Bí quyết chinh phục người tiêu dùng của WinEco

Đầu tư một cách toàn diện với quy mô, công nghệ hiện đại và kết hợp với quy trình kiểm soát chặt chẽ, là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm rau sạch WinEco, được trồng bởi WinCommerce theo phương pháp Nhật Bản, tiếp tục xây dựng, củng cố niềm tin từ người tiêu dùng sau hơn 8 năm hoạt động.

Thành lập vào năm 2015 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, sau 8 năm, WinEco đã mở rộng quy mô và sở hữu 14 nông trường phân bố rộng rãi trên các vùng khí hậu khác nhau ở miền Bắc, miền Nam, Tây Nguyên và Lâm Đồng.

Các nông trường của đơn vị này đã triển khai công nghệ tiên tiến trong quá trình sản xuất và áp dụng thiết kế khoa học bao gồm: khu vực sản xuất nông sản, khu vực nhà màng, nhà lưới, và nhà kính, cũng như khu vực sơ chế, đóng gói và bảo quản nông sản. Đặc biệt, quy trình “4 Không 3 Kiểm Soát” (4K-3KS) của đơn vị này, áp dụng công nghệ vượt trội, góp phần mang đến những sản phẩm rau sạch chất lượng, an toàn đến người tiêu dùng.

Quy trình 4 Không 3 Kiểm Soát

Trong bối cảnh hiện nay, với sự lan tỏa của quá trình hội nhập và yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng tăng của người tiêu dùng, việc duy trì ổn định độ tươi ngon, chất lượng của sản phẩm nông nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Để sản phẩm rau sạch có thể duy trì vị thế trên thị trường, sản xuất theo chuẩn VietGap là quy trình phổ biến hiện nay. Rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP không chỉ xác định uy tín cho nhà sản xuất mà còn đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Tại WinEco - 1 trong những thương hiệu hàng đầu của WinCommerce, quy trình 4K-3KS được áp dụng trong suốt quá trình canh tác sản phẩm. Các loại rau củ quả sạch của WinEco tuân thủ theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGAP và Organic, và được sản xuất tại các nông trường công nghệ cao, tuân thủ chặt chẽ quy trình kiểm soát trong ba giai đoạn quan trọng: Đầu vào; Quá trình sản xuất; Đầu ra.

Ở giai đoạn đầu vào, tất cả các thành phần và nguyên liệu như đất trồng, giá thể trồng, nước tưới, giống cây, phân bón... đều được đánh giá tỉ mỉ và kiểm soát nghiêm ngặt trước khi đi vào sản xuất. Toàn bộ quy trình sản xuất được tối ưu hóa với việc áp dụng các phương pháp trồng trọt hiện đại và sử dụng công nghệ cao. Từ giai đoạn gieo trồng tại vườn ươm đến quá trình chăm sóc và loại bỏ sâu bệnh hại, tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ.

Cuối cùng, ở giai đoạn thu hoạch, việc sơ chế, đóng gói, vận chuyển và bán hàng của WinEco đều phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đạt chuẩn 4 KHÔNG:

● Không sử dụng giống biến đổi gen (GMO)

● Không sử dụng chất kích thích sinh trưởng

● Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục cho phép

● Không sử dụng chất bảo quản sản phẩm.

Ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp

Việt Nam, một quốc gia trong giai đoạn phát triển, vẫn đặt nền tảng quan trọng cho nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của mình. Tuy nhiên, sự lan tỏa của công nghệ thông tin, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng của sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, diện tích đất trồng thu hẹp do đô thị hóa và biến đổi khí hậu, cộng với tăng dân số, đã làm gia tăng nhu cầu về thực phẩm. Tất cả những yếu tố này tạo nên những thách thức lớn cho ngành sản xuất nông nghiệp.

Theo chuyên gia, để giải quyết những thách thức này và đảm bảo phát triển bền vững cho nền nông nghiệp, sự ứng dụng của công nghệ cao là một xu hướng không thể tránh khỏi và có thể xem là câu trả lời thích hợp cho việc phát triển ngành nông nghiệp của Việt Nam. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, tại WinEco, công nghệ cao luôn được áp dụng xuyên suốt trong quá trình chăm sóc rau sạch.

Công nghệ Lợi ích mang lại cho người tiêu dùng Thủy canh - Phòng trừ các loại sâu bệnh từ đất đem đến - Rau được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, độ pH, ánh sáng, nước theo đúng nhu cầu của các đầu cây Trồng giá thể - Giá thể luôn được xử lý trước khi đưa vào lệnh sản xuất và các chỉ số dinh dưỡng được kiểm soát chặt chẽ với các thành phần từ: xơ dừa, rơm rạ, sỏi đá,... - Cây trồng từ giá thể tăng khả năng giữ nước, giữ nhiệt, tăng độ ẩm, thông thoáng, tơi xốp, giúp sự trao đổi khí của cây diễn ra tốt nhất. Giúp sản phẩm tươi - Sạch - Đảm bảo dinh dưỡng Nhà màng, nhà lưới - Kiểm soát môi trường (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm,...) - Hạn chế sâu bệnh hại từ bên ngoài - Tránh các tác động xấu từ thời tiết (mưa, bão, gió,...) Tưới nhỏ giọt; Tưới phun Công nghệ tưới tự động khép kín, kiểm soát thời gian tưới, lượng nước tưới, tự điều chỉnh theo nhu cầu theo nhiệt độ và nhu cầu của cây. Từ Israel: Netafim, TAP, Mimosatech, Nanandanjain….

Các công nghệ nông nghiệp được triển khai tại WinEco

Nhà bán lẻ của năm 2023

Vào ngày 7/9 vừa qua, WinCommerce (đơn vị chủ quản WinEco) được vinh danh là “Nhà bán lẻ của năm” tại Lễ trao giải Asia Fruit Awards. Đây là giải thưởng thường niên do tổ chức Asia Fruit Logistica và tạp chí Asiafruit phối hợp triển khai, nhằm tôn vinh doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh rau quả tươi ở châu Á. WinCommerce là doanh nghiệp bán lẻ đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng danh giá này.

Theo đó, “Nhà bán lẻ của năm” (Produce Retailer of the Year) là giải thưởng uy tín do tạp chí Asiafruit đánh giá dựa trên các yếu tố: quy mô phát triển hệ thống; danh mục trái cây - rau quả tươi đa dạng và chất lượng; các chương trình ưu đãi, quảng bá nông sản; hệ thống vận hành, quản lý kho và phân phối sản phẩm. Năm nay, lễ trao giải được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế Asiafruit Congress diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/9/2023 tại Hong Kong (Trung Quốc).

Là doanh nghiệp chiến thắng giải thưởng, WinCommerce được đánh giá là một trong những doanh nghiệp tại châu Á có nhiều hoạt động nổi trội, phát triển mạnh mẽ trong ngành bán lẻ nhiều năm qua.