Bí quyết thành công của công nghệ trồng răng implant DCT

Công nghệ DCT đang được coi là một biểu tượng của xu hướng mới trong trồng răng implant. Vậy bí quyết nào tạo nên sự thành công của công nghệ này?

Bắt kịp xu hướng của y khoa đương đại

Những báo cáo tại hội nghị HSDI năm 2023, tỉ lệ thành công của cấy ghép implant tại Việt Nam xét trên quy mô rộng chi đạt mức 76% và theo số liệu của ICOI, có tới 35% trường hợp trồng răng implant bị giắt thức ăn sau 1 năm lắp răng sứ. Đó là những con số phản ánh đúng về những tồn đọng của công nghệ trồng răng implant tiêu chuẩn hiện nay.

Mặc dù, công nghệ cũ đã phần nào xoa dịu được những vấn đề mang tính cảm xúc trước khi cấy ghép như: không đau, ít chảy máu cho bệnh nhân. Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ, bởi trồng răng implant tiêu chuẩn vẫn đang phơi bày ra những tồn đọng mà hiện nay chưa có lời giải như: tỷ lệ đào thải trụ implant cao, tỷ lệ biến chứng sau khi cấy ghép implant cao, gây hôi miệng, tính thẩm mỹ kém, tính bền vững thấp…

Đứng trước những thách thức lớn đó cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ tạo, ứng dụng cá nhân hóa Digital Customized trong trồng răng implant trở thành xu hướng mới hiện nay. Công nghệ DCT ra đời giúp khắc phục hoàn toàn những yếu điểm của công nghệ implant cũ.

Không đi theo lối mòn của phương pháp kiểu cũ, DCT thừa hưởng tối đa thành tựu của khoa học 4.0. Trong mỗi quy trình của công nghệ này đều có dấu ấn đậm nét của trí tuệ nhân tạo. Chính vì vậy, DCT tạo nên một kết quả trồng răng implant hoàn hảo: An toàn nhất - Thẩm mỹ nhất - Bền vững nhất.

DCT - Theo đuổi một giá trị bền vững

Luôn hướng tới mục tiêu mang lại một chiếc răng implant hoàn hảo nhất, công nghệ DCT mang lại giải pháp toàn diện chỉ với 1 công nghệ duy nhất All For One từ quy trình đặt trụ cho đến phục hình răng sứ trên implant. Đây là một quy trình khép kín, khắc phục hoàn toàn những yếu điểm của công nghệ nghệ implant cũ.

Nếu như trước đây, việc đặt trụ implant vào trong xương hàm được tiến hành hoàn toàn dựa vào cảm giác tay và kinh nghiệm của bác sĩ, vốn tiềm ẩn nhiều nhiều nguy cơ và sai sót, thì ngày nay, bằng việc ứng dụng Digital, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật giả định trước trên máy vi tính, lựa chọn kích thước, chủng loại, hướng, vị trí implant trong xương sao cho thật chính xác.

Sau đó các thông số này sẽ được fix và được chuyển qua một máng hướng dẫn phẫu thuật sản xuất bằng công nghệ in 3D. Khi phẫu thuật trên bệnh nhân thật, bác sĩ phẫu thuật chỉ việc cố định máng này vào trong miệng và tiến hành khoan theo hướng dẫn, vị trí chân implant sẽ được đặt chính xác vào trong xương hàm như trên máy vi tính.

Bên cạnh đó, với DCT, trụ phục hình và răng sứ được sử dụng không phải là loại sản xuất sẵn, mà là loại được sản xuất cá nhân, theo đúng giải phẫu, riêng biệt cho từng người, từng răng, do đó nó tương thích gần như tuyệt đối với bệnh nhân.

Việc sản xuất răng sứ và trụ phục hình giải phẫu cá nhân hóa thông qua 2 phần: phần CAD: bác sĩ sẽ tiến hành thiết kế, may đo phần trụ phục hình và răng sứ riêng biệt cho từng răng, từng người, theo đúng hình thể giải phẫu trên máy vi tính, sau đó răng sứ và trụ phục hình này sẽ được sản xuất thông qua phần CAM, sử dụng cánh tay robot 5 trục để tiện trụ phục hình và răng sứ từ titanium hoặc zirconia.

Như vậy khi ứng dụng Digital Customized vào điều trị, răng implant sẽ có cấu trúc giải phẫu giống đúc như răng thật, hình dạng phù hợp với từng người, từng răng. Việc này sẽ giúp cho bệnh nhân có một chiếc răng implant sinh lý, vừa đẹp, vừa bền, lại vừa ăn nhai rất thoải mái, không bị giắt thức ăn hay hôi miệng, viêm lợi.

Công nghệ kết hợp trí thức - Bí quyết tạo thành công

Thật hiếm một công nghệ nào trên thế giới thành công mà không nhờ vào bàn tay, khối óc của con người và DCT cũng không ngoại lệ. Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa chuyên gia giỏi và công nghệ trí tuệ nhân tạo là một bí quyết thành công của công nghệ trồng răng implant DCT.

Để vận hành công nghệ DCT, bác sĩ phải là những chuyên gia được đào tạo chuyên biệt, chuyên sâu. Họ am hiểu tất cả các nguyên tắc cơ bản và những tiến triển mới nhất trong lĩnh vực nha khoa và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Sự hiểu biết chuyên sâu này giúp bác sĩ tối ưu hóa quá trình thiết kế kế hoạch điều trị, từ việc đánh giá tình trạng xương hàm đến lựa chọn loại implant phù hợp nhất.

Ngoài ra, trong bối cảnh tiến triển nhanh chóng của công nghệ nha khoa, việc đào tạo liên tục không chỉ là một trách nhiệm của bác sĩ mà còn là cơ hội để họ mở rộng kỹ năng và kiến thức. Quá trình liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng của bác sĩ là chìa khóa để duy trì sự thành công của công nghệ trồng răng implant DCT.

Digital Customized đòi hỏi một sự đầu tư đồng bộ và nghiêm túc: từ con người phải được đào tạo chuyên sâu về digital, từ việc đầu tư trang thiết bị, máy móc, công nghệ, nó rất tốn kém và mất rất nhiều thời gian mới có thể đưa vào áp dụng được, và hiện nay ở Việt Nam số trung tâm implant có thể áp dụng được Digital là rất ít.

Sau 4 năm cử bác sĩ ra nước ngoài học, vừa đầu tư chuẩn hóa vận hành dây chuyền công nghệ mới, Lạc Việt Intech là trung tâm nha khoa tiên phong ứng dụng thành công công nghệ trồng răng implant DCT.