 2 triệu NDT (281.666 USD).

"Chu Chỉ Nhược hoàn hảo nhất"

Vai Chu Chỉ Nhược trong bản phim Ỷ Thiên Đồ Long ký năm 1994 do Châu Hải My đóng được xếp vào hàng kinh điển, dù có nhiều diễn viên thể hiện. Hóa thân vào Chu Chỉ Nhược, nữ diễn viên khi ấy khoảng 27 - 28 tuổi.

Cố nhà văn Kim Dung từng đánh giá Châu Hải My là hiện thân hoàn hảo nhất Chu Chỉ Nhược. "Nếu như biết Chu Chỉ Nhược do Châu Hải My đóng, tôi nhất định sửa kết cục để nàng bớt bi đát" - Kim Dung nói lúc sinh thời.

Năm ấy, Hải My vẫn là gương mặt mới của điện ảnh Hương cảng, ban đầu cô không mấy hứng thú với Chu Chỉ Nhược bởi không thích tính cách của nhân vật. Cô cho rằng Chỉ Nhược bi lụy trong tình yêu, dành quá nhiều tình cảm cho Trương Vô Kỵ.

“Tôi từ chối khi nhà sản xuất gửi lời mời và mong muốn tôi đóng Chu Chỉ Nhược. Nhân vật này có vấn đề về tính cách, tôi không nghĩ sẽ diễn vai mang nhiều khuyết điểm như thế” - diễn viên chia sẻ.

Đạo diễn khi đó phải đi từ Đài Loan (Trung Quốc) đến Hong Kong (Trung Quốc) thuyết phục vài lần mới nhận được cái gật đầu của nữ diễn viên.

QQ đánh giá Chu Chỉ Nhược của Châu Hải My được diễn tả trọn vẹn, có sự chuyển biến rõ rệt qua từng giai đoạn, khi là tiểu thư, có chút tà khí. Lúc trở thành trưởng môn phái Nga Mi, cách diễn của cô ngang tàng, cao ngạo, mang nội tâm phức tạp.

Năm 2019, cô một lần nữa góp mặt trong phiên bản mới của Ỷ thiên đồ long ký nhưng vào vai Diệt tuyệt sư thái. Giống như lần trước, đạo diễn Tưởng Gia Tuấn năm lần bảy lượt mời gọi Châu Hải My mới đồng ý tham gia. Nữ diễn viên sợ mình sẽ làm hỏng tác phẩm kinh điển.

“Mỗi lứa tuổi đều phải đối mặt với những chuyện khác nhau. Năm nay tôi đã ngoài 50 tuổi. Đóng vai Diệt tuyệt sư thái là điều hợp lý” - cô nói.

Cuối năm 2023, cái chết của Châu Hải My ở tuổi 57 gây chấn động showbiz Trung Quốc. Gia đình thông báo diễn viên mất vì cơn đau tim đột ngột. Trước đây có nhiều thông tin cô mắc lupus ban đỏ từ bé, dẫn đến sức khỏe suy kiệt, phải thở bằng máy oxy tại nhà. Châu Hải My không có con, trước khi qua đời, nữ diễn viên sống một mình cùng sáu thú cưng tại biệt thự rộng 100 m2 tọa lạc tại quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, ước tính trị giá hơn 100 triệu NDT (hơn 14 triệu USD). Toàn bộ tài sản của Hải My được mẹ cô thừa kế. Thập niên 1990, Châu Hải My là tên tuổi ăn khách trên màn ảnh TVB với những bộ phim như Kim Bái Phong Vân, Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ, Kim sinh vô hối, Mạt đại hoàng tôn, Trở về thời chưa cưới, Cười ngạo trước ngày mai, Kẻ lừa đảo trung thực, Đại náo Quảng Xương Long, Nghĩa bất dung tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ Thiên địa hào hùng, Tứ hải tung hoành...